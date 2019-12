Seconda settimana del mese di dicembre in arrivo per tutti e dodici i segni zodiacali. Scopriamo le previsioni astrologiche con amore, lavoro e salute per le giornate comprese tra lunedì 9 e domenica 15 dicembre 2019.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete: in questa settimana è possibile che a livello sentimentale viviate delle tensioni a causa di problematiche vissute nel lavoro. Non saranno giornate tranquille, soprattutto per le coppie che vivono una crisi da molto tempo. In campo professionale vi sentirete più carichi, le stelle saranno dalla vostra parte e non mancherà un pizzico di fortuna.

Toro: a livello amoroso, con Venere e Giove favorevole, vivrete delle belle giornate. Potrete prendere anche delle decisioni importanti, ma non siate impulsivi. In campo lavorativo, non mancherà la forza, soprattutto per chi ha iniziato un'occupazione da poco tempo.

Gemelli: in queste giornate, a livello professionale le vostre idee saranno particolarmente interessanti anche per le altre persone, mettetevi in mostra. Nel 2020 otterrete un buon successo. A livello sentimentale, le tensioni nate nei giorni passati, potranno essere risolte.

Soluzioni anche per problematiche e questioni legali.

Cancro: in questa settimana a livello professionale alcune situazioni andranno a rallentatore, ma non temete perché un buon risultato si avrà con la fine del mese di dicembre. Con Venere dissonante non è semplice confrontarsi a livello sentimentale, cercate di mantenere la calma in particolare ad inizio settimana.

Leone: in amore le coppie che hanno vissuto delle problematiche potranno chiarire e trovare una soluzione per poter vivere dei momenti di serenità.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

In campo lavorativo ci saranno molti impegna da fronteggiare ed in particolare nella parte centrale del periodo avrete delle buone risorse da sfruttare.

Vergine: nel lavoro sono in arrivo delle notizie importanti. Non mancheranno conferme per chi attende una risposta da tempo. Fate attenzione al lato economico. Con Venere favorevole, è un buon momento per l'amore, non mancheranno opportunità, ma fate attenzione alle possibili tensioni che possono nascere nella parte centrale della settimana.

Astri stelle della settimana per i segni zodiacali da Bilancia a Pesci

Bilancia: a livello professionale cercate di mantenere una certa concentrazione e riflettete prima di gettarvi a capofitto in un nuovo progetto.

Con il concludersi del periodo potrete sentirvi stanchi. In amore sono molte le cose che vi fanno pensare, ci sono alcune situazioni delicate che andranno gestite con calma.

Scorpione: è un buon momento per fare degli incontri di lavoro, non sottovalutate le conoscenze che possono aprirvi delle possibilità nel vostro settore. In arrivo anche delle novità collaborative. A livello sentimentale, potrete sfruttare questa settimana per ricercare delle soluzioni e chiarire dei discorsi in sospeso.

Sagittario: novità in arrivo in campo sentimentale, potrete recuperare il vostro rapporto.

Non mancheranno occasioni per prendere delle decisioni importanti. A livello lavorativo se dovete fare delle richieste, fatelo al più presto per avere delle risposte immediate.

Capricorno: in queste giornate a livello lavorativo è importante essere cauti, potrete mettervi in gioco con il concludersi del mese. Cercate quindi di affrontare le situazioni con serenità. A livello amoroso, con Venere che transita nel segno troverete delle soluzioni, attenzione però in particolare alle prime giornate della settimana quando potrebbero nascere delle tensioni con il partner.

Acquario: ottime stelle in campo sentimentale, potrete iniziare dei grandi progetti di coppia. A livello lavorativo potreste sentirvi stanchi, provate a trovare del tempo per voi.

Pesci: nel lavoro giungeranno delle buone novità in questo periodo di dicembre. Se ci sono state delle problematiche, troverete anche delle risoluzioni. Cercate, nella parte centrale del periodo, di mantenere la calma. Con Giove e Saturno favorevoli è un buon momento per le coppie.