Risulta estremamente interessante l'oroscopo di venerdì 20 dicembre relativo alla sfera amorosa e sentimentale. Il Cancro in particolare deve essere più tranquillo, la Bilancia invece avrà una nuova frequentazione. Di seguito tutti gli approfondimenti riguardanti i dodici segni dello zodiaco.

Ariete: cercate di prendere la giornata per il verso giusto. L'amore è una componente fondamentale nella vostra vita, il partner vi richiamerà all'ordine.

Giornata giusta per dimostrare che è stato solo un periodo negativo.

Toro: siate più malleabili, le vostre inquietudini si ripercuotono inevitabilmente nel rapporto di coppia. Dimostrate senso di responsabilità e, almeno per oggi, smussate un pochino gli angoli più duri del vostro carattere.

Gemelli: giornata sostanzialmente tranquilla in ambito amoroso. Avrete qualche pensiero negativo di troppo legato al partner ma la serata aggiusterà tutto. Vivrete momenti in armonia con la vostra dolce metà.

Cancro: il partner vi richiamerà ad essere più tranquilli e a rispettare maggiormente alcune promesse. Fate capire che avete compreso cosa voglia dire e marciate nella direzione giusta. Qualche volta fermatevi a pensare di più.

Leone: vedere il vostro partner è per voi sempre una cosa eccitante. Quando siete insieme vi inebriate di felicità. La serata, se preparata a modo, potrebbe risultare difficile da dimenticare.

Vergine: non avete le idee molto chiare, la vostra scelta sarà prendere o lasciare.

