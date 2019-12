L'Oroscopo di domani, venerdì 20 dicembre, è pronto a rivelare cosa riserverà questa giornata sul piano astrologico.

Dopo l'ultimo quarto, la Luna sarà pronta ad entrare in fase calante. In momenti come questi le coppie si riscoprono più romantici del solito, inoltre, risultano favoriti i legami, non solo d'amore ma anche d'amicizia e lavorativi. Se c'è un problema oppure una transazione economica da effettuare, questo venerdì offrirà le risorse giuste per fare mente locale e apportare un po' di ordine all'interno della propria vita.

Sarà anche una giornata perfetta per fare le pulizie casalinghe, per la iniziare delle terapie, per destreggiarsi in cucina, per intraprendere una dieta oppure per eliminare dei vizi nocivi. I nativi del Toro si riscopriranno più sentimentali e romantici, mentre i Pesci dovranno vedersela con alcuni guai finanziari.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica in ordine decrescente.

Classifica e previsioni del 20 dicembre

Pesci - 12° in classifica - Sarà un venerdì 'KO' a causa di alcune influenze astrali che vi remano conto da giorni.

Da un po' di tempo, infatti, il vostro problema principale sono i soldi, forse avete esagerato con le spese ed ora vi ritrovate senza il becco di un quattrino. Per tale ragione bisognerà rivedere i conti al più presto perché qualcosa non quadra. Siete preoccupati di finire in bolletta, ma non lasciatevi prendere dal panico. Tutto questo stress non fa bene alla salute, infatti il vostro fisico sarà molto teso. In serata cercate di rilassarvi con una buona camomilla e un bel film in tv.

Vergine - 11° posto - Dovrete cercare di tenere alta la guardia. Si prospetta un venerdì insidioso e potrebbero verificarsi delle incresciose circostanze. Ci sarà da faticare in casa per via delle pulizie o di una riparazione. Anche nel lavoro non mancheranno gatte da pelare, insomma sarà una giornata decisamente 'NO'.

Cercate di fare meno cose possibili e di rinviare ad un altro momento. Evitate di utilizzare i mezzi pubblici, poiché potrebbero esserci dei ritardi. Comunque sia, se questo venerdì sarà negativo, al contrario il weekend sarà sereno e risolutivo.

Acquario - 10° posto - Giornata nervosa, qualcuno vi chiederà un favore. Una battaglia che combattete da fin troppo tempo ancora vi darà del filo da torcere. Vi lascerete prendere dallo sconforto ma per fortuna non vi mancherà il supporto di una persona cara. In famiglia si prevedono delle discussioni riguardanti il lato economico. In questo periodo ci sono più uscite che entrate e questo inciderà negativamente sul vostro umore.

Sagittario - 9° in classifica - Amate l'abbondanza e siete un segno molto dinamico. Ultimamente vi sentite stanchi e sfiduciati.

Rispetto a giovedì le cose miglioreranno anche se di poco. Dovrete mantenere i nervi ben saldi perché qualcuno vi provocherà. Non si escludono inviti o appuntamenti, specie per i cuori solitari che hanno da poco conosciuto qualcuno di interessante. Dovrete tenere gli occhi aperti e non dare niente per scontato. Non arrabbiatevi quando vi faranno una critica.

Leone - 8° posto - Giornata così così. Non si escludono litigi tra coppie per via di qualche tensione economica che si trascina avanti da tempo oppure per una divergenza di opinioni. Qualunque sia la causa della discussione, sarà meglio non perdere il controllo e cercare una soluzione concreta.

Dovrete riflettere sul dove e come trascorrere le vacanze di Natale. Coloro che lavorano anche durante le feste saranno un po' nostalgici e non potranno fare a meno di notare come siano cambiati i tempi. Se una volta si era più spensierati, ora i problemi non permettono di apprezzare la vita come si deve. Cercate di fare uno sforzo e scrollatevi l'ansia di dosso.

Cancro - 7° posto - L’Oroscopo del 20 dicembre dice che con la Luna in Bilancia vi sentirete un pochino nervosi e lunatici. Avrete delle faccende da sbrigare sia all'interno delle mura di casa che all'esterno. Con le festività in arrivo, nei prossimi giorni avrete sempre più cose da fare e meno tempo da dedicare alla persona del cuore.

