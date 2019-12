Nuovo weekend in arrivo per i segni zodiacali. Cosa avranno in serbo le stelle per le giornate di sabato 7 e domenica 8 dicembre 2019? Di seguito, le stelle con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: nella giornata di sabato la Luna è nel segno: vivrete dei bei momenti per quel che riguarda i sentimenti. Domenica è possibile che nascano, invece, dei rallentamenti in campo professionale.

Toro: bel momento per il lato professionale, avete delle buone idee. In questo weekend non mancheranno importanti emozioni.

Gemelli: in campo amoroso sarà possibile fare delle nuove conoscenze, soprattutto nella giornata di sabato. Domenica potreste essere polemici in particolare nel settore professionale.

Cancro: vi sentite insoddisfatti in questo periodo, potrebbero, infatti, nascere de nervosismi in amore. Nella giornata di sabato è possibile che mettiate in discussione alcune situazioni sentimentali.

Leone: weekend all'insegna della forza per il segno, bel recupero a livello salutare. Cercate di non cedere alle polemiche per quel che riguarda il settore lavorativo.

Vergine: periodo molto interessante per i nati sotto questo particolare segno. Sia in campo sentimentale che lavorativo le stelle sono dalla vostra parte. In particolare domenica sarete chiamati a fare delle scelte, riflettete bene prima di decidere.

Astri e stelle del fine settimana 7 e 8 dicembre per tutti i segni zodiacali

Bilancia: in campo sentimentale vi sentite sottotono in queste giornate del weekend non riuscite a prelevare delle soddisfazioni. Ma non temete, con l'inizio della settimana ci sarà un buon recupero.

Nel lavoro è possibile che nascano delle tensioni.

Scorpione: weekend giù di corda per il segno, sentite l'esigenza di vivere dei momenti di serenità. Domenica potrete godere delle belle emozioni in campo amoroso.

Sagittario: periodo di forza per i nati sotto il nono segno zodiacale. Nella giornata di sabato vi sentirete pronti a mettervi in gioco. Bei progetti anche domenica, in particolare in amore.

Capricorno: giornate di tensione per i nati sotto questo segno, in campo professionale è possibile che qualcuno vi faccia perdere la pazienza.

Cercate di mantenere la calma. Domenica potrete fare degli incontri interessanti.

Acquario: momento di stanchezza per il segno, il weekend sarà sottotono. È possibile, infatti, che nascano delle discussioni in amore.

Pesci: a livello sentimentale, se ci sono state delle discussioni, in queste giornate potrete cogliere l'occasione per chiarire. Per quel che riguarda il settore professionale, domenica non mancheranno buone idee per i vostri progetti.