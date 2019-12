L'Oroscopo 2020 per la Vergine garantisce splendide emozioni e innovativi cambiamenti l, che coinvolgeranno sia la sfera affettiva sia quella lavorativa.

Proprio in campo professionale la presenza di Plutone, Giove e Saturno in Capricorno consentirà di costruire i successi in maniera stabile, beneficiando dei sacrifici compiuti fino a ora. L'amore prometterà bene.

Analizziamo ora le previsioni astrologiche per questo segno sensibile e concreto al tempo stesso.

Buoni risultati sul lavoro nell'oroscopo 2020 Vergine

Il 2020 si prospetta un anno molto fortunato per la sfera lavorativa. Le fatiche investite durante il 2019 saranno premiate e tutto il lavoro svolto, costituirà una base solida per attuare progetti professionali tanto ambiti. La presenza di Plutone, Saturno e Giove in Capricorno renderà la sfera professionale molto fortunata e potrete dare una svolta lavorativa molto promettente per i guadagni, anche grazie all'influenza innovativa di Urano in Toro.

La creatività sarà alla base di cambiamenti produttivi che saranno il risultato di una nuova consapevolezza, in grado di farvi captare nuove strade in cui potrete investire le energie positive con successo.

Attenzione sempre alla presenza di Nettuno in Pesci che cercherà di confondere un po' le idee, minacciando la razionalità che vi è consona e cercando di rendere il tutto molto surreale. Dovrete contrastare questo influsso molto suggestionabile con una maggiore concretezza e stando con i piedi ben piantati per terra, potrete arginare il tutto con intraprendenza.

La sfera amorosa nelle previsioni astrologiche annuali

L'amore prenderà il volo nell'oroscopo del 2020 che garantirà splendidi successi per voi nati sotto il segno della Vergine. I pianeti lenti posizionati in Capricorno avevano già dato un assaggio delle evoluzioni amorose proposte nel 2019.

Adesso spetterà a voi continuare ad attuare questo cambiamento rigenerante, che spronerà ad agire in amore bilanciando le esperienze vecchie con quelle nuove, in modo armonioso ed equilibrato. Eviterete così di cristallizzare le emozioni e un'apertura ai nuovi incontri sarà benefica per dare una scossa all'amore.

Attenzione sempre alla dissonanza di Nettuno, che cercherà di scombussolare un po' la sfera affettiva, catapultandovi in un mondo surreale. Occhi aperti quindi e cercate di adoperare una praticità che sarà consona per evolvere in positivo. Ricordate inoltre di concretizzare solo storie che vi faranno stare bene, tenendo presente di soddisfare prima di tutto i vostri bisogni e poi quelli del partner.

Le relazioni a due saranno coinvolte da splendide sorprese: un matrimonio, una convivenza, un bebè, ma non dovrete avere paura e dovrete affrontare il tutto con maggiore spirito di iniziativa.

Tra aprile e agosto qualche attrito sentimentale potrebbe confondere un po' il rapporto a due e causare qualche delusione in voi single. Venere in Gemelli infatti sarà in posizione di quadratura astrale e potrebbe compromettere il modo di amare, sprigionando un atteggiamento suscettibile e molto impaziente nei confronti dell'amore. Ma l'autunno sarà buono per l'amore, a patto che voi single siate più disponibili nei confronti delle novità, più socievoli e appassionati. Via libera alla passione quindi, riappropriandovi di una felicità tanto ambita e promettente per un 2020 tutto da ricostruire con la persona amata.

Buone le sensazioni con il Toro, i Gemelli, Cancro. No all'Ariete, al Leone o con la stessa Vergine. Buona l'intesa con la Bilancia, Capricorno, Scorpione. Difficile un'unione duratura con l'Acquario, meglio invece con i Pesci.