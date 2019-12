L'Oroscopo di domani, giovedì 19 dicembre, apre le porte ad una giornata abbastanza interessante e promettente. La Luna sarà con il suo ultimo quarto in Bilancia e questo porterà novità d'amore e lavorative per gran parte dei segni. Sarà una giornata favorevole per mettersi a dieta, cambiare colore di capelli, sostenere delle cure interiori ed esteriori oppure per recarsi dal dentista. I nativi del Cancro e del Toro avranno una buon giovedì mentre i Leone dovranno fare i conti con un certo problema increscioso. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni del 19 dicembre

Ariete - 12° in classifica - Giornata 'KO'. Da un paio di mesi la fatica blocca ogni vostra iniziativa. Sia in casa che a lavoro si sono verificate delle circostanze incresciose. Anche in questa giornata bisognerà essere prudenti, specie in amore. Dovrete cercare di non discutere perché non ne uscirà niente di buono. Non si escludono incontri interessanti. Una certa persona potrebbe aprirvi gli occhi spronandovi a ripartire. Purtroppo la soluzione ai problemi non si trova nell'ovetto di cioccolata.

Sagittario - 11° posto - Dovrete mantenere la calma perché questa giornata riserverà molte insidie e rischierete di andare in escandescenze. Non perdete il controllo soprattutto con i colleghi, il superiore e i familiari altrimenti la situazione precipiterà. Possibili inviti, magari dei parenti o degli amici vi chiederanno di trascorrere le festività con loro. Cercate di non chiudervi a riccio. Si verificheranno delle transazioni di denaro interessanti, ma se volete ottenere un miglioramento dovrete muovervi al più presto.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Possibili ritardi, evitate i mezzi di trasporto pubblici.

Capricorno - 10° posto - Sarà un giovedì particolarmente teso, da tempo c'è qualcosa non va. In giornata vi alzerete con il piede sbagliato e sarete musoni e scontrosi. Possibili discussioni in famiglia. Avrete voglia di prendere le distanze dal partner e non si escludono rotture nel prossimo anno. Rinviate il lavoro o lo studio al giorno seguente. Le coppie sposate o conviventi che stanno vivendo un brutto momento a causa di una scottante questione legale o finanziaria, presto otterranno una buona soluzione.

I nativi di questo segno hanno un carattere grintoso anche se spesso si lasciano frenare dalle debolezze.

Acquario - 9° in classifica - In giornata vi ritroverete a riflettere su come sia cambiata la vostra vita in questi ultimi due anni. C'è chi ha perso delle amicizie e chi ha affrontato un lutto, ma nonostante ciò, rispetto a prima, siete decisamente più forti e maturi. Le prossime settimane saranno piacevoli in quanto avrete modo di dedicarvi alle persone che ancora vi sono accanto. Qualcuno vi farà una critica ma non vi lascerete offendere tanto facilmente.

Possibili partenze, presto avrete la possibilità di ricaricarvi le pile.

Pesci - 8° in classifica - L’oroscopo di domani vi vedrà affrontare un problema di petto. Dovete cambiare modo di gestire il vostro denaro, evitate di contrarre lunghi mutui e cercate di essere più parsimoniosi. In genere tendete ad avere le mani bucate e questo non va affatto bene. A partire da questa giornata finalmente le cose incominceranno ad andare meglio e sarà possibile prendere una buona decisione. In vista di un promettente 2020 sarà utile stilare la lista degli obiettivi da raggiungere.

Qualcuno si ritroverà ad uscire per ultimare dei regali. Tenete gli occhi bene aperti perché potrebbe arrivare una grande ed imperdibile occasione. Se dovete intraprendere una cura oppure fare una capatina dal dentista, questo sarà il momento più valido per farlo.

Leone - 7° in classifica - L’Oroscopo del 19 dicembre mette in guardia da alcuni problemi che potrebbero fioccare in questa giornata discretamente buona. Ci saranno migliaia di cose da sbrigare e non sarà possibile rinviarle. Qualcuno rischierà di arrivare in ritardo.

