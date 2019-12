L'Oroscopo del weekend dei giorni 7-8 dicembre è pronto a rivelare come si concluderà questa settimana per ciascun segno dello zodiaco. Nel giorno dell'Immacolata (domenica), la Luna lascerà l'Ariete per entrare nel Toro. Proprio questi due simboli godranno di due giornate a dir poco interessanti. Le coppie della Bilancia si ritroveranno a fare dei progetti. Amore, salute, fortuna: approfondiamo leggendo le seguenti previsioni astrali del fine settimana.

Oroscopo fine settimana: da Ariete a Vergine

Ariete - La settimana si avvierà alla conclusione regalandovi un weekend niente male.

Non mancheranno novità anche se potrebbero esserci dei piccoli disguidi. Cercate di non farvi travolgere dalla paranoia e scrollatevi di dosso tutte le dicerie e le preoccupazioni. Si prevedono scintille sotto le lenzuola, soprattutto per gli innamorati. Per quanto riguarda la salute, non fate le ore piccole e ridete di più.

Toro - Questo fine settimana sarà molto interessante e particolarmente rilassante. Ci saranno degli impegni piacevoli da fronteggiare, magari un po' di shopping o uscite spensierate.

Chi studia potrà recuperare e prepararsi ad una prova imminente. Aspettatevi una telefonata o un messaggino da parte di un parente.

Gemelli - Saranno due giornate più che valide per recuperare la motivazione persa nella scorsa settimana. Le coppie che stanno attraversando un momento particolare, dovranno riflettere sul da farsi anche se questo weekend non sembrerà essere il periodo ideale. Dei dubbi ci saranno anche per chi prova un'attrazione per una persona che conosce da tempo.

Cancro - L’Oroscopo di questo weekend vedrà tornare l'energia dopo un periodo stancante.

Sabato mattina qualcuno sarà ancora impegnato. In casa ci sarà da fare un po' di ordine perché nelle prossime settimane ci sarà un grosso movimento all'interno della propria abitazione. In famiglia tornerà il sereno ma dovrete essere intraprendenti. Qualcuno potrebbe già fare la lista delle aspettative del nuovo anno e qualcun altro potrebbe incominciare ad effettuare i primi acquisti per i regali di Natale.

Leone - Attenzione a non farsi frenare dalla malinconia e dalla tristezza. Siete un segno forte, per gli altri rappresentate una sorta di porto sicuro.

La vostra famiglia conta su di voi per cui cercate di essere più presenti e stabili. Nella serata di sabato, un episodio vi lascerà stupefatti.

Vergine - Weekend spensierato e che porterà fortuna ai single. Non si escludono nuovi ed interessanti incontri che arricchiranno la vostra esperienza. Ci saranno dei momenti di condivisione in famiglia. Qualcuno vi farà una confidenza speciale, non sottovalutatela. Attenzione ai parenti 'serpenti', non lasciate che si intromettano nella vostra vita privata.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia - Le previsioni astrologiche sono rosee. Le coppie giovani si ritroveranno a progettare insieme il futuro. Qualcuno sogna una casa più grande, un matrimonio, dei figli, un viaggio, un trasferimento. Tutte queste cose, nei prossimi due anni potranno realizzarsi. Per quanto riguarda il comparto finanziario, da tempo state cercando di incrementare i guadagni, per cui sfruttate queste due giornate di riposo per cercare di capire come muovervi nei prossimi giorni.

Scorpione - In questo weekend, in particolar modo sabato, rischierete di perdere il controllo poiché si verificheranno alcune vicende estremamente incresciose. Avrete modo di rimuginare su un evento verificatosi in passato, ma dovrete cercare di voltare pagina. Domenica pomeriggio tornerà il sereno e ci saranno dei momenti intensi da vivere in famiglia.

Sagittario - L'oroscopo del 7-8 dicembre afferma che sarete poco stimolati. Vi sentirete stanchi e apatici. Qualcuno vi farà innervosire e potreste anche perdere le staffe.

Attenzione alle parole proferite in un momento di rabbia. Tenete gli occhi bene aperti perché incontrerete qualcuno che da tempo nutre un sentimento segreto nei vostri confronti.

Capricorno - Sarete molto determinati a portare avanti i vostri sogni o piani. Chi non ha ancora tirato fuori l'albero di Natale, domenica coinvolgerà tutta la famiglia negli addobbi. La vostra grinta sarà d'ispirazione e riuscirete a scavalcare eventuali ostacoli. In amore la passione tornerà protagonista.

Acquario - Non sacrificate il romanticismo altrimenti, a lungo andare, finirete per allontanare l'amato. 'Chi la dura la vince' quindi non dovrete mollare mai, nemmeno davanti agli ostacoli che appariranno insormontabili.

Una persona potrebbe venirvi a trovare, quindi riordinate la casa.

Pesci - L’Oroscopo del fine settimana si presenta decisamente migliore rispetto alla settimana trascorsa. Finalmente tutti i problemi troveranno una soluzione e certe discussioni saranno archiviate. Sabato ci saranno delle uscite da fronteggiare, cercate di non spendere troppo altrimenti avrete difficoltà a sbarcare il lunario. In vista del Natale, incominciate a farvi un'idea su cosa farvi regalare dal partner.