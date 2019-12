L'Oroscopo del giorno 30 dicembre 2019 è di nuovo sulla cresta dell'onda (astrologica), pronto a decretare quali sono i segni migliori e peggiori ad inizio settimana. Allora, ansiosi di sapere se anche il vostro segno rientri tra coloro destinati ad avere il positivo supporto dell'Astrologia? Bene, diamo qualche indizio prima di passare direttamente alla scaletta con le stelline quotidiane e subito dopo alla consueta indagine sull'amore e sul lavoro segno per segno. A proposito di segni, ci preme ricordare che in questo contesto andremo a valutare in esclusiva i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci; i segni restanti a seguire.

Tornando al nocciolo della questione, questo lunedì a gongolare saranno gli amici nativi dei Pesci, favoriti dall'ingresso di una meravigliosa Luna nel segno. Ottimo periodo altresì, anche per coloro appartenenti a Scorpione e Capricorno, entrambi sottoscritti in classifica stelline in seconda posizione: giornata "top" garantita dagli astri. Purtroppo le previsioni di lunedì 30 dicembre non vedono di buon auspicio l'avvio settimanale per i nati in Sagittario: i generosi amici appartenenti al simbolo astrale di Fuoco avranno a che fare con un periodo indicativamente sottoscritto da un generale "sottotono", dunque abbastanza ostico da superare.

Classifica stelline 30 dicembre 2019

L'Astrologia ha già emesso la sentenza in merito alla qualità del prossimo lunedì: pronti a scoprire la nostra nuova classifica stelline interessante il giorno 30 dicembre 2019? Iniziamo a dare spazio al migliore in assoluto, ovvero Pesci: come ampiamente anticipato in apertura, il predetto segno avrà la Luna a favore e pertanto è stato meritatamente inserito al primo posto in classifica. A questo punto la domanda è sempre la stessa: quali saranno gli altri segni favoriti dagli astri in questo primo giorno della nuova settimana? A dare le giuste info, si spera, come sempre le effemeridi quotidiane il cui responso è chiaramente indicato dal numero di stelline (da due a cinque) presenti nella scala di valori esposta di seguito.

I dettagli:

Top del giorno : Pesci - Luna in Pesci ;

: Pesci - ; ★★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★: Sagittario;

★★: NESSUNO.

Oroscopo lunedì 30 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★. Giornata limpida, abbastanza lineare e positiva in generale, ovviamente non da vivere in modo assolutamente spensierato. Infatti il periodo è stato valutato con le quattro stelline della normalità, quindi regolatevi di conseguenza, ok? In amore, sempre secondo quanto espresso dalle previsioni del giorno, il rapporto di coppia potrebbe dare molto di più di quello che vi sta dando attualmente, di questo ne siete anche voi più che convinti. Per invertire l'attuale tendenza basterà solamente volerlo, ma per davvero! Iniziate pure col metterci tanta passione, vedrete che alla fine raggiungerete inseme ciò che desiderate.

Single, alti e bassi si alterneranno senza tregua, sarà una giornata dove non troverete il tempo per annoiarvi, gli eventi capiteranno a raffica cogliendovi anche di sorpresa. Ma a sera ritroverete il buonumore tra le braccia (in senso figurato) di una persona meravigliosa: sapete già di chi si parla, ovviamente. Nel lavoro, finalmente verranno a crearsi le giuste condizioni per andare avanti con profitto. Avrete così grinta ed ambizione potenzialmente in grado di regalare importanti novità: in bocca al lupo!

Scorpione: ★★★★★. Il prossimo lunedì sarà fantastico per voi dello Scorpione. In generale, la vostra sensibilità renderà più affidabile il vostro buon intuito.

Senz'altro la giornata di partenza della nuova settimana sarà piacevole soprattutto nelle cose riguardanti gli affetti, le amicizie e la famiglia, ovviamente strizzando l'occhio anche a qualche collega di lavoro da voi stimato. In amore, il partner anche in questa giornata continuerà a supportarvi nelle vostre battaglie e voi sarete lieti di coinvolgerlo nei vostri interessi accettando il suo aiuto. Di certo l’intesa e la complicità saranno al massimo favorendo momenti da trascorrere positivamente insieme. Single, questa volta non dovete proprio lamentarvi, ok? Chi vuole può, invece chi non vuole cerca sempre scuse.

In generale, molte delle recenti situazioni non sono state valutate a dovere, per questo si è cercato di recuperare alla meno peggio: adesso è ora di dire "stop" all'improvvisazione. Nel lavoro infine, sarà una giornata contrassegnata da grande energia ed entusiasmo. Quasi ogni cosa procederà bene ed i risultati saranno ottimi.

Sagittario: ★★★. Giornata abbastanza in salita valutata con la classica spunta relativa ai frangenti "sottotono". Diciamo pure che, almeno sulla carta, tale predizione è alquanto probabile: certo, poi se sarete voi gli autori di possibili misfatti pazienza, l'importante sarà avere calma e sangue freddo.

