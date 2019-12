Durante la giornata di giovedì 2 gennaio qualcuno riprenderà il lavoro come il Cancro e il Leone, anche se quest'ultimo vorrebbe ancora fare follie e svagarsi.

Altri come il segno della Bilancia si sarà notevolmente “stancata” dello stress che le festività le hanno arrecato, e vorrebbe tornare alla “normalità”.

L'Acquario e l'Ariete avranno a che fare con decisioni sentimentali non facili ma che cambieranno lo svolgimento del mese.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la relazione fra voi ed il partner potrebbe arrivare ad un punto di svolta importante, quindi dovrete calibrare bene le decisioni che prenderete in ambito amoroso.

Saranno ben accetti i consigli, ma starà a voi fare una scelta.

Toro: lunatici. L'anno non sta cominciando per il verso giusto, anzi. Avete un serbo una tristezza di fondo dalla quale non riuscite a liberarvi anche se vorreste farlo. Distrarvi e prendervi un giorno interamente per voi stessi vi aiuterà.

Gemelli: potreste avere una sorpresa non molto piacevole in ambito finanziario, ma avrete il sangue freddo necessario per correre subito ai ripari per non peggiorare la situazione. L'amore subirà un ribasso significativo.

Cancro: organizzerete il vostro lavoro in modo da non avere contrattempi che potrebbero rallentarlo. Qualche malessere potrebbe però costringervi a prendere una pausa dagli impegni troppo gravosi.

Leone: vorreste continuare a divertirvi ancora per un po' ma il partner vi farà “ridiscendere” sulla Terra e presentarvi una problematica da risolvere in fretta. La famiglia di origine sarà anch'essa al primo posto.

Vergine: avrete una occasione amorosa che non dovreste assolutamente lasciarvi scappare. Però qualche malalingua di troppo potrebbe mettervi un “freno” anche se non lo vorrete veramente.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: insofferenti. Le festività vi hanno fatta divertire, ma anche stressare molto. Probabilmente resterete lontani da regali e addobbi natalizi per un bel po', purtroppo però potreste provare nostalgia per queste festività.

Scorpione: purtroppo qualche litigio non si farà attendere, però cercate di mantenere la calma o perlomeno fate qualcosa che vi rassereni e scacci via anche il nervosismo dovuto allo stress delle feste.

Sagittario: sarete energici sul posto di lavoro e avrete la lucidità adatta per fare accordi anche molto importanti e che vi varranno dei guadagni ingenti.

Le difficoltà con le amicizie saranno presto superate.

Capricorno: sarete ancora in vena di generosità, soprattutto con chi amate. Attenti a non fare troppe follie con il vostro portafogli, perlomeno prestate attenzione ai risparmi che vi rimarranno. Il lavoro vi aiuterà a recuperare.

Acquario: state vedendo il vostro partner con occhi completamente diversi da un po' di tempo, e questa sarà una delle giornate in cui vorreste un confronto serio all'interno della vostra coppia.

Pesci: focus sulle amicizie.

Ultimamente avrete trascurato molto le amicizie in virtù della vostra situazione sentimentale. Probabilmente organizzerete una uscita che vi faccia riallacciare i rapporti con un amico fidato.