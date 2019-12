Prende il via un nuovo anno per tutti e dodici i segni zodiacali. Il 2020 sarà ricco di emozioni e belle novità.

In questa giornata di Capodanno i nati sotto il segno zodiacale del Toro dovranno fare attenzione alle spese di troppo. Per il Cancro scelte importanti da fare in vista dei prossimi giorni.

L'oroscopo di Capodanno per i segni da Ariete a Vergine

Ariete: a causa della presenza del Sole e della Luna dissonanti è normale sentire maggiore agitazione adesso, la prima giornata dell'anno vi chiede di fare tutto con maggiore calma e cautela.

Toro: sarà una giornata intensa. In amore c'è chi ha dovuto prendere le distanze da qualcuno. Fate anche attenzione alle spese a cui andrete incontro.

Gemelli: queste ore porteranno diverse novità, in particolare a livello sentimentale. Se vi dovesse capitare di compiere qualche errore non preoccupatevi, è normale quando ci sono troppe cose da fare.

Cancro: per i nati sotto questo segno zodiacale ci sono troppe opposizioni planetarie in cielo che porteranno diversi problemi di tipo personale. Scelte importanti da fare ora in vista dei prossimi giorni.

Leone: attenzione in questa giornata a Venere in opposizione che porterà alcune difficoltà nelle storie sentimentali. Evitate di accettare sfide inutili e che non perteranno a nulla.

Vergine: questo è un periodo di recupero, soprattutto dal punto di vista sentimentale. I confronti sono importanti, specialmente con le persone che stanno al vostro fianco in vista dei progetti futuri.

Previsioni e oroscopo dell'1 gennaio: la giornata da Bilancia a Pesci

Bilancia: queste ore saranno più stabili per i nati sotto questo segno zodiacale. Impostate fin da ora nuove iniziative, ma con cautela. Attenzione alle spese di troppo.

Scorpione: in questo primo giorno dell'anno emozioni importanti da vivere grazie alla Luna favorevole. Si potrà fare una scelta vincente in amore.

Sagittario: in questa giornata vi sentirete stanchi e suscettibili.

Resta una certa agitazione nell'aria da superare.

Capricorno: per alcuni nati sotto questo segno zodiacale è arrivato il momento di fare delle scelte di peso e importanti in vista dei prossimi mesi. In alcuni casi sarà necessario agire da soli, non pensate troppo agli altri.

Acquario: avete molti impegni da portare avanti, siete presi da tante cose, ma c'è comunque voglia di cambiare. È un cielo nel complesso importante, che porterà belle novità e nuova forza.

Pesci: nei prossimi giorni ci vorrà maggiore pazienza, l'umore non è alto. Grazie però alla Luna positiva nel vostro segno zodiacale saranno complessivamente migliori i rapporti in questa giornata.