Usate il cervello oppure fate tesoro dei nostri consigli: visto il periodo "no", qualsiasi scelta tra le due andrà bene. In amore, cercate di mantenere la calma e di armonizzare gli impulsi contrapposti del vostro animo. Non date troppo peso a delle insofferenze passeggere e non agite con prepotenza o voglia di rivalsa, soprattutto perché chi vi sta vicino potrebbe (giustamente) innervosirsi. Single, qualcuno dopo avervi esasperato con allusioni o pretese assurde, senz'altro sta già cercando di farvi passare dalla parte dell'isterico: mantenete la calma e tutto passerà, ok? Anche perché le stelle vi daranno presto il loro proverbiale appoggio.

Nel lavoro, anche in questo settore sarete sotto assedio da avversità di origine astrale: evitate discorsi "compromettenti", soprattutto in presenza di due o più colleghi.

Astrologia del giorno 30 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★. Si prevede una splendida giornata, sicuramente pronta a restituire tanta positività al secondo giorno dell'attuale settimana, in special modo se nativi di prima e seconda decade. Il movimento di astri avrà un effetto stabilizzante sull'umore e la salute su molti di voi Capricorno. Diciamo che potreste essere di spirito combattivo ma, nello stesso momento, saprete anche perdonare dovesse ostacolare i vostri piani.

Le predizioni di lunedì per quanto riguarda l'amore, indicano che quasi tutto procederà alla grande. In generale la partenza della nuova settimana si pregusta particolarmente appagante: la Luna in Pesci vi addolcirà, rendendovi sensibili alle manifestazioni affettive di qualsiasi genere. Molto favorevole persino la buona comunicazione con il partner, questo vi renderà senz'altro molto felici. Single, potreste avere intensi scambi comunicativi con una persona molto interessata e in qualche caso potrebbero esserci, forse già in arrivo, flirt a go go per i più intraprendenti. Se quanto appena detto vi riguarda, allora aspettate qualche giorno e poi fatevi avanti: siate pronti...

Nel lavoro intanto, saranno i benvenuti sia la calma che la tranquillità, per il resto dovrete stare al passo coi ritmi che gli astri del giorno vi imporranno. Per chi è in proprio: Urano in Toro, speculare positivo al 75%, anticipa qualcosa di positivo in arrivo prossimamente.

Acquario: ★★★★. Giornata discretamente buona, valutata nelle predizioni di lunedì con le quattro stelle della normalità. Consiglio: se darete al giorno indicato quell'impronta di fiducia e relativa facilità che si merita, seguendo magari le indicazioni che senz'altro vi arriveranno ed evitando quel senso di superficialità che ogni tanto vi contraddistingue, non cadrete in uno stato di malinconia.

In campo sentimentale, dovrete sostenere e rassicurare il partner, soprattutto cercare di ridare fiducia circa le proprie possibilità, dunque incoraggiandolo in quelle situazioni che solo voi due sapete. Lasciate parlare senza interrompere sforzandovi di essere attenti ascoltando con interesse. Così facendo, salirà ancora di più la stima da parte della vostra metà, nei vostri confronti. Single, in molti vi sveglierete di buonumore ed avrete senz'altro buoni propositi. Bene, sicuramente questa potrebbe essere una buona cosa, il che sorprenderà positivamente chi vi conosce da tempo. Consiglio: abbiate un po' più di fiducia nelle persone conosciute da poco ma soprattutto abbiatela in voi stessi...

Nel lavoro invece, ci potrebbero essere dei cambiamenti improvvisi ed inattesi, ma ottimismo e fiducia vi daranno la forza per superare ogni problema. Siate sempre voi stessi: no a inutili compromessi, ok?

Pesci: ’top del giorno’. Il prossimo lunedì in calendario sarà favoloso per voi Pesci, soprattutto perché avrete il settore sotto la specialissima influenza della Luna nel segno. Come anticipato, l'Astro della Terra sarà presente in giornata e senz'altro pronta a dare aiuto oppure a suggerire soluzioni in merito a situazioni affettive in stallo. Molti avranno probabilmente la strada spianatala in eventuali vicissitudini amorose, il che permetterà di vivere la giornata nel migliore dei modi.

Secondo l'oroscopo del giorno 30 dicembre, riguardo l'amore, l'intesa con il partner sarà davvero "effervescente", soprattutto grazie a nuove curiosità da soddisfare. Con la persona amata, infatti, avrete un buon feeling e un'ottima sintonia, pertanto cercate di mettere in programma una serata semplice, ma efficace, ovviamente da gustare; target: una notte indimenticabile! Se single invece, l'amicizia incondizionata da parte della vostra splendida Luna, quasi certamente alzerà le vostre quotazioni in campo amoroso, in molti casi permettendo di esprimervi al meglio sia con le parole che con i fatti.

Per tanti nativi ancora "solitari" il momento è d'oro: da sfruttare! Nel lavoro, per concludere, cercate di pianificare gli impegni in modo da distribuire efficacemente le risorse. Nonostante qualche ritardo, vedrete avanzare molti dei vostri progetti. Buon fiuto per gli affari.