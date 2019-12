Il weekend è alle porte, ma prima di dargli ufficialmente il benvenuto, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per i dodici segni per la giornata di domani, venerdì 20 dicembre. Saranno delle ore faticose per l'Ariete, che dovrà fare i conti con la Luna in posizione contraria. Al contrario sarà una giornata di recupero per la Vergine, mentre gli influssi di Giove continuano a favorire i nati sotto il segno del Sagittario. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo di domani, venerdì 20 dicembre 2019, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 20 dicembre 2019 segno per segno

Ariete: con la Luna in opposizione sarà una giornata faticosa per il segno. Bisognerà prestare molta attenzione alle situazioni che nascono intorno a voi, cercando di stare alla larga da stress e discussioni, sia in amore che all'interno della sfera professionale. Da sabato le stelle torneranno positive, soprattutto per quanto riguarda l’amore e gli incontri.

Toro: quella di venerdì 20 dicembre sarà una giornata di grande forza per il segno, durante le prossime ore si potrà ottenere molto, soprattutto in ambito lavorativo.

In amore invece sarà possibile accorciare le distanze nate durante le giornate precedenti. Durante il weekend avrete più tempo da dedicare al partner e alla famiglia e potrete ritrovare un po’ di spensieratezza.

Gemelli: un oroscopo vantaggioso protegge il segno durante le prossime giornate. È un momento vantaggioso, sia in amore che in ambito lavorativo avrete le carte giuste per prendervi ciò che desiderate. Durante le prossime ore sarà avvantaggiato chi desidera crescere professionalmente e dunque vuole avanzare una proposta o presentare un progetto, ma anche chi da tempo vuole confessare i propri sentimenti alla persona tacitamente amata. Serenità nei rapporti di coppia.

Cancro: sarà un weekend faticoso per il segno, vittima di continui sbalzi di umore. Gestire i rapporti interpersonali potrebbe rivelarsi più complicato del solito, soprattutto in ambito lavorativo potrebbero nascere discussioni e fraintendimenti.

Situazione più serena in amore, anche se una sola goccia potrebbe bastare a far traboccare il vaso, agite con cautela. Il 2020 porterà dei bei cambiamenti!

Leone: la giornata di venerdì 20 dicembre apre le porte ad un weekend estremamente vantaggioso. La seconda metà del mese porterà un recupero alle segno, le problematiche incontrate precedentemente d’ambito lavorativo sembrano ormai superate. In amore potrebbero esserci piccole perplessità, soprattutto per chi vive un rapporto iniziato da poco.

Vergine: sono giornate di recupero per il segno, durante le prossime ore il favore della Luna agevolerà il recupero fisico. Il segno ricarica le energie e si prepara ad affrontare con più serenità le questioni sentimentali e lavorative. Durante le prossime giornate chi è alla ricerca di chiarimenti o conferme, potrebbe riceverle.

Incontri favoriti.

Bilancia: la Luna nel segno durante le prossime giornate vi darà una marcia in più. È il momento ideale per riprendere in mano le redini, in ambito lavorativo si potranno concludere delle situazioni poco vantaggiose o allontanare le persone che portano negatività e cattivo umore nella vostra vita. Anche in amore inizia un momento di recupero.

Scorpione: con l’avvicinarsi del fine settimana il segno ritrova la positività e ricarica le energie. Quelle in arrivo saranno giornate più serene, soprattutto per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali. In ambito lavorativo al contrario sarà bene non esporsi più del dovuto, evitare le polemiche e le discussioni.

Sagittario: nonostante Giove non sia più attivo nel segno, i suoi influssi continuano a darvi forza ed energia. Quella di venerdì 20 dicembre sarà una giornata vantaggiosa per gli incontri e i nuovi contatti. Sono favoriti gli spostamenti, come viaggi o piccole gite. Approfittatene per staccare un po’ la spina dagli impegni quotidiani e concedervi un weekend di relax.

Capricorno: nonostante il presagio delle stelle lasci presagire l’inizio di un momento di recupero per il segno, durante questa giornata potreste essere leggermente nervosi e polemici. Cercate di concedervi qualche momento di solitudine per smaltire il malumore.

Da sabato si recupera, sarà un weekend positivo anche in amore e per i single alla ricerca di nuovi incontri.

Acquario: bisognerebbe sfruttare questa giornata per sistemare tutto ciò che vi sembra fuori posto. Il weekend sarà un momento vantaggioso per il segno, soprattutto in ambito sentimentale. Anche gli incontri sono favoriti per i single e coloro i quali vorrebbero ricominciare dopo una separazione o una storia finita. Alti e bassi in ambito lavorativo, potrebbero esserci dei contrasti.

Pesci: con la giornata di venerdì 20 dicembre inizia per il segno un periodo estremamente positivo, in cui sono favoriti i contatti e i nuovi incontri, così come gli spostamenti e viaggi.

Le stelle vi sorridono in amore, chi è single potrebbe fare degli incontri interessanti per il futuro entro la fine del 2019. Bene la sfera lavorativa, non mancano le soddisfazioni.