L’Oroscopo di domenica 15 dicembre è pronto a rivelare come sarà questa giornata per tutti i segni dello zodiaco. Dopo una settimana frenetica molti potranno riposare. La Luna (fase gibbosa calante) farà tappa in Leone e per tale segno si prospetta una domenica abbastanza particolare.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni astrologiche di questa giornata.

L'oroscopo di domenica 15 dicembre: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: sarà una domenica importante che favorisce il recupero psicofisico.

Approfittatene e cercate di dedicare qualche oretta a del sano e rigenerante relax. Vi sentirete sicuramente più tranquilli rispetto ai giorni scorsi. Tornerà la voglia di riscoprirsi tra partner.

Toro: l’oroscopo del 15 dicembre si presenta negativo. Qualsiasi cosa farete vi uscirà male e dovrete impegnarvi più del solito. Quindi cercate di rimandare eventuali impegni e godetevi la domenica nel dolce far niente. Non ve ne pentirete.

Gemelli: in arrivo una domenica interessante e piena di trovate geniali.

Spremete le meningi e troverete una soluzione a quel problema che da tempo vi attanaglia. Uscite ed evitate di rinchiudervi a riccio. Avete bisogno di socializzare.

Cancro: nel lavoro ci sono state delle difficoltà che vi hanno privato del tempo prezioso. Quindi questa domenica vi sarà utile per recuperare e rigenerare mente e corpo. In amore dovrete essere più presenti anche se ultimamente nutrite delle gelosie e temete tradimenti. Scintille sotto le lenzuola per le giovani coppie.

Leone: giornata parecchio tesa, quindi cercate di stare attenti.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Emergerà un contenzioso, magari proprio nel comparto economico state vivendo un periodo turbolento. Non siete mai soddisfatti, volete sempre di più e questo vi sta impedendo di godervi la vita. Cercate di ragionare e rilassarvi.

Vergine: in famiglia dovrete essere più presenti, cercate di recuperare il tempo perso nei giorni scorsi. Concedetevi un paio di orette in compagnia. Nelle coppie di vecchia data risulteranno favoriti i chiarimenti. Probabili ritorni di fiamma a partire dalla prossima settimana.

Bilancia: l’oroscopo del giorno 15 dicembre prevede una giornata speciale. Grazie alla vostra diplomazia sistemerete ogni intoppo familiare. Per quanto riguarda il cuore, presto avrete delle decisioni importanti da prendere. Passione in serata per le giovani coppie.

Scorpione: classica giornata ‘no’ in cui emergeranno milioni di dubbi. Sarete molto incerti sul da farsi e non saprete che pesci prendere. Fatevi consigliare da una persona fidata. Se qualcosa non funziona più, dovrete trovare la capacità di tagliare i ponti.

Sagittario: Giornata dedicata alla pulizia, non solo di casa ma anche interiore. Eliminerete certe amicizie che nel tempo si sono rivelate fasulle. Sfruttate la vostra fantasia per realizzare qualcosa di nuovo e di bello che lascerà gli altri a bocca aperta.

Capricorno: domenica di relax anche se qualcuno sarà impegnato con delle faccende casalinghe e altri con il lavoro. L’amore tornerà protagonista anche se per il momento risultate pensierosi per delle problematiche economiche.

Acquario: se possibile, organizzate una vacanza da fare durante il periodo natalizio, avete un gran bisogno di staccare la spina e fuggire altrove.

Questa sarà una domenica di stimoli e sorprese per la maggior parte dei nativi.

Pesci: ottima giornata in cui tutto riuscirà bene. Approfittate di questo cielo favorevole per mettere in cantiere dei nuovi progetti destinati a germogliare nel prossimo anno. L’amore potrebbe arrivare da un momento all’altro, anche via social.