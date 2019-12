L’Oroscopo di sabato 28 dicembre è pronto a rivelare che giornata sarà per ciascun segno zodiacale. La Luna abbandonerà il Capricorno ed entrerà nel segno dell'Acquario. Molti nativi del Toro saranno di malumore a causa delle giornate precedenti. I Gemelli, invece, saranno annoiati. In seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo di sabato 28 dicembre: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: in questo sabato avrete modo di recuperare lo stato di forma e ritroverete l’energia necessaria per tornare a concentrarvi sui vostri obiettivi.

La settimana trascorsa è stata a dir poco complessa, avete avuto centinaia di cose da fare in casa. Un incontro, una visita o un messaggio daranno una svolta alla vostra serata. Con il partner dovrete essere più comprensivi.

Toro: siete un segno goloso e durante il Natale avete esagerato a tavola. Molti nativi arriveranno a questo weekend con il morale sotto i tacchi e avranno un gran bisogno di riposare. Rimandate ogni impegno e cercate di non pensare a niente e a nessuno.

Gemelli: si prevede un sabato piatto in cui vi annoierete moltissimo.

Detestate stare senza fare niente, per questo sarete un po’ irritabili verso i familiari. Controllatevi altrimenti finirete per discutere animatamente con il partner. L’amore non è solo avere ma anche dare. Cercate di essere più rispettosi e generosi con l’amato.

Cancro: tornerà la calma, dopo una settimana estremamente tempestosa. Da questo sabato l’umore sarà di nuovo alto. Anche il vostro fisico risulterà in ripresa anche se ci saranno dei chili da smaltire. Siete sempre in movimento e spesso soffrite di dolore alle articolazioni. Chi è in coppia dovrà lasciarsi viziare e coccolare dal partner mentre i cuori solitari, anche gli over 50, presto vivranno un’avventura intensa.

Leone: ultimamente vi sentite trascurati dal partner e state nutrendo dei dubbi. Nel 2020 avrete modo di fare dei cambiamenti all’interno della vostra vita sentimentale.

In questo sabato avrete le pulizie casalinghe da fare, prestate attenzione agli spigoli e alle eventuali insidie. In serata relax assoluto, il vostro corpo avrà bisogno di recuperare le energie perse durante le feste natalizie.

Vergine: in arrivo 48 ore di fermento poiché dovrete darvi da fare per l’imminente Capodanno. Tra organizzazioni di casa, lavoro, figli, genitori, rischierete di impazzire e di perdere il controllo della situazione. Anche i sentimenti risulteranno un po’ in bilico in questo ultimo sabato dicembrino.

Bilancia: l’amore tornerà a comandare in questo weekend promettente. Dopo una settimana fiacca finalmente potrete rimettervi in carreggiata. Il fisico risulterà spento e poco tonico, quindi dovrete darvi da fare per rimettervi in sesto. In amore dovrete essere più presenti e romantici.

I single sono tali perché poco intraprendenti.

Scorpione: l’oroscopo del 28 dicembre dice che vi aspetta un sabato interessante. Molte cose saranno chiarite, anche gli aspetti sentimentali. Se ci sono state delle liti sarà possibile rappacificarsi. In serata farete tardi e l’indomani dormirete più del solito. Finanze in ripresa, questo dicembre non è stato facile.

Sagittario: aspettatevi 24 ore intense. Chi è solo dovrà uscire poiché solo così potrà esporsi all’amore. Rintanarsi in casa non servirà a niente, chi vuole ricevere delle occasioni interessanti dovrà imparare a mettere il muso fuori dalle mura domestiche.

Cercate di tenere gli occhi bene aperti perché potrebbe spuntare un’imperdibile offerta che vi farà risparmiare dei soldini.

Capricorno: l’oroscopo di sabato vi vedrà alle prese con le faccende di casa ma non sarete soli. Ultimamente avete avuto delle grosse noie finanziarie ed avete affrontato un problema familiare. Sarete ancora stanchi per le festività dei giorni scorsi. Nel 2020 sarà possibile pensare ad un trasferimento oppure ad un’abitazione più grande.

Acquario: Luna crescente nel segno. Avrete a che fare con un sabato piatto, ma anche la noia ha la sua importanza. La mattina comincerà piuttosto al rilento, infatti non avrete alcuna voglia di alzarvi.

Purtroppo ci saranno anche degli impegni improrogabili da portare avanti e per questo non potrete riposare.

Pesci: in questa giornata si prevedono delle uscite in compagnia ma cercate di non consumare troppi soldi. Il vostro conto ultimamente è abbastanza in rosso, dovrete darvi da fare a partire da gennaio. Durante la settimana non avete avuto tempo per lavorare e dedicarvi alle pulizie di casa, fortunatamente in questo weekend avrete modo di rimettervi in pari.