Da tempo qualcuno sta valutando un trasferimento o una nuova alternativa lavorativa volta a garantire un'entrata maggiore. Insomma, sarà un giovedì pieno di pensieri e non ci sarà tempo per pensare al partner, Comunque sia non bisognerà trascurare i figli, specialmente se sono in età scolare. Chi vive da solo presto potrà cambiare la sua routine. Se qualcosa non vi garba, ribellatevi.

Oroscopo del giorno

Cancro - 6° posto - Novità nel mondo del lavoro, specie per chi lo cerca da tempo. Questa sarà una giornata favorevole anche se qualcuno rischierà di arrivare in ritardo. Questo è un segno emotivo, sensibile e che per la famiglia fa molti sacrifici.

Non è facile sbarcare il lunario, specialmente in tempi come questi. Tuttavia, il 2020 promette bene per i nativi del Cancro. In giornata cercate solamente di riflettere prima agire. Detto ciò, il vostro umore sarà alle stelle così come l'amore. Non mancherà la giusta spinta a perseguire un obiettivo. In giornata dovrete fidarvi del vostro intuito perché infallibile.

Scorpione - 5° posto - Giornata notevole per chi da tempo vuole incamminarsi in un nuovo progetto lavorativo oppure vuole effettuare degli investimenti. Qualcuno sarà preoccupato per via della scarsità di denaro. Per tale ragione la sera si farà fatica a prendere sonno.

Coloro che non vogliono finire in bolletta dovranno necessariamente adottare dei cambiamenti, altrimenti la situazione resterà la medesima. Valutate di imparare o sviluppare un'abilità particolare. Da tempo siete tentati a cambiare mestiere o ad accettarne un secondo. Comunque sia, tenetevi alla larga dallo stress perché avete bisogno di essere lucidi.

Vergine - 4° in classifica - Questo è decisamente un buon mese. Tutto sembra filare abbastanza liscio in confronto a novembre o ottobre. In giornata avrete un cielo roseo e nell'aria si sentirà il profumo di amore e intesa. Non si escludono colpi di fulmine per chi è single da molto.

Sarà possibile organizzare il weekend da trascorrere in dolce compagnia, mentre qualcuno avrà modo di mettersi in viaggio. L'uscita della Luna da questo segno farà lo stesso effetto di un calmante. Rinviate ogni lavoro al prossimo mese perché avete faticato molto ed ora dovete solamente riposarvi e riprendervi.

Toro - 3° in classifica - Le previsioni rivelano che questo giovedì favorirà la sfera lavorativa. A quanto pare non ci saranno particolari problemi e tutto filerà liscio. Sarà possibile arrivare a fine giornata soddisfatti anche se un pochino stanchi. Approfittare di questi momenti favorevoli non è mai uno sbaglio, anzi.

Cercate di portarvi avanti con il lavoro o lo studio in modo da essere più liberi per le prossime giornate. Ci saranno ancora dei problemi di soldi da risolvere e i sentimenti risulteranno in calo. Il supporto della famiglia non mancherà. Sarà possibile ripartire al più presto.

Gemelli - 2° in classifica - Questa giornata porterà con se tanta voglia di fare. Sarete un uragano travolgente. Essendo un segno socievole vi ritroverete invischiati in alcuni pettegolezzi, ma cercate di non esagerare. Adorate fare esperienze, siete sempre pronti a sperimentare e imparare, insomma avete la mente aperta.

Questo giovedì consentirà di fare un passo avanti. L'amore sarà in rapida risalita, in serata avrete modo di abbandonarvi alla passione sfrenata. Coloro che dovranno sostenere un colloquio o un esame dovranno fare attenzione alla distrazione.

Bilancia - 1° posto - Le previsioni astrologiche parlano di un giovedì stellare grazie alla Luna nel segno con il suo ultimo quarto più che promettente. Questo significa che finalmente sarà possibile ricevere una risposta o trovare una soluzione ad un problema fastidioso. Per il momento l'amore risulta in stand by, ma presto sarà possibile ritrovarsi con l'amato e lasciarsi andare alla passione.

Nessuna novità per i single.Per beneficiare di un weekend libero, bisognerà darsi molto da fare senza perdere tempo. Favori in famiglia, qualcuno potrebbe ricevere una chiamata da un parente.