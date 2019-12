L'Oroscopo del 28-29 dicembre è pronto a svelare come sarà questo weekend che concluderà definitivamente la frenetica settimana natalizia. Si respirerà aria di cambiamenti per l'Ariete, mentre i nativi del Toro godranno di una buona forma fisica. Sarà un fine settimana pieno di novità e anche il campo finanziario subirà dei ritocchi. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni per ciascun segno.

Previsioni del 28-29 dicembre dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Avrete a che fare con 48 ore di riflessione, magari dovrete decidere dove trascorrere la fine dell'anno oppure valutare una certa proposta ricevuta nelle scorse settimane.

Ultimamente avete voglia di cambiamenti e di novità, magari un nuovo look. Sfruttate queste due giornate per dedicarvi alla cura della vostra persona, inoltre sabato sarà il momento migliore per cambiare il colore dei capelli.

Toro - Tornerà il sereno dopo una settimana incasinata. Il caos dei giorni scorsi potrà finalmente essere dimenticato, detestate le feste perché vi danno tanto da fare. Coloro che hanno discusso potranno riconciliarsi. Sabato sera sarà meglio evitare di uscire e rilassarsi tra le mura di casa.

Cercate di non stressarvi ulteriormente, anche perché la prossima sarà un'altra settimana sfiancante. Avrete una forma smagliante, cercate di controllarvi.

Gemelli - Tutti quei problemi finanziari saranno presto risolti, anche se ci sarà da lavorare di più. In famiglia tornerà il sereno e sarà possibile organizzare il veglione di San Silvestro con la dovuta tranquillità mentale. Il vostro corpo finalmente potrà recuperare dopo gli eccessi di Natale. Riceverete una chiamata da un parente e non saranno da escludere delle visite. Coloro che amano cucinare avranno 48 ore favorevoli, dove realizzeranno una nuova ricetta.

Cancro - L'Oroscopo del weekend vi vedrà impegnati in alcune attività che avete rimandato a causa dei troppi impegni di questa settimana. Purtroppo non avete avuto un secondo di serenità per dedicarvi alle vostre cose e vi siete trascurati.

Non fatevi prendere dal nervoso altrimenti rischiate di litigare con una persona a voi cara. Se qualche problema vi preoccupa da tempo, parlatene con qualcuno al più presto. Anche l'amore risulta trascurato, presto tutto si sistemerà.

Leone - Siete un segno ruggente, per questo non tollerate le invadenze altrui. Sabato le finanze subiranno un ritocchino, in quanto ci saranno delle uscite di denaro inaspettate. Qualcuno sarà in procinto di partire, mentre altri dovranno fare ritorno a casa. Saranno due giornate intense, ma cercate di non allarmarvi per ogni cosa. Riposate a dovere perché la prossima settimana sarà molto affaccendata.

Vergine - Coloro che hanno un'attività in proprio avranno molto lavoro da sbrigare. ma sarà importante non trascurare i contatti sociali. Nel nuovo anno ci saranno delle questioni economiche da rivedere.

Sfruttate questo weekend per fare il punto della situazione e cercate di capire cosa volete ottenere nella vita. L'amore arriverà al più presto mentre le giovani coppie riusciranno a realizzare i loro sogni.

Oroscopo del weekend da Bilancia a Pesci

Bilancia - Le previsioni astrologiche di questo weekend vi vedono in netto calo fisico. Avete avuto una settimana piena di feste, visite e vari andirivieni, per cui sarà naturale sentirsi spossati e stressati. In vista del conto alla rovescia di fine anno, cercate necessariamente di recuperare un po' di energie. I single che aspettano l'anima gemella dovranno imparare a essere meno timidi e frequentare locali diversi dal solito.

Tutto ok per le coppie di vecchia data.

Scorpione - Saranno due ottime giornate per progettare un matrimonio o per cercare una gravidanza. Le coppie più giovani sognano d'intraprendere una convivenza, ma prima di compiere questo passo decisivo sarà necessario riflettere attentamente. Chi cerca un'occupazione nel 2020 riceverà la giusta occasione, tuttavia bisognerà fare attenzione a non ripetere gli stessi errori. Chiamate o proposte in arrivo domenica: sarà possibile concludere un affare.

Sagittario - Ultimamente faticate a tirare avanti, poiché ci sono stati molti problemi economici da affrontare.

Mutui, affitti, tasse, avete speso un bel po' di denaro e ora vi sembra di lavorare per niente. Prendetevi una pausa per fare mente locale e per mettere nero su bianco i vostri obiettivi del 2020. Domenica riceverete una visita da un parente o una sua telefonata.

Capricorno - Tornerà il sereno in amore. La passione sarà alle stelle e vi lascerete trasportare. Con il partner sarà possibile fare progetti o programmare una vacanza. Da tempo avete voglia di fare dei grossi cambiamenti. Coloro che cercano un lavoro dovranno fare attenzione alle possibilità che emergeranno in questo fine settimana. Non sottovalutate niente e nessuno.

Acquario - L’oroscopo di questo weekend vi vedrà correre dietro ad alcuni problemi di famiglia. La settimana non è stata certo facile, qualcuno è finito al centro di una grossa discussione, mentre altri hanno preso troppo freddo. Sarà meglio evitare di uscire per permettere al corpo di rimettersi completamente. Approfittate degli influssi astrali per dedicarvi al vostro successo, quindi anche se siete in vacanza portatevi avanti con il lavoro oppure approfondite un certo compito. Per le coppie sabato sera arriveranno delle novità inaspettate.

Pesci - Finalmente un fine settimana di relax e tranquillità.

Avete fatto numerose cose nei giorni precedenti e il Natale non è stato del tutto tranquillo, poiché vi hanno rifilato certe mansioni che vi hanno affaticato. Qualcuno avrà bisogno d'intraprendere una terapia o una cura, altri invece saranno in partenza. Una persona di vostra conoscenza nutre del profondo e segreto interesse per voi che va oltre l'amicizia.