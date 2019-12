L’Oroscopo del 9 dicembre è pronto a rivelare come sarà la giornata di lunedì per tutti i simboli zodiacali. Si evince che sarà un giorno particolare, in cui in tanti si dovranno destreggiare tra mille attività. L’amore sarà alle stelle per i nativi del Sagittario, mentre la Bilancia dovrà fare i conti con il nervosismo.

In seguito approfondiamo le previsioni astrologiche segno per segno di questo lunedì.

L'oroscopo: le previsioni di tutti i segni per la giornata di lunedì 9 dicembre

Ariete: giornata da sfruttare per fare chiarezza in amore.

Le emozioni non mancheranno, ma dovete cercare di assumere un tono meno polemico. Nel lavoro potrebbero emergere delle controversie o dei problemi di tutt’altro genere. Non sarete concentrati e il fisico sarà molto provato. Avete bisogno di riposo.

Toro: aspettatevi un lunedì ricco di opportunità. Man mano che si avvicina la fine dell’anno, le giornate miglioreranno. Per tale ragione risulteranno favoriti tutti quei progetti sentimentali e lavorativi. Preparatevi a vivere una partenza nuova ed entusiasmante.

La salute sarà in via di miglioramento.

Gemelli: ultimamente vi sembra che ci sia qualcosa che non va in famiglia, magari un malcontento tra figli o genitori. Il vostro umore sarà sotto i piedi e non avrete voglia di fare nulla. Meglio evitare storie parallele, specie se si è sposati. Avete la necessità di starvene un po’ per conto vostro. Evitate di strafare e non affaticate il fisico.

Cancro: l’oroscopo del 9 dicembre vi vedrà ancora annaspare tra mille difficoltà. Troppo lavoro e troppi problemi portano a stress psicofisico.

Certe volte avete voglia di mollare tutto e fuggire all’estero. In questa giornata avrete delle cose improrogabili da sbrogliare. Tenete sotto controllo la salute e non esagerate con la caffeina. Mantenete la calma, presto la situazione migliorerà sensibilmente, basta avere pazienza.

Leone: lunedì convincente su tutti i fronti a partire da quello amoroso. Chi è solo avrà ottime possibilità di fare un incontro promettente. Evitate di dire bugie. Non si escludono novità o cambiamenti all’interno della sfera lavorativa o famigliare.

Per quanto riguarda la salute, non sovraccaricatevi di impegni.

Vergine: problemi d’amore per la maggior parte dei nativi in questo faticoso lunedì. Rispetto al solito vi sentirete poco compresi. Dovete evitare di mostrarvi intolleranti altrimenti la situazione degenererà. Tenete duro perché presto giungeranno delle liete novelle. Siate molto prudenti.

Bilancia: le predizioni astrali giornaliere annunciano che sarà un lunedì molto nervoso, ma per fortuna sarà solamente una questione temporanea. Nel tardo pomeriggio le cose dovrebbero sistemarsi.

Non rimandate eventuali impegni, cercate di recuperare e di mettervi in pari. Dovete fare attenzione ai colpi d’aria.

Scorpione: questa sarà una settimana migliore del solito, specialmente perché il lunedì ripartirà con i giusti presupposti. In amore saranno chiariti tutti i dubbi mentre in famiglia tornerà il sereno. Nel lavoro non si escludono novità, ma sarà meglio tenere gli occhi aperti. Giornata ottimale per intraprendere una dieta.

Sagittario: in arrivo una giornata molto serena. L’amore sarà alquanto intrigante e passionale, con conseguente aumento del desiderio di intimità.

Tuttavia non saranno da sottovalutare eventuali crisi vissute di recente. Cercate di non innervosirvi, specie nell’ambiente di lavoro.

Capricorno: sentimenti in miglioramento. I single che cercano qualcuno potranno tentare un approccio in questa favorevole giornata. In famiglia ci sarà bisogno di mantenere il controllo della situazione. Nel lavoro non riuscirete a concentrarvi. Cercate stabilità ed avete necessità di denaro per fronteggiare delle spese improrogabili.

Acquario: durante il weekend avete combattuto con il malumore o una certa distrazione.

Lavorerete controvoglia e in casa ci saranno dei compiti da sbrigare. In cucina o alla guida occorrerà fare molta attenzione. Possibili viaggi, specie per le giovani coppie. La salute sarà in lieve calo, tenetela d’occhio.

Pesci: l’oroscopo del giorno 9 dicembre preannuncia un valido lunedì, anche se sarà molto stancante. Dal punto di vista amoroso emergeranno delle problematiche che potrebbero degenerare. Nel lavoro avrete molti compiti da eseguire ed arriverete a sera molto provati. cercate di farvi trovare pronti riposando un po' di più.