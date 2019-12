L'anno 2020 promette splendide sensazioni amorose per i Gemelli alle prese con l'amore. I transiti planetari dall'Acquario saranno fondamentali per avviare le nuove storie e spingere tra le braccia dell'amore, avvolti da cambiamenti benefici che raggiungeranno la concretizzazione fortunata in dicembre. E il lavoro? Di seguito le previsioni astrologiche riguardanti anche i successi professionali.

Astri e oroscopo annuale dedicato al lavoro dei Gemelli

Il nuovo anno si aprirà in maniera piuttosto stazionaria e a rilento.

La sfera lavorativa si avvierà progressivamente e avrà bisogno di maggior impegno da parte vostra, ma in compenso le stelle potranno darvi tutto il tempo di riordinare le idee e stilare la strategia giusta che porterà alla concretizzazione dei progetti professionali. L'inizio dell'anno sarà alquanto teso, perché porterete con voi alcune situazioni lavorative rimaste in sospeso nell'anno precedente e dovrete fare delle scelte giuste per progredire con l'attuazione dei nuovi progetti. Avrete comunque tutto il tempo di riflettere sul da farsi prima di passare all'azione.

Con l'arrivo della primavera, il quadro astrale diverrà più frizzante e le nuove opportunità si affacceranno a rischiarare l'orizzonte lavorativo.

L'entrata di Venere sarà fortunata e un'intraprendenza grintosa farà ottenere splendidi risultati e belle rivincite. Su in salita fino a luglio, quando Saturno in Acquario elargirà i suoi influssi positivi. L'astro saturniano invoglierà a non isolarvi e Giove anch'esso in Acquario, darà una spinta propulsiva e fortunata per attuare i progetti con maggiore fiducia nelle proprie capacità. Le stelle consiglieranno di attuare una rapidità d'azione e un modo di fare fulmineo nei confronti delle opportunità lavorative, dove un tempismo perfetto nel cogliere al volo alcune proposte allettanti sarà di fondamentale importanza per ottenere successo.

Incontri sensazionali e maggiore stabilità in coppia

In amore, la prima parte dell'anno scorrerà in maniera piuttosto stabile e serena. Complice anche la presenza di Venere nel segno, che renderà l'amore piuttosto "cerebrale" e una nuova perspicacia sarà benefica per voi single, che potrete così captare gli influssi sensazionali dopo un'attenta analisi razionale. Nella seconda metà dell'anno l'entrata di Saturno in Acquario a fine luglio sarà benefica per farvi avviare un lavoro di discernimento che arginerà i dubbi e le paure causate da ferite ancora sanguinanti, facendovi approcciare all'amore in modo più consapevole.

Giove - anch'esso presente in casa astrologica undicesima - elargirà fortuna, benedicendo i nuovi incontri e stabilizzando quelli già consolidati. Felicità e allegria vi accompagneranno sempre, grazie anche alla presenza salvifica dei pianeti veloci che animeranno la sfera affettiva e le amicizie con una marcia in più.

Se l'estate inizierà a spianare il terreno amoroso, preparando la strada allo sbocciare delle novità sentimentali, in autunno potrete cogliere i frutti del vostro impegno, beneficiando di un cambiamento incoraggiante per l'amore.

Buone le affinità amorose con Ariete, Pesci, Cancro e con il Sagittario, dove potrete instaurare rapporti profondi e molto romantici. Buone le influenze amorose con lo Scorpione e con la Vergine, se riuscirete ad arginare il suo innato senso critico, con Bilancia e Acquario. Attenzione al Leone, troppo predominante e autoritario e al Capricorno, con cui non sarà possibile un'intesa.

In ogni caso dicembre accoglierà le influenze benefiche di Giove e Saturno che finalmente potranno stabilizzare le storie in modo romantico e duraturo.