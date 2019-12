Le previsioni astrologiche di sabato 28 dicembre sono pronte a informare sulla classifica dei dodici segni per quanto riguarda il lavoro.

La Bilancia si aggiudica la prima posizione, davanti a Cancro e Ariete, mentre il Toro risulta essere il fanalino di coda.

La classifica dall'Ariete ai Pesci

1^ posizione, Bilancia: andate dritti per la vostra strada, farete le scelte giuste senza aver bisogno di nessuno. Ragione e istinto si mescolano in voi in maniera favolosa.

2^ posizione, Cancro: giornata molto soddisfacente sotto l'aspetto lavorativo, avrete delle ottime soddisfazioni.

Finalmente avete fatto capire a tutti di che pasta siete fatti. La tenacia è la vostra arma in più.

3^ posizione, Ariete: credete molto in voi stessi e questo vi porta ad avere ottimi successi professionali. Continuate così e non avrete problemi a raggiungere degli obiettivi importanti.

4^ posizione, Vergine: state sistemando tutto ciò che avevate deciso di finalizzare, la costanza e la professionalità sono stati elementi fondamentali per la riuscita del progetto .

5^ posizione, Sagittario: la giornata risulterà essere molto proficua.

Cercate di concludere qualche affare importante, vi porterà benefici futuri. Sfruttate le opportunità a voi riservate.

6^ posizione, Gemelli: si verificheranno diverse cose che vi coglieranno di sorpresa e non saranno tutte positive. Tenete botta e vedrete che alcune situazioni gireranno a vostro favore. Sappiate attendere pazientemente.

7^ posizione, Leone: speravate in qualcosa di più. Il lavoro è stato svolto e ha rischiesto molti sforzi e senso di responsabilità. Non demoralizzatevi e andate avanti per la vostra strada.

8^ posizione, Capricorno: fate il vostro e non cercate di risolvere cose che non vi competono. Potreste pagare errori che invece sono di altrui competenza. Siete bravi nel vostro lavoro, non cercate di strafare.

9^ posizione, Acquario: state spendendo troppi soldi e soprattutto non ve ne state accorgendo.

Date retta a chi vi fa notare la cosa e prendete le dovute decisioni. Cercate di capire che lo stanno dicendo per il vostro bene.

10^ posizione, Scorpione: diversi i problemi lavorativi che incontrerete sulla vostra strada. Non saranno tutti di facile risoluzione, rimboccatevi le maniche e cercate di limitare i danni.

11^ posizione, Pesci: avete sbagliato alcune cose e potreste pagarne le conseguenze. Non fate gli orgogliosi e cercate di chiedere scusa, potreste mettere tutto a posto.

12^ posizione, Toro: siete inspiegabilmente polemici, non riuscite a capire che va contro i vostri interessi. La giornata purtroppo risulta essere negativa, c'è solo da sperare che non dobbiate pentirvi troppo.