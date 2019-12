Durante il 2020 vi saranno tre transiti determinanti: a gennaio Plutone e Saturno saranno congiunti in Capricorno, mentre ad aprile e dicembre la congiunzione riguarderà Plutone e Giove sempre nel Capricorno ed, infine, a dicembre Giove e Saturno daranno vita ad una congiunzione a 0° nel segno dell'Acquario. Di seguito le previsioni astrologiche, riguardanti amore e lavoro, per il segno zodiacale del Leone.

Amore

Un anno che potrebbe riportare 'indietro nel tempo' i nati Leone per rivalutare le scelte amorose fatte negli anni precedenti.

I Pianeti di Terra, solitamente, non lasciano nulla al caso, figurarsi quando in un solo anno, il 2020, vi saranno 4 congiunzioni (tre di Terra) e ben 6 eclissi. Ciò che le effemeridi ci terranno a 'sottolineare' nelle faccende di cuore native riguarderanno i rapporti con ex fidanzate o mogli, ma anche approcci mal gestiti con persone intriganti. Anche se sembreranno oramai fuori dalla loro vita, le congiunzioni astrali 'spingeranno' per un nuovo incontro che 'strizzerà l'occhio' ad un'ulteriore possibilità di legame amoroso.

Stavolta, però, con più coscienza, conoscenza ed esperienza che saranno tre doti fondamentali per mettere i nati Leone nelle condizioni di capire realmente se vogliono darsi e dare questa nuova chance ad una persona tanto desiderata.

Chi tra loro sceglierà di dare il via a questo vecchio/nuovo menàge amoroso si vedrà catapultato in una realtà meravigliosa, quasi commovente, dove l'amore sarà al centro di tutto. Chi, invece, opterà per evitare di iniziare una storia d'amore potrebbe avvertirne il peso durante l'ultima congiunzione annuale a zero gradi tra Saturno e Giove nell'Acquario.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Lavoro

Nel corso del 2019 il munifico Giove, specialmente per la prima e la terza decade, ha spianato la strada alle molteplici possibilità professionali alla portata dei nativi. Alcune, quando Marte e Mercurio erano concilianti, sono state facili da cogliere al volo mentre altre, quando Venere militava in Scorpione o Acquario, sembravano delle chimere. Nel 2020, invece, i Pianeti di Terra 'premieranno' a piene mani chi tra loro si è dato da fare nel precedente anno e, sopratutto, gli audaci che metteranno in campo ambizione e perseveranza in questo nuovo anno.

Urano e Saturno, col benestare di Giove, però non gradiranno affatto 'colpi di testa' o atteggiamenti altezzosi a fronte di un mood ambizioso ma coscienzioso e nel pieno rispetto di ogni figura professionale. Il settore economico, di pari passo, viaggerà ad un ritmo sostenuto sia per i lavoratori dipendenti che per quelli autonomi che, da fine giugno col sopraggiungere di Marte di Fuoco, saranno dotati di una grinta invidiabile.