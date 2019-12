Un nuovo calore lambisce i sentimenti nell'Oroscopo dell'amore per i single di martedì 17 dicembre. L'influsso dell'astro d'argento è fortunato in casa astrologica quinta e garantisce fascino e un nuovo orgoglioso entusiasmo. Buone le sensazioni anche per i segni di Fuoco, per la Vergine e i Gemelli, che si apriranno alle nuove opportunità in modo più generoso e ambizioso. Di seguito le previsioni astrologiche fortunate.

Astri fortunati nell'oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: una nuova armonia abbraccia la sfera interiore e la calma farà schiarire un po' le idee su ciò di cui avete bisogno in questo periodo.

È il momento di attuare un compromesso che sarà benefico per l'amore e permetterà alle nuove storie di avviarsi su basi più solide.

Toro: splendido il prospetto stellare con Urano, Nettuno e i pianeti del Capricorno in aspetto positivo per l'amore. Solo la Luna cerca di affievolire un po' alcune scintille che fremono nell'attuare un cambiamento amoroso che aspettate da tanto.

Gemelli: Luna dal Leone emana fascino da vendere. Cercherete di stare al centro dell'attenzione, attirando tutti gli sguardi su di voi.

Molto magnetici e sensuali, sentimento e ragione si affiancano facendovi cogliere al volo delle occasioni amorose importanti.

Cancro: più sensibili grazie all'influenza del satellite notturno, una nuova ambizione nel modo di vivere i sentimenti vi farà scartare alcune opportunità che non reputate soddisfacenti. Luna dal Leone punta un riflettore sull'amore e rende le sensazioni più tenaci e coraggiose. Affermerete così i desideri con molta forza d'animo.

Leone: sensibilità e vitalità camminano a braccetto nel costellato mondo dello zodiaco e potrete ricavare energia positiva dall'astro diurno e da quello notturno in trigono.

Più introspettivi nei confronti dell'amore, potrete capire cosa desiderate attuare in ambito sentimentale per poi passare all'azione in modo fortunato.

Vergine: la vicinanza dell'astro d'argento si fa sentire e le emozioni diventano più sfrontate, imponendosi nella mente e nel cuore in modo quasi invadente. Fortuna, amore e cambiamenti positivi sono assicurati dai pianeti presenti in Capricorno, quindi cercate di cogliere al volo le occasioni che Urano propone in maniera imprevedibile. Otterrete successo.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: molto positivi e giovani nello spirito, sarete ottimisti e desiderosi di contagiare anche gli altri con questa carica benefica che scaturisce dall'interiorità. In questo modo potrete fronteggiare una quadratura astrale proveniente dal Capricorno un po' astiosa per i sentimenti. Marte garantirà un sex-appeal e un dinamismo giusti per emergere.

Scorpione: attenzione a non essere eccessivamente permalosi poiché spinti da una Luna in opposizione che cerca di acuire troppo una sensibilità smorzata da Marte.

Il pianeta rosso sprigiona energie dinamiche difficili da manovrare, spetta a voi indirizzarle in modo costruttivo per beneficiare di ottimi risultati in campo amoroso.

Sagittario: alcune incomprensioni in campo sentimentale saranno dissolte dal trigono Sole-Luna che spiana la strada verso una consapevolezza più gratificante, che farà affrontare le faccende del cuore con maggiore ottimismo. Mercurio influisce in maniera intelligente nel segno e promette nuovi incontri amorosi.

Capricorno: gli astri in esaltazione uniscono le loro energie per proporre il momento giusto, quello fatale in cui dovrete passare all'azione senza incertezza.

Le iniziative amorose finalmente giungono a compimento, approfittate di questo periodo fortunato per l'amore.

Acquario: attenzione a una quadratura Luna-Marte un po' rude per i sentimenti. Il mondo dei sentimenti è ricettivo, ma molto altalenante e le pulsioni energiche si alternano a sensazioni troppo profonde, difficili da metabolizzare. Che ne dite di attendere l'entrata di Venere a breve che porterà una ventata di novità in amore?

Pesci: generosi nell'elargire affetto, attirerete l'interesse degli altri su di voi, ma attenzione a non farlo per cercare conferme e smorzare così una sicurezza eccessiva.

Leali ma anche esageratamente orgogliosi, cercate di dare un'attenzione concreta a ciò che consiglia il cuore.