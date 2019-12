Un nuovo fine settimana prende il via per tutti e dodici i segni zodiacali. Approfondiamo quindi il cammino astrologico e quali novità hanno in serbo stelle e pianeti in amore, nel lavoro e nel campo della salute nella giornata di questo sabato 14 dicembre 2019.

Previsioni e oroscopo del 14 dicembre: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: questo fine settimana porterà maggiori provocazioni. Sarebbe il caso, dove possibile, di non perdere la calma e non controbattere se una persona va contro di voi.

Vi sentite anche stanchi dal punto di vista fisico, meglio non esagerare con le attività da svolgere.

Toro: se volete parlare con una persona, ora sarà più facile affrontare determinati discorsi in quanto è un momento positivo per chiarire. Nel lavoro alcuni hanno in mente grandi progetti per il 2020: forse è bene cominciare a gettare fin da ora le basi.

Gemelli: questo fine settimana è interessante non solo per i rapporti con gli altri, ma ci sarà anche la possibilità di superare numerose sfide e uscirne vincenti.

Nel lavoro attenzione ad alcune complicazioni che potranno nascere nel campo legale.

Cancro: in questa giornata sarà meglio stare attenti nei rapporti con la persona amata, da qualche tempo sentite che non c'è più la serenità di una volta. A livello lavorativo, per chi svolge un'attività in proprio, maggiori incassi.

Leone: in questo momento è necessario parlare con una persona che per voi conta per chiarire alcune incomprensioni in amore. Sentite la necessità di dover fare delle scelte importanti da qui al futuro.

Vergine: con le stelle che sono favorevoli al vostro segno zodiacale, sarà più facile vivere i sentimenti in queste ore. C'è la necessità di amare, sentite che è un periodo buono anche per lanciarvi in progetti importanti con la persona che sta al vostro fianco.

Bilancia: ci vorrà maggiore cautela in questa giornata, vi sentite agitati a causa della Luna dissonante. Le troppe responsabilità, in particolare nel lavoro, pesano. Per un recupero occorre aspettare la prossima settimana.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale sono giornate che portano con sé delle scelte importanti da fare.

Fortunatamente abbiamo la Luna che arriva a sostenervi, soprattutto nelle questioni di carattere amoroso.

Sagittario: favoriti i nuovi contatti, le amicizie e i nuovi viaggi. Organizzate qualcosa di bello da qui ai prossimi giorni per liberare la vostra mente da alcune preoccupazioni che vi attanagliano da tempo.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale le questioni riguardanti la casa sono ora più facili da risolvere, arrivano maggiori opportunità. Attenzione solo in amore, ambito nel quale potreste vivere alcune tensioni.

Acquario: le stelle tornano ad essere favorevoli, questo significa che avrete la possibilità di passare questo fine settimana in maniera più tranquilla in amore. Nel lavoro momento positivo, favoriti i contatti e i nuovi rapporti.

Pesci: in questa giornata non mancherà qualche bella soddisfazione, vi sentite meglio e avete più voglia di amare e stare con la persona che sta al vostro fianco. Vivete al meglio questi momenti perché presto arriverà un calo.