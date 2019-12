L'Oroscopo dal 9 al 15 dicembre apre le porte ad una settimana avvincente e piena di attività da svolgere. Alle porte del Natale, ci saranno molti lavori da portare al termine e acquisti da effettuare per non farsi trovare impreparati. Sarà una settimana intensa dato che si verificherà il plenilunio nella giornata di giovedì 12. In tale data, la Luna si preparerà a lasciare i Gemelli per entrare nel suo domicilio, il Cancro (alle ore 23.23). Con questo aspetto le emozioni torneranno alla ribalta e sarà possibile trarre il massimo delle opportunità.

Tutto diventerà sempre più luminoso e a tratti magico, insomma si respirerà l'atmosfera tipica di questo periodo. Amore, lavoro, famiglia e fortuna, scopriamo cosa riservano le previsioni astrologiche per questa settimana.

Previsioni dell'oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete - L'amore tornerà protagonista per quelle coppie di vecchia data che hanno affrontato parecchie turbolenze. I single che temono di restare soli in eterno, ritroveranno la speranza dato che le stelle di questa settimana promettono nuovi incontri.

Ci sarà da faticare soltanto nelle prime tre giornate in cui tutto sembrerà girare storto.

Toro - Alti e bassi non mancheranno, qualcuno detesta le festività natalizie per via delle grosse fuoriuscite di denaro. Attenzione a non farsi trascinare a fondo dai pensieri negativi altrimenti si rischierà di uscire fuori di testa. Nel weekend tornerà il sereno grazie ad un incontro interessante che vi svolterà il resto del mese. Preparatevi a vivere delle intense avventure, ma state in guardia dalle imminenti seccature.

Gemelli - Vi comporterete in maniera molto altruistica e presterete conforto a una persona cara. Mercoledì e giovedì saranno dei giorni migliori grazie ai raggi lunari che illumineranno il vostro cammino. Non si escludono progetti, viaggi e nuove iniziative che arricchiranno il vostro futuro. In famiglia sarete più presenti rispetto al solito. Nel weekend un parente si farà sentire.

Cancro - La seconda settimana di dicembre sarà scattante e si partirà con lo sprint giusto. Con la Luna nel segno a partire dalla tarda serata di giovedì fino a sabato 14 dicembre, verranno a galla i vostri lati migliori.

Chi è in coppia si rafforzerà ulteriormente e chi è solo vivrà dei flirt appaganti. Settimana valida anche per chi desidera diventare genitore o convolare a nozze. In questo delicato periodo sarà meglio non abbuffarsi poiché si tenderà ad ingrassare più del solito. Martedì e mercoledì saranno le giornate migliori per cambiare colore di capelli.

Leone - Vi aspetta una settimana molto impegnativa. In famiglia non si escludono rimproveri, vi sarà chiesto di essere più partecipativi e presenti. Quest'anno non avrete molta voglia di festeggiare per questo nei prossimi giorni avrete la luna storta e tutto vi sembrerà remare contro.

Per fortuna questa sensazione spiacevole scemerà a partire da giovedì. In questa giornata l'amore si rinsalda e tornerà la voglia di sorridere. I cuori solitari non dovranno rintanarsi in casa ma dovranno frequentare locali nuovi ed essere più socievoli.

Vergine - Continueranno gli impegni anche per questa settimana, presto però potrete fare una bella vacanza e riprendervi dalle fatiche degli ultimi mesi. Lunedì e martedì saranno ottime giornate per investire o fare acquisti, ma sempre con la dovuta cautela.

Nel weekend si potrebbero verificare delle dimenticanze imperdonabili. Intraprendete una dieta depurante, vi aiuterà ad essere in forma in vista del Natale.

La settimana per i segni da Bilancia a Pesci

Bilancia - Le previsioni astrologiche fino al 15 dicembre rivelano che avrete una settimana abbastanza serena. Qualsiasi preoccupazione sarà superata e archiviata. Le coppie che fino a qualche anno fa erano soli, ora potranno godersi l'amore agognato. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete cercare di non stressarvi facendo troppe cose, altrimenti rischierete di perderci tempo e pazienza.

In famiglia non mancheranno richieste particolari e ci saranno delle sistemazioni interne da effettuare.

Scorpione - Da alcune settimane covate un sentimento speciale per un'amicizia o un conoscente, ma ancora non ci sono state dichiarazioni. Nel lavoro o nello studio avrete delle difficoltà, ma un aiuto non vi mancherà. Per quanto riguarda l'amore per le coppie di vecchia data, ci saranno un po' di noie da superare. In cucina dovrete prestare estrema attenzione, con il fuoco non si scherza.

Sagittario - L'oroscopo settimanale parla di cambiamenti a livello fisico. Qualcuno si sentirà pronto per cambiare look come un taglio di capelli o un nuovo colore.

Saranno dei giorni significativi, destinati ad incidere su quello che accadrà prossimamente. Non esagerate con la caffeina o i dolci. Siete un segno molto goloso, ma in vista delle festività natalizie è sempre meglio cercare di controllarsi. Previste attività in famiglia.

Capricorno - Da tempo c'è qualcuno che vi rema contro e che non tollera la vostra bellezza o intelligenza. Nel weekend, con un cielo così turbolento sarà meglio rimandare ogni impegno. Chi sta frequentando qualcuno avrà modo di ufficializzare la relazione oppure di chiuderla definitivamente. Insomma, sarà una settimana decisiva sotto certi aspetti.

In famiglia ci saranno dei momenti intensi e di condivisione. Il corpo avrà bisogno di maggiori attenzioni.

Acquario - Un problema rischierà di mandare a monte la serenità familiare e la vostra. Cercate di essere prudenti e non prendete le cose alla leggera. Tra le vostre amicizie qualcuno parla male di voi a vostra insaputa, quindi fate attenzione. Sarà una settimana in cui spenderete abbastanza denaro. Prima di prendere una decisione dovete rimuginarci attentamente per un paio di giorni. Cercate di dormire il più possibile e allentate la tensione serale con una calda camomilla.

Pesci - Non vedrete l'ora che arrivi il Natale, durante la settimana sarete molto indaffarati.

Nonostante i mille impegni sarete molto scattanti e il sorriso non vi mancherà mai. Con una persona speciale ultimerete degli addobbi e organizzerete cosa fare nel weekend. Sognerete di fare una bella vacanza in una località piena di neve.