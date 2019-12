L'Oroscopo di domani giovedì 5 dicembre 2019 è pronto ad un nuovo incontro con voi lettori appassionati della buona Astrologia. In evidenza quest'oggi, oltre all'immancabile e seguitissima classifica con le stelline giornaliere, soprattutto le nuove previsioni dedicate in esclusiva ai primi sei segni della corolla zodiacale. Prima di iniziare come sempre a declamare i segni migliori e peggiori del periodo, d'obbligo dare una notizia a livello astrologico abbastanza attesa: quale? Ma è ovvio, trattasi del nuovo transito lunare: l'Astro d'Argento si accinge a lasciare il comparto dei Pesci per andare a "riposare" in quello dell'Ariete.

Pertanto questo giovedì, precisamente alle ore 20:44 della sera, molti di voi direttamente interessati potranno senz'altro iniziare a gioire grazie alla presenza della Luna in Ariete. Allora, curiosi di sapere cosa riserverà l'Astrologia per questo giovedì? Bene, iniziamo pure a mettere in rilievo il più fortunato in assoluto: l'Ariete. Il suddetto segno di Fuoco, grazie al transito lunare appena indicato, di certo ritroverà in questa giornata la fiducia nelle cose e nelle situazioni legate ai sentimenti e agli affetti in generale.

A risultare in periodo "top" anche altri tre segni: Toro, Cancro e Leone tutti alla pari, meritatamente al vertice della classifica con cinque stelline a corredo del segno. Invece ad avere probabilmente più di qualche difficoltà da gestire nel periodo, sempre in merito a quanto messo in evidenza nelle previsioni zodiacali del 5 dicembre, saranno gli amici nativi della Vergine, giudicati nel contesto in giornata "sottotono". A questo punto andiamo pure a dettagliare in profondità la scaletta con le stelle del momento e, subito dopo, analizzare la situazione inerente l'amore e il lavoro in relazione ai singoli segni.

Classifica stelline 5 dicembre

L'imminente arrivo del prossimo giovedì impone di sapere come sarà l'andamento della giornata e quanta positività è stata assegnata dagli astri al segno d'appartenenza. In questo caso a fornire le giuste risposte sarà, come di routine, la nostra classifica stelline quotidiana, in questo trattato impostata sulla giornata del 5 dicembre 2019. Abbiamo già accennato nella nostra anteprima di apertura il segno migliore e peggiore del periodo, dunque non ci resta che andare ad approfondire il discorso generale.

A seguire, pertanto, la scaletta con i rapporti di forza in essere tra i sei simboli astrali sotto analisi:

Top del giorno : Ariete - Luna nel segno;

: Ariete - Luna nel segno; ★★★★★: Toro, Cancro, Leone;

★★★★: Gemelli;

★★★: Vergine.

★★: NESSUNO

Oroscopo giovedì 5 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: 'top del giorno'. Questa parte della settimana per voi dell'Ariete si prevede splendida, in alcuni casi anche davvero da vivere "alla grande!". In primo piano, come già anticipato, spicca il passaggio della Luna nel campo dell'Ariete, ovvero avrete in casa la dolcezza e la buona fortuna rilasciata dall'Astro della Terra soprattutto in campo sentimentale.

Secondo le previsioni del giorno, per quanto riguarda l'amore, senza dubbio sarete tra i pochi segni più fortunati del giorno! Tutto andrà a gonfie vele, i doveri quotidiani ed i rapporti affettivi saranno all'insegna della spensieratezza, della complicità e della tenerezza. L'eloquenza non vi mancherà, anzi, sarà uno dei vostri punti di forza: col partner non occorreranno parole, basterà un semplice sguardo e vi capirete al volo. Preparatevi a trascorrere dei momenti molto romantici, anticamera della passione più infuocata...

Single, occupatevi di voi, delle vostre esigenze e soprattutto dei vostri desideri. Regalatevi attimi di gioia, magari visitando una mostra d'arte che vi attira, andando a un concerto oppure, se la cosa vi aggrada, potreste fare una passeggiata in centro con gli amici del cuore per il consueto shopping. Comunque vada, rilassatevi. Nel lavoro invece, sarete vergognosamente baciati dalla fortuna! Questo vi permetterà di surclassare concorrenti, colleghi di lavoro e chiunque volesse mettere i bastoni tra le ruote...

Complici Marte e Plutone, speculari positivi al 90%, vivrete di intuito e sfornerete idee e progetti assolutamente vincenti: bravi!

Toro: ★★★★★. Giovedì giornata importantissima per voi, carissimi amici e lettori nativi nel poderoso simbolo astrale di Terra del Toro. Pronti a godere dei benefici rilasciati dall'arrivo della Luna in Ariete? Secondo quanto metabolizzato nei recenti studi sulle effemeridi giornaliere, le previsioni astrologiche sulla giornata del 5 dicembre indicano in forte crescita tutto il settore legato ai sentimenti e agli affetti in generale. In amore quindi, vi stupirete di quanto tempo sia passato dal primo incontro con la persona amata e di quante cose nel frattempo sono cambiate (in meglio) nelle vite di entrambi.

Ma i sentimenti quelli no, di certo per molti nativi sono rimati gli stessi di una volta, forse anche più intensi. Single, per merito di Giove in trigono a Urano (Pianeta di settore), il periodo senz'altro vi regalerà grinta ed energia in quantità: non dovete rinunciare neanche a una virgola di quello che avete fin qui programmato, ok? Il cielo tranquillo di questa giornata vi permetterà di meditare su tutto ciò che vi circonda regalando momenti all'insegna della leggerezza e del piacere assoluto. Nel lavoro, nuove occasioni vi permetteranno di intraprendere un diverso percorso, magari anche di raggiungere nuovi obiettivi.

