Venerdì 6 dicembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna stazionare in Ariete mentre il Sole sosterà in Sagittario.

Plutone, Saturno, Giove e Venere saranno sui gradi del Capricorno, nel frattempo Marte e Mercurio continueranno il loro moto in Scorpione. Infine Urano permarrà in Toro, così come Nettuno nel segno dei Pesci ed il Nodo Lunare nel Cancro.

Previsioni astrologiche favorevoli per Leone e Capricorno, meno concilianti invece per Cancro ed Acquario.

Umore 'flop' per Cancro

Ariete: impulsivi.

I nativi potrebbero esternare la loro impulsività a causa della Luna nel segno che fa il 'paio' col Sole nel loro Elemento. Anche se forse farebbero meglio a ponderare con maggior dovizia ogni singola mossa, perchè qualcuno potrebbe storcere il naso.

Toro: spossati. Il bottino energetico sarà, con ogni probabilità, scarno in casa Toro e, come conseguenza, i nativi non avranno granché voglia di darsi da fare, abbandonandosi al relax.

Gemelli: briosi. Il loro sorriso questo venerdì donerà buonumore alle persone con cui avranno a che fare, per questo presumibilmente in molti reclameranno la loro presenza.

Cancro: umore 'flop'. Il tono umorale dei nativi potrebbe non essere dei migliori, rendendoli indisponenti specialmente nel focolare domestico, dove il partner non tarderà nel farglielo notare.

Shopping per Leone

Leone: shopping. Il settore economico dovrebbe navigare in acque tranquille ed i nati Leone potrebbero cogliere la palla al balzo dedicandosi ad una sessione di shopping con gli amici. Favorite eventuali discussioni chiarificatrici, ben supportate dall'angolazione venusiana.

Vergine: incontri.

Venerdì dove i nati del segno avranno diverse possibilità di incontrare nuove persone che potrebbero rivelarsi fondamentali per il loro futuro percorso professionale.

Bilancia: nervosi. Il Sole e la Luna saranno in simbiosi tra loro ma in contrasto coi nativi e, da ciò, presumibilmente ne deriverà un certo nervosismo.

Scorpione: pungenti. Il Sole di Fuoco 'accentuerà' l'abilità dialettica fornita dal duetto Marte-Mercurio nel segno portandola, però, all'accesso. In sostanza i nativi potrebbero essere troppo pungenti nelle loro dichiarazioni.

Acquario dubbioso

Sagittario: focosi. La passionalità in questo venerdì dicembrino potrebbe regnare sovrana nell'alcova dei nati Sagittario e tale focoso trasporto può essere ben apprezzato dal partner.

Capricorno: poliedrici. Impegnati su più fronti lavorativi, i nativi ne ricaveranno presumibilmente copiose gratifiche, metteranno le questioni affettive in secondo piano ed il partner, puntualmente, non perderà tempo nell'esternare il proprio malcontento.

Acquario: dubbiosi. Il periodo burrascoso non sembra accennare a placarsi, inoltre questo venerdì i nativi potrebbero essere colti da diversi ripensamenti in merito alle scelte delle ultime settimane.

Pesci: accidiosi. La voglia di mettersi in gioco potrebbe latitare in questa giornata, anzi i nativi preferiranno ciondolare tra divano e tavola da pranzo senza impegnarsi in nessuna attività.