L’Oroscopo di giovedì 2 gennaio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale.

La Luna sarà in Ariete e nel giorno seguente si verificherà il primo quarto. Tornerà il sereno per gran parte dei segni zodiacali anche se i nativi del Cancro saranno come al solito ansiosi e pensierosi. In seguito le previsioni astrologiche della giornata.

L'oroscopo di giovedì 2 gennaio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: in serata tornerà la quiete e avrete modo di trascorrere del tempo prezioso come più vi aggrada.

Da tempo non riuscite a starvene per fatti vostri, ma a partire da questo giovedì la musica cambierà e tutto sarà possibile. Non si escludono uscite in mattinata, qualcuno dovrà recarsi ad effettuare dei pagamenti improrogabili.

Toro: vi ritroverete a trascorrere 24 ore di stallo e preoccupazioni. L’anno nuovo non ha portato via tutti i problemi che vi attanagliano. Nel lavoro ancora ci saranno delle difficoltà. Anche i sentimenti sembrano attraversare un periodo fiacco. Cercate di non agitarvi ulteriormente.

Gemelli: giornata migliore rispetto a quella precedente. Chi è in coppia dovrà tirare fuori eventuali dubbi e cercare di ottenere una valida risposta. Da tempo avete in mente di partire per un viaggio, valutate se ci sono i presupposti per mettere in atto questo desiderio. Nel lavoro state vivendo un buon periodo di rilancio, ma in giornata tenete sotto controllo il nervosismo.

Cancro: in giornata sarete molto pensierosi e ansiosi, ma questo potrebbe aggravare la distanza con il partner. Cercate di recuperare terreno. Coloro che sono sempre affaccendati dovrebbero incominciare a trovare un aiuto, oppure a tagliare certi compiti impegnativi. Non stressatevi, a lungo andare finirete per pagarla cara.

Leone: Luna in ottimo aspetto, godrete di 24 ore di vitalità e energia. Approfittate di questo momento per lanciarvi in nuove attività.

Non trascurate l’amore, chi è in coppia da tempo potrà lasciarsi andare senza alcuna preoccupazione. Tenete a bada ogni agitazione e siate più prudenti che mai. Chiamate importanti in arrivo, tenete d’occhio il cellulare.

Vergine: sarà un giovedì promettente in cui la passione si risveglierà e ritroverete la voglia di fare. Coloro che hanno subito una rottura o hanno dovuto ricominciare da zero dopo un trasferimento, presto incominceranno ad aprirsi. La salute necessita di una maggiore attenzione, copritevi meglio in queste giornate di freddo.

Bilancia: siete dei tipi riservati, per questo in giornata vi scontrerete con coloro che vi faranno delle domande invadenti. Nelle coppie l’amore è intoccabile, ma evitate di pensare ad un'altra persona e concentratevi sul partner. Giornata valida per incominciare a pensare al vostro benessere, da tempo vi state trascurando e questo non va assolutamente bene.

Scorpione: in arrivo un giovedì caratterizzato da alcuni discussioni in famiglia. Qualcosa non è andato a buon fine nei giorni scorsi e in giornata ne pagherete le conseguenze. Non demoralizzatevi perché presto avrete modo di riprendervi. Non vale la pena pensare a chi non vi merita, voltate pagina.

Sagittario: finalmente vi libererete di una Luna contraria che vi ha dato del filo da torcere. A partire da questa giornata tornerete positivi e pieni di speranza. Nel lavoro dovrete essere più cauti e meno pesanti. Liberatevi dalle fatiche inutili. Fisico in miglioramento anche se non si escludono fastidi alle ossa.

Capricorno: giornata stressante. Nonostante la vostra buona volontà vi sembra di essere perseguitati dalla sfortuna. Le emozioni e i sentimenti risultano in calo, da un po’ di tempo non vi sta bene nulla. Cercate di fare chiarezza e di mettere dei punti fermi. Movimenti economici inaspettati, avrete un mutuo o alcune bollette/tasse da pagare.

Acquario: state attraversando un mese di riflessione. Avete bisogno di recuperare una certa somma di denaro ed anche un po’ di serenità mentale. In famiglia si respirerà un’aria tesa, cercate di risolvere i problemi con garbo, senza perdere il controllo alla prima difficoltà.

La salute traballerà, cercate di dormire di più.

Pesci: sarà una giornata niente male, anche se avrete un po’ di impegni da sbrigare. Qualcuno sarà bloccato da una certa coda. Presto ogni cosa si sistemerà anche per quanto riguardano i sentimenti. Cercate di non perdere tempo dietro ai pettegolezzi e datevi da fare. In famiglia ci sarà bisogno del vostro aiuto.