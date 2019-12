L'Oroscopo dal 30 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 annuncia una settimana ricca di emozioni e di soddisfazioni per la maggior parte dei segni zodiacali. Dopo un'annata particolarmente negativa per quasi tutti i nativi del Cancro, finalmente si cominceranno a vedere dei piccoli miglioramenti quotidiani.

Andiamo a osservare nel dettaglio le previsioni astrologiche segno per segno.

Le previsioni astrologiche della settimana dal 30 dicembre al 5 gennaio

Ariete: è in arrivo una settimana che non vi lascerà un attimo di tregua.

Avrete mille cose da fare anche se non sempre piacevoli. Cercate di non demoralizzarvi, e impegnatevi al massimo. In arrivo un periodo tutto sommato abbastanza positivo.

Toro: durante la settimana dal 30 dicembre al 5 gennaio saranno favoriti gli incontri. Avete bisogno di evadere dalla solita routine quotidiana. Da questo punto di vista il Capodanno capita proprio a fagiolo.

Gemelli: se siete single, la maggior parte dei nativi sono ormai pronti per nuove avventure. Se siete in coppia, in questi primi giorni del 2020 concedetevi una piccola gita o almeno qualche passeggiata, magari insieme al partner.

Cancro: in arrivo un 2020 carico di aspettative, visto che la maggior parte dei nativi ha vissuto un 2019 abbastanza sottotono. Cercate di apprezzare ogni piccolo miglioramento quotidiano. Abbiate ancora un po' di pazienza, arriverà anche il vostro momento.

Leone: ultimi giorni dell'anno abbastanza positivi ma che potrebbero esaurire le poche energie rimaste dopo le festività natalizie. Occhio alla salute, cercate di riposare di più e copritevi bene quando uscite. Weekend da dedicare al recupero psicofisico.

Vergine: preparatevi a vivere un inizio 2020 spettacolare, ricco di emozioni e soddisfazioni, sia sentimentali sia professionali.

Bilancia: in arrivo un inizio 2020 caratterizzato da alcuni cambiamenti e da molte soddisfazioni. Venere è dalla vostra parte e favorisce gli incontri e le amicizie.

Bene anche l'amore, soprattutto per le coppie che stanno insieme già da qualche anno.

Scorpione: ultimamente molti nativi hanno perso un po' di sensualità, ma con l'arrivo del nuovo anno i single avranno qualche occasione che se sfruttata potrebbe portare alla nascita di una nuova storia d'amore. Le coppie in crisi, invece, dovranno mantenere la calma e cercare un punto di incontro.

Sagittario: concedetevi un po' di riposo e di sano relax. Ricaricate le batterie per farvi trovare pronti per festeggiare al meglio la notte di San Silvestro. Fate attenzione, non esagerate con gli alcolici. Il troppo stroppia.

Capricorno: il vostro è tendenzialmente un segno metodico e razionale. In questi ultimi giorni dell'anno le stelle sono dalla vostra parte e vi aiuteranno ad abbandonare un po' le vostre caratteristiche per rendervi un pochino più spregiudicati, specialmente se siete in cerca di flirt.

Acquario: in arrivo una settimana propizia per la maggior parte dei nativi. Preparatevi ad accogliere un 2020 che vi regalerà molte emozioni. Se siete single, nei primi mesi del nuovo anno arriveranno le prime risposte in amore.

Pesci: l'Oroscopo della settimana annuncia positività ed emozioni per quasi tutti nativi. In questi giorni sarete molto impegnati con i preparativi per il veglione di fine anno. Non rimandate eventuali chiarimenti con il partner.