Nuovo appuntamento con l'Oroscopo del giorno 13 dicembre, che è sempre pronto a rivelare la situazione astrologica di ogni segno zodiacale. Tale giornata vedrà i nativi dei Gemelli fare spese folli per non pensare alle situazioni spiacevoli. Per le persone dello Scorpione sarà una giornata davvero rilassante. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di venerdì e le previsioni degli astri per i 12 simboli zodiacali.

L'oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questo periodo tutto va a gonfie vele.

I sentimenti si amplificano sempre di più ma nulla vi impedisce di provarli. Siete delle persone intelligenti, ma al lavoro cercate di non ostentare troppo la vostra intelligenza. La falsa modestia irrita le persone che non riescono a stare al passo con voi.

Toro – Per molti di voi l’amore si è rivelato all'altezza dei vostri sogni. In questo periodo la forza dei sentimenti e la passione vi spingono a fare cose senza rimpianti. Cercate di non farvi sfuggire nulla e di non lasciare nulla al caso.

L’amore sarà la colonna portante del nuovo anno.

Gemelli – Le coppie più longeve continuano a resistere con le intemperie del tempo. Momento propizio per gli affari. Avete voglia di divertirvi e di fare spese un po’ folli in vista delle festività. Lo shopping riesce a far dimenticare momentaneamente qualche situazione poco piacevole.

Previsioni di venerdì 13 dicembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – La vostra indole pacifica non è in grado di rimproverare un collega sbadato o poco meticoloso. Se l'impresa è vostra dovete prendere delle decisioni, qualsiasi cosa succeda, dovete ricordare che siete sempre voi i responsabili e non gli altri.

Chi al momento sta vivendo una doppia situazione in amore deve capire i propri sentimenti e scegliere subito, prima che sia troppo tardi.

Leone – In questo periodo avete tutto dalla vostra parte: carisma, sentimento, fascino. Dovete per forza innamorarvi, se non lo siete già. Non potete fare a meno di buttarvi in storie d’amore passionali e che vi danno forti emozioni. Periodo allentante anche in campo professionale. Le opportunità sono tutte concentrate su di voi, anche se avete un lavoro già avviato non potete non prenderle in considerazione.

Vergine – Chi in questo periodo ha dovuto affrontare qualche ristrettezza economica, ora può respirare. Potrebbe esserci la possibilità di qualche avanzamento di carriera. Cercate di trarre vantaggio da ogni affare, conoscenza, anche se si dovesse trattare di persone poco rilevanti. In amore, il vostro fascino vi aiuta a evitare argomenti banali. La vostra energia vi permette di essere allegri in qualsiasi occasione e riuscite a stupire chi vi sta vicino in quanto, solitamente, siete sempre diffidenti in qualsiasi campo.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questo periodo dovete evitare gente dalla mentalità chiusa o presuntuosa. Nel campo lavorativo potreste avere qualche difficoltà, magari qualcuno è geloso della vostra bravura oppure non condivide i vostri punti di vista. La gelosia è un segnale di pericolo anche per le relazioni d'amore. Anche se la coerenza non è una vostra virtù, sapete essere onesti, leali e abbastanza determinati.

Scorpione – In questa giornata vi sentite più rilassati.

Finalmente potete dedicarvi di più alla vostra situazione sentimentale. Le coppie indecise devono mettere in chiaro i sentimenti e capire se vale la pena portare avanti il rapporto. La vostra intraprendenza vi permette di capitare al posto giusto nel momento giusto. Al momento, anche un lavoro part-time potrebbe proiettarvi in qualcosa di definitivo e ben remunerato.

Sagittario – Periodo positivo anche per le relazioni più complicate, che nella maggior parte dei casi si risolvono con un mazzo di rose rosse o con delle sorprese romantiche.

I colleghi, che fino a ieri erano burberi e poco disponibili nei vostri confronti, ora diventano più pacati e tranquilli, e finalmente potete lavorare con serenità.

Oroscopo di venerdì 13 dicembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Mostrare una certa diffidenza va bene all'inizio di un rapporto, ma poi la fiducia va concessa e ricevuta, altrimenti una relazione rischia di basarsi sul nulla. Per fortuna, alcuni di voi non hanno questo tipo di problema e la gelosia dei tempi passati è solo un lontanissimo ricordo. In questo periodo siete molto stanchi a causa dei troppi compiti da svolgere.

Per tirarvi su potreste iniziare a pensare a un viaggio da fare durante la settimana di Natale.

Acquario – Nella gestione delle finanze dovete essere più cauti. La prudenza non è mai troppa, soprattutto quando si tratta di dover decidere sul proprio futuro o investire su un sogno o progetto che vi è stato proposto. In amore siete sulla buona strada per costruire qualcosa di solido e duraturo. Approfittate di questo periodo positivo per programmare un matrimonio, una convivenza.

Pesci – In amore dovete essere molto prudenti, soprattutto quando dovete rivelare le vostre sensazioni alla persona amata.

Dovete valutare il tutto, ogni minimo particolare, per sperare di non prendere un’altra accantonata. La situazione lavorativa si è un po’ bloccata. Non è saggio insistere su un progetto che non vuole ripartire. È molto meglio cercare altrove e stabilire nuovi contatti.