L'oroscopo del 31 dicembre sui 12 segni dello zodiaco, relativamente alla sfera sentimentale, prendendo in considerazione coloro che sono ancora single. Conoscenze interessanti in vista per i nati della Vergine mentre i bilancia trascorreranno una giornata tranquilla.

Da Ariete a Vergine

Ariete: lasciatevi andare e qualcosa accadrà. Se sarete pronti a fare nuove conoscenze nessun risultato sarà per voi irraggiungibile. Metteteci un po' di vostro e il gioco sarà fatto.

Toro: conquisterete con il vostro modo di fare, molto persone saranno pronte a darvi fiducia e credito.

Un'avventura potrebbe non bastarvi, mirate sempre al massimo della posta.

Gemelli: la giornata dell'ultimo dell'anno potrebbe essere fondamentale per cambiare il vostro status. Una frequentazione sta andando molto bene e vi sentirete pronti ad affondare il colpo.

Cancro: vivrete una bella giornata, all'insegna della tranquillità e della serenità familiare. Chi è in cerca dell'amore avrà terreno fertile se deciderà di mettersi in gioco.

Leone: la serata risulterà essere particolarmente proficua, se cercate l'avventura o qualcosa di effimero sarete nel posto giusto.

Non pensate troppo, oggi è il momento di agire.

Vergine: farete nuove e stimolanti conoscenze, qualcuna di queste potrebbe andare in porto e farvi passare una serata in allegria. Lasciatevi andare e non ponete freni, la mattina dopo deciderete.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: sarete contenti e soddisfatti della vostra giornata. Per quelli di voi maggiormente ambiziosi è il momento di alzare un po' l'asticella. Guardate sempre ai pro e contro.

Scorpione: vi divertirete tantissimo e avrete tanta scelta a vostra disposizione. E' questa la giornata che volevate, niente e nessuno potrà portarvela via. Come sempre date fuoco alle polveri.

Sagittario: giornata da trascorrere nella tranquillità e nel calore della vostra casa. Non cercate cose da fare particolarmente stressanti e che richiedano un grande impegno.

Avete perso di vista alcune cose importanti, è il momento di impossessarvene di nuovo.

Capricorno: l'amore che cercate forse sta arrivando, siate aperti ad accogliere le cose interessanti che vi si presentano. Non chiudetevi in voi stessi o rischiate di perdere molte occasioni.

Acquario: vi divertirete con un gruppo di amici, la serata sarà molto interessante. Potreste anche decidere di fare un viaggio e trascorrere momenti di intrigo e passione. Giorno da ricordare.

Pesci: avete deciso di agire, la persona che avete scelto di corteggiare aspetta un passo da parte vostra. La giornata è propizia, non perdetevi in inutili chiacchiere e non cercate alibi.