L'Oroscopo settimanale dal 2 all'8 dicembre svela l'Astrologia applicata ai primi giorni del mese relativamente ai primi sei segni dello zodiaco. In primo piano, quindi, le pagelle con le stelle e relative predizioni in esclusiva per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Sotto analisi, come da titolo iniziale, l'Astrologia applicata alla prima settimana del mese con Natale, come da prassi estrapolata dalle effemeridi riguardanti il periodo sotto esame. Desiderosi di sapere cosa riserveranno le stelle al vostro segno astrale di nascita?

Volendo anticipare qualche chicca in merito ai migliori e peggiori del periodo partiamo con un'anteprima generale e poi passare a declamare i nuovi transiti della Luna. Diciamo subito che a fare ottima impressione, ovviamente tra i sei sotto analisi in questo frangente, senz'altro è l'Ariete (voto 10) affiancato da un meraviglioso Leone (voto 9). A poca distanza dai primi in classifica il Cancro (voto 8) e la Vergine (voto 8). Si presume possa essere un frangente abbastanza fluido anche per gli amici del Toro (voto 7) e dei Gemelli (voto 7), certamente supportati da situazioni planetarie positive, quel che basta per superare indenni il periodo. Bene, a questo punto dettagliamo in modo mirato le previsioni da lunedì 2 a domenica 8 dicembre andando a mettere mano alla scaletta segno per segno.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di iniziare in grande stile a mettere in chiaro le nuove previsioni dell'oroscopo settimanale, come da copione ormai consolidato, preme dare una breve anticipazione sui prossimi transiti messi in programma dalla Luna. Il periodo in analisi ci mostra in tutto tre transiti relativi all'Astro d'Argento. In compenso dobbiamo segnalare altresì un movimento planetario di notevole importanza: l'entrata, questo lunedì, di Giove in Capricorno. In merito ai cambiamenti di settore messi in preventivo al periodo, a dare "fuoco alle polveri", come si suol dire, la Luna in Pesci presente nel segno di Acqua già da martedì 3 dicembre, precisamente alle ore 08:18.

La dolce "musa dei poeti" poi proseguirà il suo vagabondare infrasettimanale giovedì 5 dicembre alle ore 20:44, mettendo in risalto la splendida figura astrale indicativa della Luna in Ariete. La settimana giungerà a termine con il passaggio della Luna in Toro segnata in calendario domenica 8 dicembre alle ore 08:19 della sera.

Stelline, voti e predizioni della settimana

Ariete: voto 10. La prossima settimana si preannuncia molto positiva per voi dell'Ariete. Diciamo che nella maggior parte del periodo a dare massimo appoggio in amore e nei sentimenti in generale sarà l'ingresso della Luna nel segno.

L'Astro della Terra senz'altro è già pronto a regolare quelle situazioni sentimentali che necessitano di un aggiustamento. Scopriamo la restante situazione togliendo il velo relativo alle stelle di vostra competenza, giorno per giorno. A seguire il resoconto:

Toro: voto 7. Per voi nativi del Toro la settimana in oggetto si presenta non troppo ossessiva, ma a tratti sicuramente positiva (ovviamente sulla carta).

Soprattutto per alcune scelte riguardanti l'amore, ma anche in merito ad alcune questioni di lavoro a cui dovrete far fronte verso l'inizio del periodo, diciamo che è consigliabile essere concentrati e consapevoli dei possibili rischi dovuti al periodo. Per il resto, tutto bene a partire da domenica 8 dicembre, giornata messa in conto come super-positiva a tutti gli effetti grazie alla presenza di una specialissima Luna nel segno. A seguire la scaletta con le stelle giorno per giorno:

Gemelli: voto 7: Le previsioni messe in rilievo dall'Astrologia del momento, ovviamente in esclusiva per voi amici dei Gemelli, come anticipato in apertura sono più che positive.

Anche se venerdì 6 e sabato 7 dicembre non saranno troppo gradevoli per un fine settimana che si rispetti: segnato infatti da due stelle e relativo "ko" proprio il primo giorno di weekend. Tranquilli, senz'altro vi rifarete ampiamente la domenica a seguire con un 8 dicembre valutato al "top" e avvalorato dalla presenza di cinque ottime stelline a corredo del segno. Andiamo al resoconto finale:

Cancro: voto 8.

Ottimo il frangente in arrivo per voi del Cancro, messo quest'oggi sotto osservazione dall'Astrologia e riportato nero su bianco dall'oroscopo della settimana: curiosi di sapere come potrebbe evolvere il periodo? Ebbene, a scanso di equivoci, diciamo subito che, ad esclusione del primo e ultimo giorno tra i sette in analisi visto che lunedì è stato valutato "sottotono" e domenica con il peggior "ko", i restanti giorni saranno ideali per "fare" o eventualmente "disfare". Nel corso del periodo, quindi, avrete buone o anche discrete giornate su cui far conto. Allora, senza titubare oltre vediamo di capire meglio come regolarsi dando un'occhiata alle stelline giornaliere seguenti:

Leone: voto 9.

Gli astri della settimana in analisi annunciano un periodo decisamente positivo a voi del Leone, specialmente per chi volesse portare a buon fine colpi risolutivi in ambito affettivo e/o lavorativo. Infatti, quasi tutto il periodo analizzato evolverà, secondo i nostri calcoli, nella buona positività astrologica. A spiccare, tra tutti i sette giorni in calendario, venerdì 6 dicembre, grazie alla Luna nel segno dell'Ariete ben disposta ad accettare compromessi, quindi valutato al "top". Vediamo il responso emesso dalle stelline per tutte le altre giornate:

Vergine: voto 8.

Partirà molto bene ma chiuderà non troppo a favore il periodo per molti voi Vergine. L'oroscopo della settimana 2-8 dicembre infatti annuncia un periodo decisamente positivo, specialmente per chi volesse portare a buon fine colpi risolutivi in ambito affettivo e/o lavorativo. Infatti, quasi tutto il periodo analizzato evolverà, secondo i nostri calcoli, nella buona positività astrologica. A spiccare, tra tutti i sette giorni in calendario sabato 7 dicembre, quindi un sabato ma anche domenica da considerare al "top". Vediamo il responso emesso dalle stelline per tutte le altre giornate:

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica stelline finale.