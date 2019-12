Durante la settimana dal 20 al 26 gennaio 2020 troveremo la Luna viaggiare dal Sagittario. dove staziona Marte, al segno dell'Acquario, facendo compagnia a Mercurio. Il Sole cambierà domicilio passando dal Capricorno (dove sostano Giove, Plutone e Saturno) al segno dell'Acquario, nel frattempo Venere e Nettuno saranno sui gradi dei Pesci. Infine Urano permarrà in Toro, come il Nodo Lunare nell'orbita del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Acquario e Sagittario, meno rosee per Ariete e Cancro.

Ariete impulsivo

Ariete: impulsivi. L'indole impulsiva dei nati Ariete potrebbe essere il leitmotiv della settimana, in quanto probabilmente non baderanno alla diplomazia o alle circostanze per esprimere i loro pensieri.

Toro: relax. I Luminari a "braccetto" con Mercurio, in posizione dissonante, potrebbero non essere la ricetta perfetta per rimboccarsi le maniche, quindi saranno molti i nativi che decideranno di ritagliarsi ampi spazi di relax in questa settimana d'inizio 2020.

Gemelli: sereni. Il clima nel focolare domestico potrebbe tornare a essere sereno, anche se nelle giornate di lunedì e martedì qualche malumore sarà ancora presente.

Lavoro in standby.

Cancro: nervosi. Settimana dove i nati del segno avranno, c'è da scommetterci, un diavolo per capello e ogni minuzia riuscirà a fargli perdere le staffe. Massima attenzione alle parole nel weekend.

Bilancia affettuosa

Leone: amore "flop". Venere in Pesci, "stimolata" dal languido Nettuno, non sarà un toccasana per le faccende di cuore dei nati Leone che, con ogni probabilità, verranno messe in secondo piano a fronte del versante professionale.

Vergine: settimana a metà. Sino a giovedì pomeriggio le effemeridi non prevedono particolari novità per i nativi che, invece, potrebbero essere alle prese con qualche discussione in famiglia nel fine settimana, a causa del passaggio del Sole nell'avverso Acquario.

Bilancia: affettuosi. I transiti lunari settimanali, eccezion fatta per la giornata di mercoledì, "stimoleranno" probabilmente l'affettuosità reciproca nel ménage di coppia per i nati Bilancia.

Scorpione: indisponenti. L'atteggiamento indisponente che i nati Scorpione potrebbero assumere questa settimana, non andrà a genio alle persone con cui avranno a che fare, le quali non perderanno tempo nel farglielo notare.

Sagittario brioso

Sagittario: briosi. Il tono umorale in casa Sagittario sarà probabilmente ad alti livelli in questa settimana, specialmente nell'ambiente professionale, dove sarà più semplice lavorare a fianco di capi e colleghi.

Capricorno: fiacchi. Le energie potrebbero venir meno, soprattutto da mercoledì pomeriggio, e i nativi dovranno centellinarle cercando di adempiere a ogni loro dovere. In caso contrario lo stress potrebbe prendere il sopravvento.

Acquario: intraprendenti. Il "mese del compleanno" aprirà i battenti nel tardo pomeriggio di lunedì e i nati Acquario avvertiranno un'energia rinnovata nelle loro corde che "stimolerà" la loro intraprendenza.

Pesci: umore "flop". I transiti planetari della settimana non lasciano spiragli alla tranquillità minando, come inevitabile conseguenza, il morale dei nativi. Fortunatamente da domenica il trend inizierà a cambiare in meglio.