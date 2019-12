Le previsioni zodiacali di lunedì 16 dicembre sono pronte a fornire tutte le informazioni relative alla sfera lavorativa e professionale. Sarà una giornata proficua per l'Acquario, anche il Sagittario avrà un lunedì pieno. Di seguito tutti gli approfondimenti riguardanti i dodici segni dello zodiaco.

Oroscopo lunedì 16 dicembre, dall'Ariete ai Pesci

Ariete: non tralasciate l'importanza che rivestono i colleghi nel vostro lavoro. Cercate di andare d'accordo con tutti: la serenità collettiva gioverà anche voi.

Toro: avete deciso d'intraprendere un'altra strada lavorativa, siatene orgogliosi e tirate dritto. La scelta si rivelerà azzeccata, ma dovrete metterci tanto impegno e passione.

Gemelli: il vostro lavoro vi affascina, farete di tutto per essere sempre più competitivi e stimolati. Nuove esperienze interessanti in vista, che non faranno altro che accrescere il vostro profilo professionale.

Cancro: vi saranno fatte delle proposte lavorative molto interessanti. Prendetele in considerazione, potrebbe far nascere in voi nuove sensazioni: cambiare non è sempre una cosa negativa.

Leone: tenete molto a portare a termine un progetto importante. La strada vi è subito sembrata in salita, ma con la vostra tenacia e professionalità riuscirete a raggiungere un importante obiettivo.

Vergine: l'ambiente lavorativo è una dinamica importante della vostra professione, fate buon viso a cattivo gioco e riuscirete a tenere testa anche alle situazioni poco gradevoli.

Bilancia: seguite uno schema mentale che vi permetta di tenere tutte le cose sotto controllo. L'unica cosa che vi manca è un po' di disciplina.

Avete tutte le doti professionali e umane per riuscire bene in quello che vi apprestate a fare.

Scorpione: non premete l'acceleratore su cose che richiedono calma e riflessione. La fretta non è mai buona consigliera, specialmente per quanto riguarda l'aspetto lavorativo.

Sagittario: il vostro lavoro vi porta a dover gestire delle situazioni, cercate di fare tutto al meglio e non confondete l'amicizia con le vostre responsabilità professionali.

Capricorno: siete desiderosi di fare successo, impegnatevi e ci riuscirete.

Otterrete importanti gratificazioni dal punto di vista economico, oltre che da quello professionale.

Acquario: giornata positiva sotto il profilo professionale. Superiori e colleghi apprezzeranno molto la vostra dote di risolvere le situazioni più ingarbugliate.

Pesci: il lavoro per voi è importante, vi fa stare bene soprattutto mentalmente. Alleggerite un po' la presa e cercate qualche hobby che nei momenti di relax vi faccia stare sereni: il lavoro non può essere di 24 ore al giorno.