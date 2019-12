L'Oroscopo del 2020 è pronto a rivelare come sarà l'anno nuovo per tutti i 12 segni zodiacali. Sarà un'annata particolare per via di una serie di aspetti planetari maggiormente interessanti che si verificheranno nei prossimi mesi. Giove sarà in Capricorno fino a dicembre mentre Saturno farà avanti e indietro tra Acquario e Capricorno. Questo significa che molte cose cambieranno. I nativi del Cancro riceveranno alcune novità stellari mentre la Bilancia vivrà dei cambiamenti interiori ed esteriori.

Amore, benessere, fortuna, soldi e lavoro, ecco le previsioni dell'anno che verrà.

Previsioni 2020 da Ariete a Vergine

Ariete - Nei primi mesi del prossimo anno sarete molto confusi in quanto ci saranno ancora delle cose da rivedere sia nel lavoro che nella sfera personale. In primavera i dubbi si schiariranno e tornerà la voglia di riscoprirsi e innamorarsi. Coloro che hanno vissuto una perdita dolorosa riusciranno a rialzarsi e a incamminarsi per la strada giusta anche se di tanto in tanto ci saranno dei momenti di sconforto.

Le relazioni si faranno di gran lunga più intriganti e qualcuno deciderà di fare un passo avanti. Sarà l'anno perfetto per chi è in cerca di una gravidanza. Ci saranno dei profondi cambiamenti finanziari per chi è in causa da tempo, ma qualcosa si muoverà. Non mancheranno discussioni e rotture, qualcuno perderà delle amicizie o si dovrà trasferire.

Toro - Il 2020 non sarà un anno da sottovalutare. Nelle relazioni sentimentali, chi sta insieme da tempo vivrà un profondo cambiamento. La situazione in cui versate attualmente sarà archiviata. Qualcuno ripenserà ad un amore perduto e ci saranno dei ripensamenti. Sarà l'anno perfetto per rimettersi in forma, soprattutto subito dopo le feste dell'Epifania. In primavera/estate qualcuno si concederà una vacanza o un viaggetto. Con i pianeti favorevoli, da maggio sarà possibile sognare in grande.

Solamente nel lavoro si prevedono degli intoppi che vi faranno faticare molto soprattutto nel tardo autunno. Comunque sia ce la metterete tutta grazie alla vostra carica da 'Toro'. Avrete tutti i mezzi a disposizione per tentare un salto qualitativo. Qualcuno si ritroverà a combattere delle battaglie interiori, ma per fortuna non sarà solo.

Gemelli - In famiglia emergeranno delle novità che finiranno per stravolgere il vostro naturale equilibrio. Ci saranno delle nuove amicizie e conoscenze che potrebbero tornare utili ai fini della carriera. Non mancheranno viaggi e grossi movimenti economici. Coloro che saranno ancora in cerca di un lavoro dovrebbero iniziare a mettersi in proprio. Ci saranno delle agevolazioni soprattutto per chi da tempo sta portando avanti una battaglia giudiziaria. In primavera il vostro corpo si sentirà un pochino affaticato e qualcuno avrà a che fare con le tipiche allergie stagionali.

Le coppie sposate o conviventi arriveranno ad un punto di svolta, infatti qualcosa sarà destinato a cambiare. In estate ci sarà un grosso viavai di gente e dovrete fare attenzione ai mezzi di trasporto. Vi toglierete una soddisfazione.

Cancro - L’Oroscopo del 2020 apre le porte ad un anno decisivo, l'ultimo con Saturno opposto. Ci saranno delle importanti evoluzioni interne ed esterne. Qualcosa cambierà il resto della vostra vita, magari un lavoro migliore o un trasferimento. Sono anni che non ve la passate bene ma questo 2020 offrirà le giuste opportunità per farvi fare dei passi avanti. L'amore vivrà una primavera rigogliosa poiché le giovani coppie potranno finalmente concretizzare i loro sogni.

