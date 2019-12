Nuovo appuntamento quotidiano con l'Oroscopo del giorno 20 dicembre, che è sempre pronto a rivelare l'andamento della giornata di venerdì. I nativi del Toro dovrebbero viziare la persona amata con coccole e carezze, mentre alcune persone del Sagittario dovrebbero evitare le doppie storie d'amore. Di seguito, l'astrologia di questa giornata di venerdì e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Non ci saranno grandi cambiamenti nell'immediato futuro, ma sul lungo sì.

Fate molta attenzione e osservate tutto ciò che succede intorno a voi. Non lasciate nulla al caso e non permettete a nessuno di mettervi fretta, qualora dovete fare una scelta. La pressione non vi fa ragionare e non vi è mai stata utile. In campo lavorativo è il momento di restare un po' in disparte per raccogliere un po' di idee per il futuro.

Toro – Ultimamente siete sempre stanchi, forse perché lavorate troppo anche nei giorni festivi, oppure andate sempre a dormire tardi. Se è così, dovreste dormire di più e prendere un giorno di riposo, altrimenti il vostro cervello non sarà in grado di rigenerarsi in poco tempo.

In amore non siate impulsivi e quando vi troverete di fronte al partner, viziatelo di carezze e baci.

Gemelli – In questa giornata non esaltatevi troppo per un appuntamento, magari non scatterà nessuna scintilla. Meglio mettere i piedi per terra e verificare. Se sarà amore lo scoprirete solo in seguito. In campo lavorativo avete ancora molto da imparare, perciò dovete aspettare che i tempi siano maturi. Considerate che la concorrenza potrebbe spazzarvi via in un soffio. Fate tesoro di qualche consiglio e poi scegliete la propria direzione.

Previsioni di venerdì 20 dicembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Questo è un periodo di recupero. Ultimamente avete lottato molto con il partner che contro voi stessi. Ora è il momento di stare più tranquilli e lasciare che le cose vengano da sé. Anche in ambito lavorativo avete attraversato dei momenti particolari, ma per fortuna ora è tutto acqua passata.

Mostrate più grinta e sicurezza, i vostri colleghi vi rispetteranno e questo è un buon punto di partenza da non sottovalutare. Dopo le recenti spese eccessive, ora siete in ripresa anche in campo economico.

Leone – Se avete dei progetti in cantiere, non aspettate tempi migliori, meglio muoversi subito. Dovete saper cogliere l’attimo per sviluppare certe vostre idee e capire quando insistere. Se avete delle intuizioni, potreste chiedere aiuto anche a qualcuno che non vorreste coinvolgerlo nei vostri affari. Le relazioni d'amore si svolgeranno per il meglio, mantenendo armonia e indipendenza.

Vergine – Periodo in cui dovete aver più fiducia in voi stessi. I vecchi problemi lasciateli al passato. Non cercate qualcosa che non potete avere e non costringete i vostri ricordi a farvi del male. Guardate avanti al futuro e anche al presente.

Vivete i momenti più belli e accantonate quelli brutti per essere felici. Anche la salute è in ripresa rispetto l’anno scorso. Non lasciatevi sconfiggere dallo scoraggiamento e dal vostro stesso carattere che davanti a un banale raffreddore pensa già al testamento.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Se avete dei problemi di coppia è bene affrontarli subito. Dovete assumervi le responsabilità delle proprie azioni, e non dovete fuggire davanti alle prediche. Le persone che vi sono vicine cercano solo di insegnarvi che la comunicazione è importante per una relazione a due.

In campo lavorativo c’è sempre un compromesso da stabilire. Dovete essere disposti anche a cambiare leggermente i vostri piani e fare in modo che gli altri si adeguino alle vostre idee.

Scorpione – Se avete voglia di sviluppare qualcosa di innovativo, questo è il momento giusto per farsi avanti. Le capacità non vi mancano, dovete solo impegnarvi. Questo è un periodo pieno di sentimenti. Se avete idee chiare sul vostro futuro o sulla persona che vorreste accanto a voi, non esitate a dichiararvi o a esternare il vostro amore liberamente.

Sagittario – In amore dovete evitare le doppie relazioni, poiché queste portano sempre enormi complicazioni.

È inutile continuare a tenere contatti a destra e a manca. In un porto sicuro dovrete pur fermarvi senza avere necessità di ripartire. I single dovrebbero smettere di illudere e, soprattutto, di ferire qualcuno. È bello piacere ma non a discapito degli altri. In campo lavorativo, qualcuno potrebbe farvi una proposta allettante ma voi avrete difficoltà a prendere una decisione. Riflettete con calma.

L'oroscopo di venerdì 20 dicembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Periodo pieno di sentimenti. Nelle settimane scorse avete un po' messo da parte l’idea romantica dell'amore, magari troppo presi da altri impegni.

Questo è il momento di non pensare troppo a cose inesistenti che la vostra mente sforna ogni giorno. Adesso dovete lasciarvi andare e affrontare il futuro con la persona che amate. In campo lavorativo avrete un bel po' da fare. Se sapete apprezzare le opportunità che vi verranno offerte, potreste raggiungere il successo.

Acquario – In questi giorni non avete proprio scampo, dovete per forza prendere una decisione. È arrivato il momento di troncare il rapporto, non potete più rimandare, altrimenti rischiate di alimentare l’odio tra di voi. In campo lavorativo, per coloro che si accontentano non ci saranno grandi sorprese.

Chi ha voluto cambiare ci saranno grosse novità. Arriveranno le prime gratificazioni per un progetto cui avete messo tutta l’anima.

Pesci – Sul piano fisico avete ottime possibilità di recuperare, soprattutto all'inizio dell’anno nuovo. I primi dieci giorni sapranno darvi una linfa vitale e la vostra energia si ricaricherà presto. Riacquistate più fiducia in voi stessi che avrà ottime conseguenze sulla vostra vita di relazione. Non adagiatevi sulle poltrone o nei propri uffici, ogni tanto alzatevi per affacciarvi alla finestra e scoprire nuovi orizzonti. Le coppie stabili dovrebbero avere più intimità, sincerità e meno discussioni.