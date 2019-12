L'Oroscopo dell'amore per i single di sabato 7 dicembre garantisce nuovi incontri che approfondiranno le sensazioni in modo pieno e completo. Luna in ariete garantisce una sferzata di energia sensuale e dirompente, difficile da contenere anche per il Sagittario, i Gemelli, Acquario e Leone. Venere e Giove dal Capricorno aiuteranno i simboli di Terra a trovare una strada amorosa più breve che conduce alla felicità in un attimo. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Influssi portentosi nell'oroscopo dell'amore di sabato

Ariete: l'astro d'argento è nel segno e insieme a lui la voglia di concretizzare l'amore è tanta.

Sarà Luna a garantire l'energia giusta per passare all'attacco, applicando istinto e sensualità nelle nuove conquiste amorose.

Toro: via libera all'amore con Luna molto vicina al segno che attua una trasformazione positiva anche se travolgente per le sensazioni amorose. Urano spalleggia questo modo di fare dirompente e molto sensuale, che mieterà vittime in amore.

Gemelli: le sensazioni diventano più dirompenti con Luna dall'Ariete che sprona all'azione, rendendo alcune situazioni sentimentali più frivole ed eccitanti.

L'astro d'argento cerca di scrollarvi di dosso questo modo di fare distaccato nei confronti dell'amore, che ne dite dunque di accettare la sfida?

Cancro: alcune indecisioni e insicurezze pesano come un macigno in ambito amoroso e sono sprigionate da una Luna in posizione non ottimale per i sentimenti. Che ne dite invece di sfidare il destino e procurarvi novità amorose? Nettuno rende le sensazioni più sognatrici.

Leone: un'opportunità in particolare potrà essere vissuta con maggiore slancio e anche se questa storia non durerà, servirà a crescere.

Luna complice, crea il momento giusto per passare all'azione e sarà difficile resistervi, con tutto il fascino e la determinazione che possedete.

Vergine: se le sensazioni amorose diventano alquanto tese a causa di alcuni astri che remano contro, non temete poiché Mercurio e Marte sono dalla vostra e garantiscono incontri intriganti e molto passionali. Dovrete solamente arginare il fluire di pensieri che vi è consono, attingendo invece a uno spiccato senso pratico che sdrammatizzerà il tutto.

Previsioni astrologiche sensazionali

Bilancia: le emozioni diventano alquanto prepotenti con Luna in quadratura a Plutone che non fa controllare bene le sensazioni che provate.

Sarebbe bene che pensiate cosa volete dall'amore prima di partire in quarta e fare scelte azzardate, di cui poi potreste pentirvi.

Scorpione: l'amore bussa alla porta del cuore in modo improvviso e sarà Marte ad accoglierlo con entusiasmo, garantendo una sensualità e un magnetismo unici. I pianeti presenti in Capricorno faranno il resto, spalleggiando l'approfondimento di questa storia e vincendo una certa esitazione introspettiva che vi è consona.

Sagittario: l'astro notturno dal domicilio astrologico primo sarà benefico per elargire gran voglia di fare.

Un nuovo entusiasmo viene sperimentato sulla propria pelle e Sole riscalda i cuori, non avrete quindi nulla da temere. Progredite con fiducia, sigillati dall'influenza benefica di pianeti amici.

Capricorno: la voglia di ripartire è grande con Saturno e Venere che attuano un cambiamento benefico per l'amore. Giove fortunato nel segno rende il tutto più piacevole, solo Plutone in quadratura a Luna invita a riflettere bene sulle scelte da intraprendere.

Acquario: l'astro d'argento nell'infuocato Ariete, diventa complice di un modo di fare impulsivo e più passionale.

Una nuova forza farà esprimere i sentimenti con maggiore slancio e potrete approcciarvi ai nuovi amori con una sicurezza in più.

Pesci: siate maggiormente fiduciosi nelle vostre capacità e osate in amore. Nettuno si carica di energia con Luna molto vicina a lui e non è vero che non siete pronti a ricevere amore. La vostra è solo paura delle incognite.