Chi desidera allargare la famiglia, avrà dei mesi favorevoli. I guadagni potrebbero aumentare con l’investimento giusto, ma qualcuno tenterà di truffarvi. Nel prossimo autunno, dopo un'estate piena di divertimento, avrete dei momenti fiacchi in cui ve la prenderete con i familiari o il partner. Se nel 2019 c’è stata una rottura che vi ha ferito, riuscirete a voltare pagina anche se non vi sentirete del tutto pronti a vivere una nuova storia d’amore. Concentratevi sulla carriera, il 2020 favorisce le iniziative geniali. La salute non sempre sarà eccellente, ma se adotterete delle abitudini salutari avrete modo di essere efficienti.

Arriveranno delle risposte.

Leone - Sarà un anno valido per chi cerca un lavoro da tempo. Troverete le opportunità giuste e vi toglierete certe soddisfazioni che vi portate dentro da anni. Il 2019 non è stato un anno completamente terribile, ma in questo 2020 sarà possibile auspicare ad un miglioramento. In primavera ci saranno le migliori occasioni che vi permetteranno di incrementare i guadagni, di risparmiare qualcosa in più o di cambiare stile di vita. Già da questo inverno l'amore per le coppie giovani si farà più appassionante ed importante. Tuttavia, ci sarà qualcuno che deciderà di prendere le distanze dal partner di sempre per concedersi nuove avventure.

Insomma, sarà un anno pieno di riflessioni ma entro l'autunno saranno chiariti tutti i dubbi.

Vergine - Il 2019 non è stato un anno positivo, tuttavia non sono mancati attimi di felicità. Nel nuovo anno avrete una gran voglia di ripartire e di voltare pagina. Chi si è separato oppure ha subito una brutta perdita, troverà il sostegno morale che cercava da tempo. Sarà principalmente un anno di esplorazione interiore, qualcuno partirà da solo per un viaggio mentre altri impareranno delle nuove cose. Chi ha perso un lavoro avrà delle interessanti opportunità da cogliere al volo. Fate tesoro dagli errori del passato e cercate di aggiustare il tiro.

Non permettete che il 2020 sia un anno identico a quello passato. Per vedere dei cambiamenti dovrete rimboccarvi le maniche smetterla di pensare negativo.

Oroscopo anno nuovo da Bilancia a Pesci

Bilancia - Le previsioni astrologiche del 2020 si presentano piuttosto positive soprattutto per quanto riguarda l'amore e il lavoro. Coloro che sono disoccupati riusciranno a trovare un impiego dopo aver ampliato il raggio di ricerca. Chi sta portando avanti un progetto, finalmente lo vedrà decollare. Ma tutto questo non significa che sarà un'annata eccellente, purtroppo ci saranno anche dei piccoli intoppi.

Durante il cammino incrocerete qualche ostacolo soprattutto nei primi mesi dell'anno nuovo. In primavera sarà necessario effettuare un cambiamento esteriore. Qualcuno dovrà recarsi dal dentista e qualcun altro dovrà iniziare una cura particolarmente importante. In estate dovrete mettere in conto delle spese che vi prosciugheranno un pochino il conto. Comunque sia, a partire da agosto tornerà il sereno e finalmente tutto filerà liscio. In autunno l'economia volerà e le giovani coppie potranno finalmente fare sul serio. La fine dell'anno favorirà le nuove nascite.

Scorpione - L'anno nuovo porterà con sé delle piccole novità riguardanti i familiari.

Chi è genitore potrebbe assistere alla partenza di un figlio o di una figlia. Dovrete darvi molto da fare, in casa ci saranno dei cambiamenti, magari una ristrutturazione. Dovrete tenere sotto controllo il fisico ed evitare ogni sforzo eccessivo. In passato avete subito delle perdite ma già da gennaio dovrete trovare la forza di ricominciare. Qualcuno riuscirà a togliersi uno sfizio e magari a fare un viaggio all'estero. L'estate porterà una ventata di passione all'interno della vita dei single. Anche gli over 60 vivranno dei momenti intensi e indimenticabili. Verso la fine dell'anno ci sarà da affrontare una grossa uscita di denaro.

