L’oroscopo fino al 29 dicembre è pronto a rivelare come sarà questa nuova settimana. Ormai il Natale è alle porte e in linea generale si prospetta un periodo abbastanza positivo per quasi tutti i segni zodiacali. In arrivo piccoli miglioramenti per il Cancro. I Gemelli, invece, avranno a che fare con dei cambiamenti mentre i nativi dell'Ariete dovranno fare attenzione alle insidie che si potrebbero nascondere dietro le giornate di giovedì e venerdì. In seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Le predizioni della settimana fino al 29 dicembre: da Ariete a Vergine

Ariete: se siete in coppia questo è un momento caratterizzato da una grande confusione in amore. I cuori solitari, invece, sono ancora alla ricerca di un partner. Le giornate di giovedì e venerdì potrebbero nascondere delle insidie, ma nel complesso questa sarà una settimana abbastanza tranquilla.

Toro: Venere è in aspetto positivo. Per le coppie che hanno vissuto dei momenti difficili, le feste porteranno dei chiarimenti. Chi è single dovrà pazientare ancora un po', favoriti i flirt a Capodanno.

Questa settimana sarà positiva per quasi tutti i nativi.

Gemelli: è finalmente giunto il momento di fare dei cambiamenti, dopo i dubbi che hanno accompagnato chi è alla ricerca dell'amore. Fine anno positivo, probabili tensioni per i nativi della terza decade.

Cancro: fate attenzione alle provocazioni in amore. Se siete in coppia non temete tradimenti, sono solo paranoie dettate dall'ultimo periodo poco positivo che ha caratterizzato la maggior parte dei nativi. In questo momento non dovete avere fretta, bisogna cercare di apprezzare ogni piccolo miglioramento.

Leone: in arrivo una settimana perfetta per rinsaldare il rapporto di coppia. La fine del mese proseguirà in crescendo, ma fate attenzione alla giornata di sabato 28 dicembre che potrebbe nascondere qualche insidia. Il 2020 sarà un anno migliore per quanto riguarda la sfera lavorativa.

Vergine: questo è il momento più adatto per tirare le somme sulla vostra storia d'amore. Se siete single si prevedono nuovi incontri. In arrivo un buon Natale e un piacevole Santo Stefano. Attenzione a non abbuffavi troppo in queste festività natalizie. Il troppo stroppia.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: il mese di dicembre non è stato proprio il massimo, c'è un po' di malcontento generale e l'umore non è dei migliori. In questi ultimi giorni vi sentite più stanchi del solito, avete bisogno di riposare e di ricaricare le batterie in vista del nuovo anno.

Scorpione: se siete single, le stelle sono dalla vostra parte e potrebbero regalarvi l'incontro con una persona speciale di cui potreste anche innamorarvi. Se siete in coppia cercate di non trascurare il partner. Se possibile, concedetevi una bella serata romantica con la vostra anima gemella.

Sagittario: Venere fa il tifo per voi, non deludetela. Avete bisogno di emozionarvi e di passare in allegria le festività natalizie. La Luna in fase calante nel vostro segno vi regalerà un bel po' di emozioni sia il 24 sia il 25 dicembre.

Capricorno: in arrivo una settimana favorevole ai nuovi progetti d'amore. Durante le festività cercate di evitare le discussioni, non ve ne pentirete. Avete bisogno di rilassarvi in vista del 2020 che si preannuncia positivo ma richiederà molte energie, sia fisiche sia mentali.

Acquario: sentite spesso l'esigenza di cambiare qualcosa nella vostra vita, specialmente se siete ancora single.

La settimana si concluderà con il botto grazie al passaggio della Luna nel segno durante il weekend del 28-29 dicembre.

Pesci: dopo un periodo abbastanza difficile per la maggior parte dei nativi, ecco in arrivo una svolta positiva. Se siete in coppia è arrivato il momento di consolidare la vostra storia. Se, invece, siete single dovete cogliere le occasioni che si presenteranno nelle prossime settimane.