Fidatevi del vostro intuito, troverete le giuste occasioni per guidare i vostri affari verso il successo desiderato.

Gemelli: ★★★★. Si anticipa che potrebbe essere davvero splendida questa parte della settimana con un giovedì pronto ad offrire qualche ottima occasione da sfruttare nei diversi comparti. A guidare l'istinto penserà la vostra buona grinta: vi accompagnerà nel corso della giornata rendendovi particolarmente prestanti nelle attività che andrete a fare. In amore, invece, anche se ci saranno piccole controversie con il partner, di certo troverete il modo per non rompere quella bella armonia che piano piano va ristabilendosi tra voi.

Venere continuerà in parte a proteggere segno (specularità positiva al 50%) e questo farà sì che tutto proceda senza tanti intoppi all'interno del rapporto. Single, siate ottimisti in quanto il periodo lo chiede a gran voce: l’oroscopo suggerisce di lasciare aperto il cuore e fare in modo che possa essere conquistato o abbia la possibilità di conquistare... La serata intanto potrebbe essere ideale per una dichiarazione romantica. Diciamo che potreste incontrare una persona speciale, bella dentro e fuori e certamente risponderà al vostro ideale. Nel lavoro infine, la giornata sarà caratterizzata da tanti impegni, dunque ci sarà bisogno di concentrazione per portare tutto a termine. Anche se nutrirete dei dubbi riguardo un progetto professionale, l’oroscopo dice che potrete azzardare: tutto dovrebbe andare bene.

Le predizioni del giorno 5 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★★. Partirà benissimo questo vostro giovedì di mezza settimana, quindi oltre ogni più rosea aspettativa. Grazie alla Luna a favore riuscirete a fare piccoli ma interessanti progressi nel settore in cui vi state già in parte impegnando. In questo periodo non troverete quasi alcun ostacolo, quindi approfittatene. Le previsioni di giovedì intanto indicano in amore massima positività e benessere. L'invito è quello di non pensate troppo ad eventuali delusioni passate, ma di fare, invece, affidamento a ciò che avete in programma nel presente.

Se siete già in coppia, le stelle vi assicureranno momenti di gioia molto intensi e, magari, anche ottime occasioni per dimenticare certi eventi non proprio piacevoli vissuti poco tempo fa. Cercate di recuperare il tempo perso... Single, l’amore e gli affetti continueranno ad essere il punto focale per i nativi del segno. Riverserete le vostre attenzioni sulle persone a voi care e questo darà la giusta carica ad eventuali rapporti da rinsaldare o nel caso voleste iniziare nuovi legami. Sforzatevi di metterete al primo posto l’amore! Nel lavoro, infine, saranno tanti i progetti da portare avanti: avrete la grinta giusta per ottenere ciò che desiderate.

Saranno altresì in arrivo (sicuramente) anche nuove ed interessanti collaborazioni. Grazie all'influenza di Saturno e Plutone, entrambi speculari positivi al 80%, affronterete con grinta qualsiasi situazione.

Leone: ★★★★★. Giornata davvero molto sentita e decisamente ottima da vivere per voi Leone. Ben sostenuta da stelle magnanime e sicuramente predisposte a dare prezioso supporto in campo affettivo, come in quello puramente lavorativo. Valutato quindi altamente positivo questo giovedì di mezza settimana: le stelle del giorno sono già pronte a scommettere su di voi e sulle vostre buone energie.

In amore specialmente, il periodo offrirà ottimi spunti per organizzare sorprese anche intriganti da vivere assieme al partner. Anche se tutto dovesse andare già per il meglio, cogliete comunque l’occasione per coltivare e far crescere ancora di più questa vostra bella intesa. La vita scorre, passa, i sentimenti veri quelli no, non passano mai... Single, sarete pieni di energia e conquisterete al primo sguardo la persona capace di far battere il cuore a mille! Dai, non avrete mica problemi a farvi avanti con le persone che più vi piacciono? Nel lavoro, la situazione si avvia verso uno sblocco quasi totale. Forse avrete la possibilità di concludere nuovi accordi, il che vi permetterà di crescere e magari sviluppare nuovi interessanti percorsi.

Vergine: ★★★. In arrivo un giorno molto particolare, purtroppo valutato con il classico "sottotono". In effetti, la giornata di metà settimana sarà abbastanza pesante da digerire e a tratti anche molto dispendiosa in termini di energie. Tuttavia il consiglio è quello di avere più fiducia in voi stessi. Qualche nativo potrebbe vivere una fase di scontentezza dovuta ad una mera insoddisfazione: forse dovreste accontentarvi di quanto (poco!) già ottenuto, anche perché col tempo consoliderete la vostra posizione. L'oroscopo di domani 5 dicembre, intanto, consiglia in amore di non scoraggiarsi se un partner battagliero dovesse presentarvi il conto con gli annessi interessi, ovviamente se quest'ultimo è stato oggetto di sgarbo da parte vostra. Dovete moderare in parte il vostro ottimismo perché in questo momento non andrà proprio tutto a gonfie vele. La cosa migliore sarebbe quella di fare il punto della situazione e ristabilire eventuali equilibri. Single, nonostante l'aria distaccata e l'umore sotto i tacchi, saranno in molti a farvi il filo o almeno a fissarvi con sguardo adorante. Quindi tiratevi a lucido se avete il cuore libero e non rinunciate a tutto questo per un capriccio. Nel lavoro, affrontate gli imprevisti senza farvi buttare giù dal pessimismo. Sappiate che molte cose o situazioni potranno essere risolte con un po' di impegno in più.