Comunque sia, cercate di eliminare certi vizi nocivi e adottate delle buone abitudini come una sana attività fisica.

Sagittario - I mesi più importanti del 2020 saranno la primavera e il prossimo autunno. Coloro che sono in attesa di un trasferimento, di un nuovo incarico oppure di una riposta d'amore, la riceveranno entro maggio. Qualcosa cambierà ma dovrete combattere con dei continui alti e bassi. L'economia sarà in ripresa ma dovrete evitare di spendere acquistando oggetti di lusso e del tutto inutili. Tra giugno e luglio qualcuno riuscirà a dimagrire oppure a partire per un bel viaggio appagante.

Per migliorare la busta paga sarà molto importante allacciare dei contatti di un certo spessore e colmare alcune lacune. Per tale ragione qualcuno prenderà parte a conferenze o incontri destinati a incidere sul proprio futuro. Per quanto riguarda l'amore, gli under 40 avranno modo di conoscere della gente nuova in primavera e in estate. Le coppie di vecchia data festeggeranno un'importante novità anche se non mancheranno litigi.

Capricorno - Vivrete un'ottima annata, specialmente i primi sei mesi in cui tutto filerà a dovere. Grazie alla buona influenza astrale saranno favoriti i sentimenti, il lavoro e il successo.

Coloro che vogliono tentare il salto di qualità, dovranno sfruttare a tutti i costi questo 2020. Già a gennaio noterete un cambiamento interiore poiché non vi sentirete più appesantiti e tesi. In amore, non si escludono ritorni di fiamma, ma se qualcosa non ha funzionato in passato non funzionerà di certo in futuro. Nella vita è sempre meglio guardare avanti. Qualcuno finalmente aprirà gli occhi e taglierà i ponti con certe amicizie fasulle. Siete molto ambiziosi e grazie alla vostra caparbietà riuscirete a dimostrare quanto valete. Negli ultimi sei mesi dell'anno, invece, tutto tornerà calmo e sereno.

Vi gusterete l'autunno nel miglior modo possibile, magari in dolce compagnia. Possibili cambiamenti estetici.

Acquario - L'anno nuovo partirà un po' al rallentatore per colpa della stanchezza dicembrina. Il 2019, infatti, vi lascerà profondamente spossati. In primavera/estate riceverete una certa notizia ed effettuerete dei cambiamenti in casa. Qualcuno potrebbe trasferirsi altrove, magari all'estero. Vivrete un periodo di crescita personale e con il partner di sempre deciderete di mettere in atto quel progetto che sognate da tempo. Qualcuno riuscirà finalmente ad andare in pensione. Ci sarà da stringere la cinghia nel prossimo autunno poiché sopraggiungeranno delle nuove tasse e delle spese impreviste. I cuori solitari che ancora pensano all'ex dovranno dire basta al passato e darsi una mossa. Il 2020 invita a pensare positivo perché la negatività attrae altra negatività. A dicembre riceverete un'entrata interessante e qualcuno farà un acquisto particolare. Coloro che si sentono soli finiranno per adottare un cagnolino o un gattino.

Pesci - L’oroscopo del 2020 parla di un'annata positiva e senza pianeti ostili. Finalmente riuscirete a riprendervi in mano la vostra vita dopo un periodo sottotono. Chi da tempo desidera rimettersi in forma, finalmente riuscirà a perdere peso. Coloro che sono single da molto, in estate avranno delle ottime chance di conoscere delle persone interessanti. Imparate ad essere più spigliati ed intraprendenti. Nella vita non basta sognare ma bisogna anche darsi da fare. In primavera nel lavoro e nello studio riscuoterete successo grazie anche al supporto di un'amicizia speciale. In famiglia tornerà il sereno e finalmente arriveranno dei sostanziali cambiamenti. Quelli che da tempo mirano ad andare a vivere da soli, riusciranno a compiere il passo decisivo. Sarà anche l'anno dei matrimoni, della nascite e delle dichiarazioni d'amore. Chi sta combattendo una dura battaglia riuscirà a vincerla.