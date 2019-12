L'Oroscopo del mese di Gennaio 2020 inizierà in maniera romantica per l'Acquario, grazie a Venere nel segno. Andrà bene anche per il Capricorno, soprattutto se farà dei viaggi sia di piacere che di affari. Difficoltà varie per l'Ariete e il Cancro, ma vediamo le previsioni astrologiche nel dettaglio per tutti i dodici segni.

L'oroscopo di gennaio: amore e lavoro

Ariete (21/03-19/04): fino alla metà del mese sarà l'amore a darvi più soddisfazioni. Il partner saprà starvi vicino e vi darà una mano ad affrontare i problemi che si potrebbero presentare.

Mercurio, Sole, Giove e Saturno saranno tutti in cattivo aspetto. Da metà mese ci sarà un leggero miglioramento lavorativo e nei rapporti con gli altri.

Toro (20/04- 20/05): fino al giorno 14 ci saranno incomprensioni con il partner. Vi sentirete gelosi e sospettosi, poi le cose miglioreranno con Venere in aspetto di sestile da metà mese. Bene il lavoro, avrete molte possibilità di dimostrare le vostre capacità. Vi verranno offerte situazioni professionali stimolanti e ben remunerate.

Gemelli (21/05-20/06): gennaio porterà alti e bassi e inizierà con Venere positiva.

Chi è solo potrebbe incontrare una persona interessante e chi è in coppia vivrà con trasporto il proprio sentimento. Marte negativo, però, agiterà un po' gli animi e porterà stress. Il lavoro vi regalerà belle soddisfazioni, ma richiederà impegno.

Cancro (21/06-22/07): non sarete tra i favoriti dello zodiaco. Il nuovo anno inizierà “maluccio”. Il settore più colpito sarà quello lavorativo, ma dal 17 gennaio, con Mercurio non più in transito negativo, forse noterete un miglioramento. In amore ci sarà un momento più tranquillo dal giorno 14 con Venere in buona posizione.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Leone (23/07-23/08): l'oroscopo del mese indica che inizierete l'anno "ruggendo". Venere negativa vi porterà difficoltà in amore e preferirete l'aspetto fisico della relazione. Dal giorno 4, con Marte in ottima posizione, avrete fascino ed energia e vi lancerete in numerose conquiste. Anche sul lavoro sarete determinati e a volte un po' arroganti.

Vergine (24/08- 22/09): chi inizierà l'anno in viaggio farà delle esperienze importanti, che gli serviranno sia nella vita privata che in quella lavorativa.

Trascorrerete dei bei momenti con gli amici e il partner. Il lavoro vi gratificherà. Chi è un libero professionista vedrà crescere la propria cerchia di clienti, altri avanzeranno di ruolo.

Le previsioni di gennaio: gli ultimi sei segni

Bilancia (23/09-22/10): Venere in trigono vi renderà più romantici. L'amore sarà il vostro primo pensiero. Il partner vi darà attenzioni, ma potrebbero esserci anche difficoltà. Sul lavoro sarà un buon periodo dal 17 gennaio in poi. Chi è in cerca di un'occupazione farà bene a darsi da fare in questi giorni, altri saranno più concentrati e stimolati nel loro ruolo lavorativo.

Scorpione (23/10-21/11): l'oroscopo indica che in amore non andrà molto bene. Ci saranno discussioni, litigi, sospetti e in alcuni casi, sopratutto da metà mese, anche possibili tradimenti. Dal 14 gennaio dovrebbe tornare il sereno, grazie a Venere armonioso, anche se Mercurio negativo, dal giorno 17, non eliminerà del tutto dubbi e sospetti. Abbastanza bene il lavoro.

Sagittario (22/11-21/12): gennaio sarà un mese piuttosto tranquillo. Vi dedicherete al vostro partner e alla famiglia, sarete disponibili ad aiutare come potete.

Chi è solo potrebbe incontrare l'amore in un'occasione mondana a inizio mese. Sarà favorito l'ambito professionale piuttosto che quello sentimentale.

Capricorno (22/12-19/01): periodo stimolante. Il vostro amore sarà ricambiato con trasporto dal partner e insieme farete progetti di vita importanti. Chi è innamorato si dichiarerà e inizierà una storia che durerà nel tempo. Sul lavoro avrete delle novità inattese, ma gratificanti: chi vuole cambiare può farlo ora. Bene i viaggi.

Acquario (20/01-19/02): l'oroscopo indica che inizierete l'anno sentendovi amati.

Sarete circondati dalle persone che contano per voi e chi è solo non lo resterà a lungo. Marte in sestile vi renderà sensuali, ma anche più decisi a non mollare e a seguire la vostra strada. Il lavoro potrebbe darvi delle piccole soddisfazioni da metà mese: otterrete dei riconoscimenti.

Pesci (20/02-20/03): sarà un buon periodo, solo Marte dissonante potrebbe crearvi delle piccole noie facendovi sentire più stanchi e irritabili. Ricordate che Giove è dalla vostra parte e insieme a Saturno vi aiuterà a costruire un solido futuro, ma dovrete dare il massimo. In amore consoliderete il rapporto con il partner.