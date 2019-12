Domenica 15 dicembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna transitare in Leone, mentre invece Plutone, Saturno, Giove e Venere stazioneranno nel segno del Capricorno. Urano sarà sui gradi del Toro, nel frattempo Marte sosterà in Scorpione. Infine il Sole e Mercurio continueranno il loro moto in Sagittario, così come Nettuno nel segno dei Pesci ed il Nodo Lunare in Cancro.

Previsioni astrologiche favorevoli per Ariete e Toro, poco concilianti per Capricorno e Cancro.

Sul podio

1° posto Ariete: passionali.

Nel focolare domestico si riaccenderà la fiamma della passione, dopo qualche giornata dal clima 'tiepido' in coppia. Domenica ideale per eventuali discussioni chiarificatrici col partner.

2° posto Leone: stacanovisti. La parola 'stanchezza' sarà presumibilmente bandita dal vocabolario dei nati Leone nel giorno a loro dedicato, grazie alla grinta 'donata' dal duetto Sole-Mercurio e dalla Luna nel loro segno.

3° posto Toro: determinati. Ogni obiettivo, amoroso o professionale, sarà perseguito dai nativi con una buona dose di determinazione che ne favorirà il raggiungimento.

I mezzani

4° posto Gemelli: briosi. Sarà una domenica in cui i nati del segno sprizzeranno buonumore da tutti i pori, facendo aumentare alle persone con cui avranno a che fare la voglia di stare in loro compagnia.

5° posto Sagittario: attendisti. La triade di Fuoco formata dai Luminari col sostegno di Mercurio andrà in contrasto coi Pianeti di Terra e ciò potrebbe far optare i nativi per assumere un mood attendista, nel quale varie scelte saranno ponderate ma non ancora attuate.

6° posto Acquario: famiglia al centro.

Il focus domenicale sarà orientato verso la famiglia, che richiederà la presenza dei nativi per venire a capo di una spinosa questione.

7° posto Scorpione: silenziosi. Malgrado qualcosa nel menàge di coppia non girerà a dovere, i nati del segno sceglieranno di non esternare il loro malcontento restando semplicemente ad osservare i comportamenti del partner.

8° posto Cancro: straniti. L'ambiguo atteggiamento del partner farà probabilmente storcere il naso ai nati Cancro che, dopo l'iniziale perplessità, si appresteranno a chiedere doverose spiegazioni in merito.

9° posto Capricorno: svogliati. Le scorse giornate sono state faticose ed i nativi non si sono risparmiati nemmeno un po'. Questa domenica, invece, la loro voglia di darsi da fare potrebbe venir meno.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: stressati. Le molteplici attività pratiche da portare a termine in giornata potrebbero stressare oltremodo i nati del segno. Procrastinare alcune incombenze meno urgenti sarà una saggia idea.

11° posto Pesci: irritabili. Tesi come una corda di violino basterà una sciocchezza per scattare l'ira dei nati Pesci, dono sgradito dei Luminari dissonanti che faranno emergere il loro lato ansioso che spesso e volentieri mascherano con la diplomazia.

12° posto Bilancia: bugiardi. In questa domenica i nativi potrebbero dire qualche menzogna di troppo per uscire dai pasticci, peccato che il contrasto Terra-Fuoco tenderà a smascherarle in tempi rapidi.