In famiglia, coloro che hanno i figli dovranno essere più presenti. I giovani under 40 che hanno ancora una ferita aperta nel cuore, dovranno lasciare andare il passato e voltare pagina. Le finanze risultano un po' in ribasso, tuttavia dal 2020 sarà possibile riprendersi e raggiungere il successo.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Scorpione - 6° in classifica - Siete un segno introspettivo e calmo, sapete quello che volete dalla vita e siete disposti a tutto pur di ottenerlo. In giornata avrete modo di apprendere una certa notizia, ma cercate di fare attenzione a come reagirete. Qualcuno che conoscete da anni, magari un parente acquisito, non nutre affetto sincero nei vostri confronti ed è pronto a mettervi il bastone tra le ruote.

Comunque sia, da dopodomani avrete la possibilità di rilassarvi e trascorrere un weekend facendo quello che vi aggrada di più. Chi ha dei figli piccoli dovrà tenere a bada i loro capricci.

Bilancia - 5° in classifica - Le previsioni astrologiche parlano di recupero psicofisico grazie all'aiuto lunare. Presto avrete modo di risolvere quel problema economico che vi tormenta sin dall'inizio della settimana. Nel lavoro ci sono state delle difficoltà che non vi hanno fatto chiudere occhio la notte, ma da venerdì tutto sarà in via di risoluzione. Arriveranno delle novità in ambito lavorativo, specialmente per coloro che sognano di conseguire una brillante carriera.

Preparatevi a vivere un weekend pieno di passione e di amore, soprattutto se siete in coppia. I cuori solitari, che si lasciano frenare dalla timidezza, avranno timore di lasciarsi andare con la persona che desiderano.

Ariete - 4° posto - Ci saranno degli sviluppi interessanti per coloro che frequentano una nuova persona da poche settimane o mesi. Nei prossimi giorni anche le coppie di vecchia data avranno modo di assistere ad una sostanziale evoluzione che riguarderà la famiglia. Le stelle vi supporteranno, sarà un buon venerdì. Chi deve organizzarsi per la settimana ventura o per una partenza, dovrà fare attenzione a non dimenticare niente.

Possibili uscite in compagnia ma dovrete fare attenzione a non sperperare troppi soldi altrimenti avrete difficoltà a sbarcare il lunario.

Toro - 3° posto - Dicembre non è stato un mese positivo, ma neanche completamente negativo. A partire da questo venerdì tornerà il sereno sul piano amoroso, specialmente per le coppie e per coloro che hanno da poco conosciuto un potenziale partner. Sarà un giorno molto romantico e qualcuno riceverà una bella sorpresa. La passione esploderà e ci si sentirà più affiatati che mai. I single, che soffrono per una delusione sentimentale passata, dovranno andare avanti un passo alla volta aprendosi alle nuove occasioni.

In giornata Cupido potrebbe scagliare la sua freccia d'amore, dunque tuffatevi nella mischia. Salute in ripresa.

Gemelli - 2° in classifica - L’oroscopo di questo venerdì sarà a dir poco stellare. Potete affidarvi agli influssi astrali positivi che vi accompagnano per l'intera giornata. Chi deve sostenere un viaggio oppure deve affrontare un esame o un colloquio, non deve preoccuparsi perché tutto è destinato a filare liscio. Se nei giorni scorsi in famiglia c'è stata un po' di maretta, ora è possibile riconciliarsi e fare pace. I cuori solitari devono tenere gli occhi bene aperti, infatti non si escludono incontri.

Le finanze languono, ma presto avrete modo di mettere mano su una certa somma di denaro. Discorso diverso per i commercianti o i liberi professionisti i quali si ritrovano a battere cassa.

Capricorno - 1° posto - Giornata al top, tutto vi riuscirà benissimo. Finalmente troverete un po' di quiete, avete avuto una settimana particolarmente frenetica. I problemi verranno risolti e riceverete una chiamata interessante. Coloro che hanno dei dubbi, riusciranno ad ottenere delle valide risposte. Presto la vostra vita cambierà perché il 2020 sarà il vostro anno fortunato.