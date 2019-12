Luna in Ariete nell'Oroscopo di sabato 7 dicembre infonde un nuovo coraggio e un senso di sicurezza che fa approfondire la sfera sentimentale e quella lavorativa con maggiore grinta. Gli astri si impegnano a far esprimere affetto e amore in modo più spontaneo e positivo, allontanando eventuali ombre che offuscano la felicità sentimentale. I Capricorno e i Toro saranno fortunati sul lavoro e potranno incrementare i guadagni.

Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo di sabato

Ariete: qualcosa potrebbe accadere in un futuro non troppo lontano.

Basta crederci però cercando di non accantonare i sogni, anzi dandosi da fare per emergere da alcuni attriti sentimentali. Buona l'intuizione, tutta da investire in campo lavorativo con intraprendenza.

Toro: Sole, Plutone, Saturno e Giove sono in posizione benefica per attuare una trasformazione che spazza via dubbi, incertezze e tumulti emotivi. E' giunto il momento di progredire, anche in campo lavorativo, basta che vi rimbocchiate le maniche e procediate con fiducia.

Gemelli: alcuni dubbi offuscano la sfera sentimentale.

C'è da capire se partono dalla vostra interiorità o da quella dell'altra metà. In ogni caso, fate chiarezza circa i sentimenti che provate e annotate se le soddisfazioni sono maggiori delle negatività. Buono il lavoro, dove potrete affermare voi stessi con maggiore coraggio.

Cancro: Nodi lunari e Luna in quadratura sprigionano sensazioni troppo profonde e rievocano alcuni ricordi nostalgici. Nettuno in posizione favorevole dai Pesci, attua una riflessione molto costruttiva per applicare questo bagaglio di esperienze nel presente.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Alti e bassi sul lavoro.

Leone: Sole diventa alleato dalla casa astrologica del Sagittario e illumina alcuni pensieri un po' confusi sprigionati da Mercurio in quadratura. Che ne dite di revisionare le sfere vitali, capendo anche cosa desiderate dall'amore?

Vergine: Saturno e Venere in sinergia, attuano un'evoluzione che lambisce la sfera sentimentale in modo definitivo. Non potrete tirarvi indietro nell'evitare questa introspezione che fa analizzare i sentimenti in modo molto distaccato. Potreste scegliere anche di troncare un rapporto che non soddisfa più. Buono il lavoro creativo.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: briosi grazie all'influsso di astri favorevoli che esortano ad approfondire le amicizie con slancio, sarete fortunati e audaci anche in amore. Marte dallo Scorpione garantisce la spinta giusta per dichiararvi alla persona amata senza remore. Attenzione a non lasciarvi andare a spese eccessive.

Scorpione: cercherete una relazione che soddisfi l'attrazione fisica, se già non ne avete una. Marte in sestile con Venere spinge la sensualità ai massimi livelli e anche le riunioni con amici e colleghi garantiranno il massimo piacere.

Buone le comunicazioni con Mercurio nel segno, anche se la lingua è un po' tagliente.

Sagittario: buona la salute con Sole nel segno che potenzia gli aspetti positivi dell'amore e ottenebra quelli più tesi. E' un periodo di calma benefico per riordinare le idee e iniziare a progettare con dedizione e ottimismo. Fortunato il lavoro.

Capricorno: l'affetto è sempre presente con Venere nel segno. Tuttavia l'influenza di Saturno cerca di offuscare i sentimenti e dedicherete maggiore spazio a una riflessione costruttiva.

Attenzione a non essere troppo freddi con la persona amata, prediligendo un riserbo che sarà invece produttivo sul lavoro.

Acquario: un po' di nervosismo viene sprigionato da un Urano non in perfetta forma rispetto alla vostra casa astrologica. In amore, non trascurate gli affetti e manifestate i sentimenti che provate alla persona amata. Nel settore lavorativo la fatica si è accumulata in modo stressante, ritempratevi quindi concedendovi maggiore relax.

Pesci: la vita acquista una percezione più profonda grazie all'influsso di Giove che insieme a Nettuno, pone domande trascendentali.

Tutto intorno a voi diventa affascinante e un nuovo ottimismo avvolge come in abbraccio tutte le sfere vitali.