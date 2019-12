L'Oroscopo dal 16 al 22 dicembre annuncia l'arrivo di una settimana frenetica e piena di risvolti inaspettati. Con il Natale alle porte, ci saranno da ultimare i preparativi. Presto sarà possibile mettere da parte la fatica e recuperare le forze perse in questi ultimi mesi. Qualcuno si preparerà ad accogliere dei parenti, altri dovranno fare le valigie per un viaggio.

In settimana la Luna sarà nel segno della Bilancia. Questo significa che ci sarà bisogno di impegnarsi maggiormente e di passare all'azione.

Per molti le finanze subiranno un ulteriore ritocco, tuttavia saranno dei giorni favorevoli per mettere in pratica delle nuove iniziative. Amore, lavoro, soldi, famiglia e fortuna, sono al centro delle previsioni astrologiche per questa settimana.

Previsioni dell'oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete - L'amore e i sentimenti saranno chiamati in causa in questa settimana prenatalizia. Le coppie avranno modo di intraprendere delle attività insieme e questo favorirà l'unione. Chi sta frequentando qualcuno da poco, potrebbe ricevere una lieta sorpresa ma sarà fondamentale non cadere in facili illusioni.

Possibili viaggi nel weekend. Prima di concludere un acquisto, verificate di avere abbastanza denaro a disposizione, altrimenti avrete difficoltà a sbarcare il lunario.

Toro - Non mancheranno sviluppi amorosi positivi nelle coppie impegnate da poco tempo. Avrete molta ispirazione e questo vi tornerà utile nell'accrescimento delle entrate, specie se siete lavoratori autonomi. Dovrete impegnarvi duramente senza distrarvi mai. Cercate di non esagerare altrimenti rischierete di perdere il controllo.

Se un sentimento si è spento, non trascinatelo avanti, ma voltate pagina e guardate altrove. Siete un segno molto coraggioso, riuscirete a superare le insidie di questa settimana.

Gemelli - Cercate di non assumere atteggiamenti discordanti verso la famiglia e siate più partecipi. Vi aspetta una settimana frenetica in cui dovrete farvi in quattro. La tensione sarà alle stelle e non vedrete l'ora di prendervi una pausa. Soltanto nel fine settimana le acque si calmeranno, effettuerete degli incontri e ritroverete lo spirito di Natale.

Lunedì sarà il momento ideale per intraprendere una dieta depurativa che vi permetterà di arrivare in gran forma alle festività.

Cancro - La terza settimana di dicembre sarà piena di impegni. Dovrete correre avanti e indietro, più del solito e sarete molto stressati. Per scongiurare problemi, dovrete imparare a ritagliarvi dei momenti per voi stessi. Avrete da risistemare le finanze. Cercate di pianificare e programmare tutto sin nei minimi dettagli e imparate a sbrigare un compito alla volta. Nel weekend tornerà la quiete e farete delle uscite svaganti.

Le coppie giovani, che da tempo sognano di allargare la famiglia, potranno finalmente darsi da fare nel corso della settimana poiché la passione sarà bollente. I cuori solitari che da tempo hanno una cotta per una certa persona, prima di compiere dei passi azzardati dovranno approfondire la conoscenza.

Leone - Sarete molto stressati a causa del troppo lavoro da sbrogliare. Vi ritroverete nel bel mezzo di un problema o di una preoccupazione che non vi farà chiudere occhio la notte. Da tempo le finanze scarseggiano a causa di certe uscite impreviste.

Fortunatamente avrete modo di recuperare terreno, grazie al vostro ingegno riuscirete a non farvi mancare nulla. Possibili visite, qualcuno si farà risentire dopo tanto tempo.

Vergine - Di solito il periodo di Natale rende tutti nostalgici, per questo motivo non si escludono ritorni di fiamma. Cercate di evitare di commettere i soliti errori e imparate a cavarvela da soli. In famiglia avrete da affrontare una serie di questioni economiche. Avrete delle spese, ma occhio alle eccessive uscite di denaro. Presto arriveranno delle novità e qualcuno potrebbe cambiare vita.

La settimana per i segni da Bilancia a Pesci

Bilancia - Le previsioni astrologiche fino al 22 dicembre rivelano che trascorrerete una settimana abbastanza valida, specialmente a partire da giovedì quando vivrete una risalita. Grazie agli influssi lunari tornerà la quiete e le finanze si stabilizzeranno. Nelle precedenti settimane avete scialacquato gran parte dei risparmi in vari acquisti e bollette, ora però avrete modo di risalire la china. Tuttavia, dovrete prestare molta attenzione ai primi tre giorni poiché saranno molto faticosi. Probabilmente prenderete in considerazione di effettuare degli investimenti destinati a fruttare nei mesi a venire.

L'amore tornerà protagonista ed anche gli appuntamenti risulteranno agevolati.

Scorpione - Settimana impegnativa, dovrete prepararvi per accogliere alcuni parenti in casa e ci sarà la corsa per gli ultimi acquisti natalizi. Nel weekend avrete da spadellare, fatevi aiutare perché non potete fare tutto da soli. Sarete molto indaffarati, specie se avete dei figli piccoli o dei nipoti. Cercate di coinvolgere i famigliari nelle attività di casa e stilate la lista dei buoni propositi per l'anno venturo. Presto avrete modo di ricominciare, infatti qualcosa cambierà. Se dovete tagliare i capelli o andare dal dentista, le giornate migliori saranno quelle di martedì e mercoledì.

Sagittario - Questa sarà la settimana del raccolto. Chi ha seminato lavorando duramente, potrà finalmente ottenere consensi e premi. Coloro che lavorano in proprio finalmente riceveranno la giusta attenzione e un buon afflusso di cassa. Chi, invece, lavora alle dipendenze potrebbe ottenere un aumento nei prossimi mesi o salire di grado. In casa ci saranno delle sistemazioni da effettuare, inoltre sarà bene far controllare la macchina.

Capricorno - Settimana determinante, quindi cercate di partire con il piede giusto. Riceverete delle proposte o un'offerta ghiotta, ma dovrete riflettere con assoluta attenzione prima di decidere cosa fare.

Non avrete tempo per annoiarvi, tuttavia non mancheranno lamentele da parte vostra. Le coppie sposate o conviventi si ritroveranno a battibeccare a causa delle divergenze di opinioni. Evitate insulti, altrimenti ve ne pentirete. Coloro che hanno vissuto una rottura, riusciranno a voltare pagina e ad aprirsi alle novità amorose.

Acquario - Non trascurate il lavoro, soprattutto se sognate di fare carriera e di ampliare gli investimenti. Nel weekend incontrerete una persona che prova una segreta ammirazione per voi. A metà settimana la fortuna busserà alla vostra porta, ma dovrete essere molto pazienti.

Sarà una settimana interessante, aspettatevi di tutto ma non trascurate il vostro aspetto fisico.

Pesci - L'oroscopo settimanale parla di novità imperdibili riguardanti la casa e il lavoro. Nei primi due giorni avrete dei lavori urgenti da sbrigare, ma a partire dalla tarda giornata di mercoledì tornerà la quiete. Vi dedicherete alle cose con molta passione e sarete molto energici. Spesso tendete a sognare in grande, ma la fantasia non sempre coincide con la realtà. Tuttavia, nel weekend i cuori solitari approfondiranno una conoscenza e qualcuno potrebbe scoprirsi innamorato.