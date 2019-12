Le previsioni astrologiche di venerdì 20 dicembre sono pronte a fornire le notizie relative alla sfera lavorativa e professionale. Il Toro si sta lasciando troppo andare, mentre i Pesci devono credere maggiormente in sé stessi. Di seguito tutti gli approfondimenti riguardanti i dodici segni zodiacali.

Previsioni dall'Ariete ai Pesci

Ariete: il lavoro vi prende molto, rimanete concentrati e pensate a tutte le azioni che dovete mettere in piedi per svolgere tutto al meglio. Coordinate anche i vostri colleghi in un gioco di squadra che risulterà sicuramente vincente.

Toro: ultimamente vi state lasciando troppo andare, vi siete messi in testa che le cose potete raggiungerle anche facendo il compitino. Questa giornata non aggiungerà e non toglierà niente a queste vostre idee sbagliate.

Gemelli: buona giornata per portare a termine un progetto molto complicato. Vi manca veramente poco per raggiungere un prestigioso risultato, fate gli ultimi sforzi e sarete premiati.

Cancro: il lavoro vi sta dando buone soddisfazioni, continuate con questa determinazione e non avrete ostacoli sul vostro cammino.

I capi rimarranno sbalorditi per la vostra abnegazione e produttività.

Leone: una proposta interessante di lavoro vi costringerà a riflettere molto attentamente. Non abbiate timore e consideratela per bene, vi siete meritati questa offerta ed è giusto che abbiate dubbi sul da farsi.

Vergine: la vostra professione vi trasmette tanta passione, a volte anche troppa. Sarete attratti da un progetto lavorativo a cui state pensando da tempo. Cercate di capire l'effettiva fattibilità della cosa e nel caso procedete spediti.

Bilancia: non fatevi ingannare dai facili guadagni di qualche vostro collega, andate avanti per la vostra strada e raggiungerete obiettivi importanti, anche dal punto di vista economico.

Scorpione: non tutto andrà per il verso giusto, pensate meglio alle finalità di ciò che state faticosamente tentando di portare a termine. A volte qualcosa vi distrae troppo.

Sagittario: dovete essere più scaltri e cercate di comprendere quali sono le effettive priorità. Se un collega vi tende una mano non pensate sempre che ci siano chissà quali trame dietro.

Capricorno: alcune situazioni lavorative vi stanno facendo perdere il sonno, se ritenete di non essere in grado di risolverle da soli fate presente la cosa ai colleghi o ai superiori.

Acquario: non si può avere del feeling con tutti i vostri colleghi. Andate avanti per la vostra strada, siete nel giusto e lo dimostrerete con i fatti. Fate parlare la vostra professionalità, in determinati ambienti le chiacchiere valgono zero.

Pesci: non buttate nella spazzatura tutto quello che avete fatto finora.

Avete solo bisogno di concentrarvi di più e credere maggiormente in voi stessi.