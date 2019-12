L’Oroscopo dell’8 dicembre è pronto a rivelare come sarà la giornata dell’Immacolata Concezione. Qualcuno avrà modo di riposare, mentre altri, come ad esempio i nativi del Cancro, dovranno correre avanti e indietro. L’Acquario presenterà delle difficoltà ed avrà l’umore sotto i piedi. La Luna, in fase crescente, entrerà nel segno del Toro nella prima mattinata. In seguito le previsioni astrologiche segno per segno di questa seconda domenica dicembrina.

L'oroscopo: le predizioni astrologiche dei 12 segni per la giornata di domenica 8 dicembre

Ariete: la stanchezza incomincia a farsi sentire, del resto avete avuto una settimana frenetica che vi ha privato di ogni forza.

Da alcuni giorni sentite il bisogno di fare dei cambiamenti interiori o esteriori e di spazzare via tutte quelle cose che non vi fanno sentire bene.

Toro: giornata che si prospetta positiva per quasi tutti i nativi. In casa ci sono delle modifiche da effettuare. Nei giorni scorsi avete avuto molto lavoro da sbrigare ed ora, giustamente, siete un po' stanchi. Cercate di riposare un po' di più in vista delle prossime festività natalizie.

Gemelli: approfittate di questi influssi astrali per recuperare.

Durante la settimana avete corso avanti e indietro stressandovi fin troppo. Per questo non ci sarà da stupirsi se il vostro corpo sarà spossato. Qualcuno potrebbe avanzare delle richieste particolari, valutate bene cosa sia meglio fare per il vostro bene.

Cancro: l’oroscopo di domenica 8 dicembre vi vede affannati a causa di una settimana estremamente movimentata. Non vedrete l’ora di poter riposare. Le imminenti festività natalizie vi impensieriranno. In famiglia ci saranno delle tensioni da sistemare.

Pur essendo domenica, non avrete un secondo di respiro. Tenete duro, arriverà presto anche per voi un bel periodo favorevole.

Leone: tenete gli occhi aperti alla guida perché questa si prospetta una domenica insidiosa. Le polemiche saranno in agguato. Cercate di farvi valere ma senza offendere o prevaricare. La salute sarà un po’ ballerina, evitate di fare tardi la sera e se uscite copritevi bene.

Vergine: le predizioni astrologiche di domenica 8 dicembre vi vedono tra i segni maggiormente favoriti e supportati del momento.

Presto dovrete prendere delle decisioni molto importanti, magari su un trasferimento o un lavoro. Se un amore è finito, dovete trovare la forza di metterci una pietra sopra e andare avanti.

Bilancia: arriveranno delle liete notizie per chi soffre di ansia. In amore ci sarà ancora un po’ di insoddisfazione, ma evitate di cedere a tradimenti e scorrettezze varie. La salute sarà abbastanza discreta, tuttavia sforzatevi di adottare un’alimentazione sana e trascorrete più tempo all’aria aperta. Dite una parola dolce al partner.

Per i single ancora nessuna novità.

Scorpione: l'oroscopo giornaliero preannuncia una buona domenica, vivrete delle emozioni alquanto intense. Chi è sposato organizzerà qualcosa di bello da fare in famiglia. Dopo giornate di turbolenze, finalmente la serenità tornerà a impadronirsi della vostra vita.

Sagittario: tenete a bada il risentimento, specie verso la famiglia. Non vale la pena discutere di questioni riguardanti il patrimonio, i soldi, l’eredità. La vita è breve, meglio crescere con le proprie forze che rischiare di rovinare un rapporto con futili discussioni che non porteranno niente di buono.

Capricorno: sarà una domenica piena di ispirazione e di idee. Dunque, sfruttate questa giornata per mettere in atto dei progetti a lungo termine. Le coppie giovani saranno pronte a fare un passo avanti. Chi è single deve avere pazienza, il mese di dicembre non è il momento più adatto per andare a caccia di flirt.

Acquario: weekend stancante e sottotono che si concluderà con dei chiarimenti. Chi è solo da un po’ di tempo si sentirà molto sconfortato. In famiglia potrebbero esserci delle polemiche, cercate di soprassedere.

In serata non mancheranno risate.

Pesci: l’oroscopo dell’8 dicembre preannuncia una domenica più che speciale per la maggior parte dei nativi. In vista del 2020 incomincerete a muovervi per attuare un cambiamento personale. Uscite e socializzate. Questo è il momento giusto per fare nuove amicizie.