L’Oroscopo di lunedì 16 dicembre annuncia un buon inizio di settimana per gran parte dei segni zodiacali. La Luna in Leone (fase gibbosa calante) apre le porte ad una giornata piena di impegni in cui sarà necessario tirare fuori una grande concentrazione e forza. Alcuni nativi di Toro e Sagittario, invece, avranno difficoltà finanziarie. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dettagliate per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

L'oroscopo di lunedì 16 dicembre: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: le stelle vi sorridono.

In arrivo la giornata migliore di questa nuova settimana, quindi cercate di sfruttarla come meglio potete. Ultimamente avete una gran fame e non riuscite a controllare la dieta. Qualcuno dovrà fare la spesa o magari comprare dei regali in vista del Natale, cercate di spendere il giusto senza strafare. Copritevi bene altrimenti finirete per trascorrere le feste sotto le coperte.

Toro: in questo lunedì insidioso sarà meglio evitare di strafare. Dovrete tenere gli occhi bene aperti e fare molta attenzione a dove mettete i piedi.

Qualcuno dovrà fare la coda alla posta, in banca, al supermercato o per strada, comunque sia si verificherà una transazioni economica inaspettata. In questo periodo le vostre finanze sono in rapido calo.

Gemelli: per chi è in cerca d’amore questa sarà una giornata valida anche se bisognerà fare attenzione a certe proposte. Chi non ha un’occupazione, dovrà rimandare la ricerca al mese prossimo. Sfruttate queste settimane per rivedere il curriculum e riflettere sui propri obiettivi di vita. La salute sarà ok anche se il raffreddore è sempre in agguato.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Cancro: l’oroscopo del 16 dicembre vi vede correre tra numerosi impegni di lavoro. Anche in casa avrete delle cose da fare, parliamo di sistemazioni, spostamenti, ristrutturazioni. Man mano che si avvicina il Natale aumentano anche le faccende. Fatevi aiutare altrimenti finirete per stressarvi ed esasperarvi. Le giovani coppie che sognano di convivere o di sposarsi, il 2020 potrebbe rivelarsi l’anno giusto ma tutto dipenderà dal partner.

Leone: questo lunedì favorisce i sentimenti. Coloro che sono impegnati da tempo potranno incominciare a programmare una vacanza in vista della settimana natalizia.

Sarà possibile ripartire alla grande anche all’interno della sfera lavorativa. Presto qualcuno avrà modo di mettersi in ferie. Controllare i conti prima di effettuare ulteriori compere. Salute in calo, avete preso troppo freddo nei giorni precedenti.

Vergine: tra faccende di casa e impegni di lavoro, questo lunedì volgerà al termine in men che non si dica. Rimandate gli acquisti ad un altro momento, cercate di occuparvi di una cosa alla volta. Avete bisogno di riposo, approfittate di questi ultimi giorni prima del Santo Natale per ricaricare le batterie.

Bilancia: l’oroscopo del giorno 16 dicembre vi sorride in quanto sarete molto calmi. Dopo la tempesta, in casa tornerà il sereno. Avrete una settimana creativa e vi verrà in mente una grande idea che potrebbe fruttarvi soldini in futuro. Qualcuno vi chiederà un favore, valutate bene il da farsi.

Scorpione: giornata che si preannuncia così così, faticherete a portare avanti il lavoro e arriverete in serata completamente privi di energia. Per colpa della stanchezza rischierete di mettervi in cattiva luce con la famiglia in quanto risponderete in maniera poco garbata.

Fate attenzione.

Sagittario: nel lavoro emergeranno delle complicazioni che non faranno altro che tormentarvi ancora di più. Qualcuno da tempo vi rema contro, quindi cercate di prestare attenzione. Diffidate dai facili guadagni, non è tutto oro quel che luccica. Le finanze della maggior parte dei nativi saranno in calo.

Capricorno: chi ha dei figli o dei nipoti trascorrerà la giornata ad aiutarli. Non avrete un secondo di tranquillità. Chi vive da solo si sentirà più sereno e potrà recuperare appieno un certo malessere.

Possibili acquisti online, ma comprate solamente le cose utili ed evitate gli sprechi.

Acquario: in arrivo una giornata discreta, ma comunque migliore rispetto al weekend appena trascorso. Potrebbe verificarsi un episodio curioso che non dimenticherete facilmente. Un familiare vi chiederà un favore. Attenzione alla salute, non esagerate a tavola.

Pesci: secondo l’oroscopo questo sarà un faticoso lunedì in cui vi risulterà difficile completare le vostre faccende. Nel pomeriggio in famiglia si discuterà di una faccenda importante. Chi ancora studia avrà delle difficoltà a concentrarsi. Mantenete la calma e cercate di rilassarvi.