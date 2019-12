Giunge al termine la seconda settimana del mese di dicembre e si conclude anche il weekend per tutti e dodici i segni zodiacali. Arriva la giornata di domenica 15 dicembre, che per il Capricorno porterà una maggiore forza da sfruttare, mentre per i Gemelli ci saranno delle buone intuizioni. Approfondiamo ora la previsioni astrali per tutti e dodici i segni.

Previsioni e oroscopo del 15 dicembre: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: in questa ultima giornata della settimana avrete l'occasione di recuperare dopo il calo degli scorsi giorni.

Ora avete le idee più chiare e una visione delle cose più serena, per questo motivo sarà possibile chiudere tutto quello che non va.

Toro: queste saranno ore in cui qualcosa non andrà come vorreste. È consigliato fare solo lo stretto necessario, in particolare in coppia, visto che maggiori problemi si riverseranno nelle storie d'amore.

Gemelli: questa domenica partirà con una buona intuizione e delle ottime idee da portare avanti, avete la netta sensazione di vincere una sfida. Evitate però di rimanere chiusi in voi stessi e apritevi a nuovi orizzonti.

Cancro: per i nati sotto questo segno zodiacale è un momento in cui occorre lottare per trovare dei chiarimenti in amore. State vivendo un braccio di ferro con la persona che sta al vostro fianco. A livello lavorativo occorre sistemare alcuni contenziosi ancora aperti.

Leone: attenzione in questa domenica alle piccole tensioni che nasceranno per motivi legati ai soldi o alla casa, fortunatamente nulla di grave, si recupererà già da domani.

Vergine: alcuni nati sotto questo segno zodiacale sentono la necessità di recuperare un po' di tempo perduto per motivi futili.

In famiglia ci sono state troppe polemiche o distacchi, per questo motivo cercate di recuperare tutti i rapporti.

Bilancia: se negli scorsi giorni avete vissuto delle tensioni, adesso cercate di risolvere tutto con diplomazia, vedrete che le cose miglioreranno da qui alla prossima settimana.

Scorpione: con la Luna in opposizione questa domenica nasce con qualche dubbio a livello sentimentale. Se vi è possibile evitate le polemiche.

Sagittario: sentite di avere un campo d'azione più ampio su cui basarvi per il lavoro.

La vostra fantasia e immaginazione sarà premiata, è un momento importante anche in vista del futuro.

Capricorno: in questa giornata non mancherà la forza, che coinvolgerà anche tutti quelli che stanno attorno a voi. Attenzione solo a non mettere l'amore in secondo piano, anche se in questo momento il lavoro occupa gran parte dei vostri pensieri.

Acquario: giornata importante e stimolante per i sentimenti. Questa è una domenica prolissa di nuove idee e belle emozioni da vivere.

Pesci: il cielo favorevole protegge il vostro segno.

I nuovi incontri potranno prendere quota nel corso delle prossime settimane.