Nel mese di gennaio 2020 troveremo il Sole e Mercurio spostarsi dal segno del Capricorno, dove stazionano Saturno, Plutone e Giove, al segno dell'Acquario. Venere cambierà domicilio dall'Acquario al segno dei Pesci, dove vi è Nettuno, mentre Marte viaggerà dallo Scorpione al Sagittario. Infine Urano permarrà sui gradi del Toro come il Nodo Lunare continuerà nell'orbita del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Bilancia e Capricorno, meno entusiasmanti per Cancro e Toro.

Sul podio

1° posto Bilancia: romantici.

L'indole galante dei nativi potrebbe emergere in maniera naturale, grazie a Venere nel loro Elemento, e tale predisposizione romantica renderà, come conseguenza, decisamente più affettuoso il clima in coppia.

2° posto Gemelli: intraprendenti. I nati Gemelli con l'apertura di questo 2020 saranno dotati di grande intraprendenza e a beneficiarne maggiormente saranno i single del segno.

3° posto Acquario: trasgressivi. Nel parterre planetario le asperità dei mesi scorsi tenderanno a smorzarsi a fronte, però, di una crescente vena trasgressiva che sarà 'donata' dal contrasto tra Marte in Scorpione e Venere nel loro segno. Chi vive una relazione amorosa potrebbe essere 'tentato' da qualche galeotto flirt.

I mezzani

4° posto Capricorno: progetti di coppia. È tempo di 'costruzioni' in casa Capricorno, in quanto presumibilmente nel primo mese dell'anno chi tra loro vive una stabile relazione d'amore inizierà a progettare il futuro insieme.

5° posto Vergine: single felici. I nati del segno in questo gennaio vorranno divertirsi senza per forza 'accasarsi'. Nella seconda parte del mese, però, il trend potrebbe mutare col subentro del duetto Sole-Mercurio nel poco conciliante Acquario.

6° posto Pesci: fine mese 'top'.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Gennaio inizierà con una certa gelidità affettiva per i nativi che, col passare dei giorni, si farà sempre meno imponente a fronte di una fine del mese davvero 'top' sul versante amoroso.

7° posto Scorpione: routine. Un mese che potrebbe scivolare via senza troppe novità o scossoni di sorta, il che non sarà affatto male per chi vive una storia d'amore duratura, in quanto la routine giocherà a loro favore per proseguire nella relazione evitando sorprese sgradite.

8° posto Sagittario: revisioni. Il 2020 aprirà i battenti presumibilmente all'insegna delle revisioni interpersonali per i nativi, specialmente quelle affettive.

Ciò accadrà a causa di Venere che si sposterà in Pesci non fornendo più il 'sostegno' del transito nell'Acquario.

9° posto Leone: stand-by. Di amore e affini i nati Leone non vorranno sentirne parlare in quanto le avversità planetarie li faranno optare per altri ambiti esistenziale che, al momento, potranno garantirgli maggiori soddisfazioni.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: nervosi. Il clima nel focolare domestico non sarà probabilmente dei migliori perchè i nati Ariete dovranno fare i conti con le dissonanze dei Pianeti Lenti, che forniranno loro poco spazio di manovra ed un gran nervosismo.

11° posto Toro: gelosi. Sopratutto alla fine del mese i rapporti amorosi dei nati del segno potrebbero divenire improvvisamente ingestibili. Questo specialmente per i loro sfoghi di gelosia immotivata che il partner mal tollererà.

12° posto Cancro: rotture. Un mese ad alto rischio di separazioni dove i nodi verranno al pettine e l'affettuosità sarà solo un lontano ricordo. Purtroppo visti i transiti in onda a gennaio eventuali rotture non saranno facilmente metabolizzate dai nativi.