L'Oroscopo di domani, venerdì 27 dicembre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La Luna in fase crescente favorirà i progetti, le riconciliazioni e le interazioni con terzi. Dopo una settimana estremamente faticosa a causa di vari impegni tra casa, famiglia e lavoro, sarà possibile staccare la spina. Ciò nonostante, i nativi del Capricorno si sentiranno lunatici mentre la Bilancia ritroverà lo sprint. Gli aspetti da approfondire riguardano amore, lavoro, salute e soldi, ecco, in dettaglio, le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni del 27 dicembre

Toro - 12° posto - Si prospetta un venerdì sottotono e il vostro morale sarà a pezzi. Dovrete essere molto pazienti nei confronti del partner o all'interno del nucleo familiare. I giovani che desiderano vivere da soli, presto, avranno modo di poter compiere questo passo importante ma sarà necessario farsi trovare nelle giuste condizioni. In giornata avrete voglia di starvene da soli per riflettere sulla vostra vita e il futuro. Chi studia si troverà davanti a un bivio.

Chi lavora si sentirà frustrato perché qualcosa non sta andando bene da alcuni giorni. Forse l'atmosfera all'interno dell'ambiente lavorativo non è piacevole oppure la paga è bassa. Altro tasto dolente di questo venerdì sarà l'economia. Sarete preoccupati, dato che in questo mese avete prosciugato il portafoglio.

Leone - 11° in classifica - Venerdì problematico, avrete molte questioni da sistemare. Sul lavoro emergerà un imprevisto oppure un collega o un superiore vi affibbieranno delle mansioni che non vi andranno a genio. Dovrete cercare di essere fermamente pazienti e di non perdere le staffe. Tutto vi sembrerà girare per il verso storto, in realtà sarà solamente una vostra impressione. Sforzatevi di dire di 'No' e rinviate ad un altro momento i chiarimenti poiché non sarete nelle giuste condizioni per sostenere un'eventuale discussione.

A partire dal pomeriggio l'atmosfera si allieterà, qualcuno si rilasserà davanti alla televisione oppure si concederà un'uscita in allegra compagnia.

Ariete - 10° posto - Questa giornata partirà un po' al rallentatore anche se non ci sarà bisogno di affrettarsi. Dopo una settimana sovraccarica di impegni che hanno appesantito mente e corpo, sarà possibile ritagliarsi del tempo per sé. I giorni 24-25 sono stati veramente pesanti, non a caso ci si sente fortemente spossati e con qualche acciacco fisico. Un completo recupero si avrà a partire dal tardo pomeriggio e il weekend sarà piuttosto sereno. L'amore tornerà protagonista anche se qualcuno ha avuto qualcosa di cui lamentarsi. Preparatevi mentalmente a partire per un viaggio o ad affrontare una visita medica.

Capricorno - 9° in classifica - Durante la settimana vi siete strapazzati fin troppo.

Avete corso avanti e indietro destreggiandovi nei più disparati compiti. La Luna presto uscirà dal vostro segno, ma dovrete attendere il weekend. Dunque, in questo venerdì vi sentirete lunatici e un tantino irascibili. Cercate di mantenere il controllo e di relazionarvi con gli altri come meglio potete. Non sarà il caso di agitare ulteriormente le acque, specialmente in famiglia. Diverso il discorso per i più giovani che, lontano dai banchi di scuola, sentiranno una certa nostalgia.

Vergine - 8° posto - State attraversando una settimana particolare dato che nei vostri pensieri c'è qualcosa che non vi fa chiudere occhio la notte.

La mattinata di questo 27 dicembre comincerà un po' in sordina a causa della poca ispirazione e della scarsa concentrazione. Il vostro corpo sarà molto stanco, sentirete un forte bisogno di fermarvi per riposare. Ciò sarà possibile soltanto nel tardo pomeriggio e per tutto il fine settimana. In amore ci saranno incomprensioni che rischieranno di sfociare in un brutto litigio. Coloro che hanno dei bambini dovranno occuparsi di loro con più attenzione poiché saranno più capricciosi che mai.

Acquario - 7° posto - Ultimo giorno di negatività ma da sabato la Luna transiterà nel vostro segno portando un po' di quiete e armonia.

