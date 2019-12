Nuovo appuntamento con l'Oroscopo: vediamo le previsioni astrologiche del giorno 12 dicembre. La giornata vedrà le persone dell'Ariete ritrovare il loro spirito passionale; per i nativi del Cancro, invece, si prospetta un periodo non roseo. Per saperne di più, scopriamo l'astrologia della giornata di giovedì e le previsioni degli astri su amore e lavoro per i 12 segni zodiacali.

Le previsioni astrologiche per Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Periodo positivo, ritroverete quello spirito passionale e vivrete l'amore in maniera intensa.

Le coppie ritroveranno sintonia e voglia di vivere e realizzare progetti di vita comune. In campo lavorativo sarà un periodo di cambiamenti. In essi riuscirete a ritrovare l'entusiasmo e una marcia in più per andare avanti. Siete molto pazienti, perciò i cambiamenti non vi peseranno. Raggiungerete il successo.

Toro – In amore troverà pane per i suoi denti chi non avrà intenzione di fare le cose seriamente. Qualcuno vi prenderà sul serio rispetto agli altri, ma in complesso non avrete problemi. Nel momento della conoscenza scoprirete subito le carte.

In campo lavorativo vi farete valere, soprattutto con coloro che faranno di tutto per scavalcarvi. Massima prudenza nella salute.

Gemelli – In campo lavorativo, soprattutto con i colleghi, vi troverete a costruire un rapporto basato sulla fiducia, e con alcuni potrete intraprendere delle nuove strade, autonome e molto remunerative. In questa giornata vi porterete dietro piccoli fastidi di natura intestinale. Per tenerli sotto controllo, dovrete fare lunghe passeggiate prima di cenare.

Previsioni di giovedì 12 dicembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Questa giornata non sarà molto rosea nelle relazioni.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Le coppie più affiatate di sicuro non avranno grandi problemi. Quelle che si conoscono da poco faranno fatica a capire il partner. In questo caso, non sarete disposti al dialogo e non renderete la vita facile a chi cercherà di accontentarvi in tutti i modi. Il vostro pessimo umore potrebbe colpire chi vi sta intorno. Sarete scontrosi con chiunque non soddisfi le vostre richieste.

Leone – Chi lavora per conto proprio, troverà dei buoni affari da concludere. Il vostro fiuto sarà infallibile e riuscirete a cogliere delle opportunità, impensabili per altri.

In questo campo potrete operare come meglio credete. Il grande scoglio da superare in amore sarà il vostro atteggiamento chiuso e cupo nei confronti di chiunque. Non siete persone facili da prendere, ma il vostro partner saprà sopportare i vostri silenzi e le vostre lamentele. I single saranno concentrati su se stessi e si convinceranno che sia meglio stare da soli.

Vergine – In questa giornata le relazioni stabili potrebbero saltare per un niente. Dovrete essere molto prudenti e astuti. Stuzzicare il partner con battute fuori luogo potrebbe mettere a rischio la vostra relazione.

Periodo critico anche in campo lavorativo: non lasciatevi intimorire dagli ostacoli, anche se non saranno di facile soluzione. Perderete un po' del vostro sonno per non farvi trovare impreparati.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questo periodo alcuni affari potrebbero prendere una piega diversa, non a causa vostra ma per colpa di un socio. In futuro la situazione potrebbe migliorare. Se in amore avete delle mancanze affettive, dovrete capire e valutare quale persona merita di soggiornare nel vostro cuore.

Anche se il vostro è un segno romantico, non amate molto le avventure perché rischiate di legarvi velocemente.

Scorpione – In questo periodo avrete più sicurezza e più forza nei rapporti affettivi. Saprete sfruttare ogni attimo assieme al partner e nella vostra mente resterà impresso ogni momento trascorso felicemente. Questo periodo sarà portatore di alcune occasioni importanti. In campo lavorativo ci sarà un miglioramento di carriera. Dovrete essere disposti a fare sacrifici, come tutti, e con voi la fortuna sarà più benevola.

Sagittario – Periodo in cui il vostro successo dipenderà dal vostro impegno. Liberate la vostra mente, altrimenti la fortuna potrebbe abbandonarvi. Dovrete accettare i consigli delle persone più esperte di voi. Studiate, informatevi e prendete contatti con chi merita fiducia. Le coppie un po' spente potrebbero avere qualche dubbio o ripensamento. ma con l'anno nuovo tutto si placherà.

L'oroscopo di giovedì 12 dicembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Dedicherete le vostre energie alla psicologia umana. Questa giornata sarà perfetta per provare a vendere le vostre idee. Se avrete fiducia nella vostra originalità, molto probabilmente i vostri sforzi saranno ripagati.

Avrete molte probabilità di incontrare una persona dinamica che potrà condurvi in territori affascinanti e inesplorati. Lusinghe e successi anche in campo lavorativo poiché le stelle in questo periodo non vi abbandoneranno. Si presenteranno numerose occasioni per avviare un progetto che vi cambierà la vita.

Acquario – Periodo in cui dovrete insistere e spingervi oltre i vostri limiti. Dovrete fare il possibile per realizzare i vostri sogni. Alcuni non si realizzeranno, altri andranno a buon fine. Tutto dipenderà da voi. In amore sarete in vena di coccole e affettuosità. I cuori solitari avranno qualche probabilità di avere un incontro elettrizzante.

Pesci – L'attuale configurazione astrale potrebbe essere descritta come una fase di crisi, anche se gli eventi di questa giornata non saranno infelici. Per alcuni di voi, la situazione economica si sbloccherà, mentre altri avranno difficoltà nella comunicazione. Per chi lavora a contatto con i clienti, un atteggiamento negativo potrebbe influire negativamente sull'andamento dell'azienda. Potreste avere un calo fisico dovuto allo sforzo eccessivo di queste ultime giornate. Se state nascondendo qualche segreto al vostro partner, potreste iniziare a sentirvi in colpa. Dovrete mantenere la calma e prendere una decisione saggia entro 24 ore.