Durante le feste dei giorni scorsi sono sorti dei malumori all'interno del nucleo famigliare o con gli amici. Se possibile provate a ricucire i rapporti. In serata cercate di rilassarvi con un bel bagno caldo e una camomilla, poiché avrete i nervi tesi e faticherete a prendere sonno. In passato avete sofferto per amore, qualcuno ha subito un tradimento o una perdita significativa. Dal 2020 sarà possibile ricominciare, ma dovrete dapprima fare chiarezza interiore.

Oroscopo del giorno

Cancro - 6° in classifica - L’oroscopo del 27 dicembre vi vedrà ancora in fase di recupero dato che avete speso molte energie spese per organizzare il Natale.

Siete un segno amante del focolare domestico e siete sempre pronti a battagliare per proteggere la vostra famiglia. Durante le feste qualcuno non si è divertito oppure ha dovuto sedare una certa discussione. Magari un regalo vi ha deluso e siete decisi a cambiarlo. Insomma questa giornata vi darà molto da pensare. Avrete la Luna opposta, per cui non ci sarà da stupirsi se avrete il broncio o vi sentirete confusi. Cercate di fare le cose con calma altrimenti finirete per perdere la pazienza.

Gemelli - 5° posto - Vivrete un venerdì importante in cui tirerete tirate le somme di questo lunghissimo 2019.

Vi siete dati da fare nei mesi scorsi ed ora vi sentite più consapevoli e maturi. Nonostante ciò, avvertirete un senso di vuoto. Qualcuno si lascerà cogliere dalla nostalgia, ma sarà pronto a rimboccarsi le maniche in vista dell'anno nuovo. In casa ci sarà da fare ordine o riparare un certo guasto. Il cielo risulterà abbastanza buono per cui sarà possibile uscire o fare il bucato. Avrete un fine settimana intensamente passionale, con il partner di sempre l'alchimia sarà stellare.

Pesci - 4° posto - L’oroscopo di domani si presenta interessante soprattutto dopo i precedenti eccessi. Mente e corpo miglioreranno nettamente e finalmente riuscirete a recuperare.

Essendo un segno sognatore e pieno di idee, in giornata vi ritroverete a rimuginare sugli obiettivi da perseguire del 2020. Qualcuno avrà bisogno di perdere peso, di muoversi di più o di incrementare le entrate. Presto avrete modo di eliminare quei vizi nocivi che vi portate dietro da anni. L'amore tornerà protagonista e presto anche i cuori solitari conosceranno qualcuno di speciale.

Sagittario - 3° posto - In giornata avrete modo di riposarvi, ma la mattinata sarà interessante. Qualcuno uscirà per fare la spesa o una certa commissione. Incontrerete una persona che conoscete da tempo e sarà possibile apprendere un nuovo pettegolezzo.

Per quanto concerne la sfera amorosa, cercate di superare ogni ostacolo prima dell'arrivo dell'anno nuovo. Organizzate cosa fare nel weekend, ma evitate di invitare quelle persone negative. Siete un segno che ama stare sotto i riflettori per questo tendete ad attirare le persone sbagliate.

Scorpione - 2° in classifica - Dopo una settimana carica di lavoro e impegni, finalmente sarà possibile riposarsi. Il vostro fisico non sta attraversando un buon momento in quanto è stato messo a dura prova dagli eccessi delle feste. In giornata potrete contare sull'appoggio dei vostri cari, per cui nessun problema riuscirà a demoralizzarvi.

Sarà un venerdì adatto a riflettere e stilare la lista degli obiettivi del 2020. Le coppie sposate o conviventi dovranno rivedere alcuni accordi o questioni economiche. Da gennaio sarà possibile ripartire, cercate di farvi trovare preparati. Organizzatevi al meglio e osservate ogni dettaglio. Qualcuno vi chiederà l'amicizia sui social network.

Bilancia - 1° in classifica - Le previsioni astrologiche vi vedranno pieni di sprint. Sarete in forma smagliante e avrete la giusta carica per portare avanti alcuni progetti, ma sarà solamente una misura temporanea. A partire dal pomeriggio comincerete ad avvertire dei cali di energia e probabilmente avrete modo di fare un pisolino oppure di andare a dormire prima del solito.

Le coppie dovranno affrettarsi a colmare eventuali distanze, ultimamente c'è stata un po' di maretta. In casa ci sarà ancora un po' di agitazione e questo rischierà di confondervi le idee. Comunque sia, avrete un weekend appagante e per alcuni anche avventuroso, cercate di sfruttare le prossime due giornate per riposare.