L'Oroscopo del giorno 13 dicembre 2019 è arrivato, pronto come sempre a dare soddisfazione a voi lettori amanti della buona Astrologia. Diciamo subito che le analisi astrologiche dell'articolo di oggi saranno applicate ai segni rientranti nella seconda metà dello zodiaco. Nella fattispecie, ad avere l'onore di essere messi sotto osservazione dalla nostra "lente astrale" i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Allora, ansiosi di scoprire quali segni avranno una giornata fortunata? Bene, allora togliamo subito dubbi a riguardo: la giornata in questione vedrà senz'altro ottime performance, sia in ambito sentimentale che lavorativo, per gli amici della Bilancia, del Sagittario e del Capricorno: questo fortunato terzetto potrà contare senz'altro su un'ottima giornata, in questo caso classificata al "top" con cinque stelline.

Invece da segnalare un frangente decisamente poco positivo a carico dell'Acquario, in questo caso valutato in giornata "sottotono". Dubbi? Andiamo pure ad analizzare in profondità le nuove previsioni di venerdì 13 dicembre, come sempre ovviamente analizzando prima la classifica a stelline posta a seguire.

Classifica stelline 13 dicembre 2019

L'Astrologia del giorno è pronta a fare una valutazione generale su come potrebbe evolvere il prossimo venerdì in calendario. In primissimo piano quindi spicca la nostra nuova classifica stelline interessante il giorno 13 dicembre 2019, generata sull'attuale andamento delle effemeridi quotidiane messe in relazione con ognuno dei segni osservati nel contesto.

A prendere possesso, giustamente, della posizione relativa al 1° posto, come svelato in anteprima all'apertura dell'articolo, i soli Bilancia, Sagittario e Capricorno. A seguire, sempre valutati in media positività, Scorpione e Pesci con a fine scala il simbolo astrale dell'Acquario, in questo frangente considerato in periodo da tre stelle. A seguire il responso dettagliato segno per segno:

★★★★★: Bilancia, Sagittario, Capricorno;

★★★★: Scorpione, Pesci;

★★★: Acquario;

★★: NESSUNO.

Oroscopo venerdì 13 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

In arrivo un venerdì 13 dicembre davvero da vivere fino in fondo. La Luna in Cancro, nel frattempo da considerare speculare positiva al 90%, senz'altro darà spazio a ottime occasioni da sfruttare in campo sentimentale come in quello puramente economico. Insomma, il periodo interessante il quinto giorno di questa settimana diciamolo pure, potrebbe essere davvero al limite della perfezione. In amore intanto, si preannunciano belle novità, tutte sicuramente da scoprire e poi da gustare in due con la persona del cuore.

Anche in famiglia raggiungerete una perfetta armonia, grazie ad influssi astrali molto favorevoli. Siete in panciolle e una telefonata giunge inaspettata? Se si tratta d’impegni, rimandate: prima l'amore, poi il resto! Single, la positiva specularità di Nettuno, nel contempo in ottimo trigono alla Luna in Gemelli, vi darà la carica giusta per valutare con oculatezza una decisione importante che da un po' di tempo vi sta rendendo la vita stressante. Grazie alla vostra determinazione, riuscirete a persuadere le persone di vostro interesse, ottenendo il meglio per voi.

Le previsioni del giorno in merito al lavoro indica che non mancherà di certo la grinta per dimostrare di saper raggiungere un obiettivo. Di certo, basterà un maggiore impegno e sarete subito ripagati di tutti gli sforzi fatti in passato.

Scorpione: ★★★★. La giornata sarà sufficientemente positiva, ricca di emozioni ma anche di serenità. Non intavolate confronti con chi riesce a tenervi testa, ok? Almeno in questo periodo lasciate correre. Nel privato, forse è arrivato il momento di chiudere un capitolo e aprirne un altro...

Curate nel frattempo l’alimentazione, cercando di fare una vita sana e regolare. In amore, molti di voi potrebbero essere portati a perdere la calma: fate ragionare la testa, poi ascoltate il cuore e solo alla fine aprite bocca per sentenziare. In campo sentimentale sarete travolti da attimi di tenerezza, pertanto vi abbandonerete al desiderio di compiacere in tutto e per tutto la persona amata: purtroppo durerà pochissimo. In generale, a chi ovviamente se la sente, consigliamo di soprassedere a certi vivaci scambi di idee: lo scopo è quello di evitare inutili tiritere (sapete già come andrebbe a finire, vero?).

Single, vi accorgerete che con un sorriso sincero stampato sulle labbra tutto diverrà più semplice: basterà saper scegliere le amicizie più giuste, basandosi sul cuore. Nel lavoro, impegnatevi a fondo e proseguite dritto per la vostra strada, solo così potrete cogliere le opportunità migliori per arrivare ai traguardi desiderati.

Sagittario: ★★★★★. Una giornata più che ottima, principalmente da sfruttare per mettere a nuovo sia il fisico che il cervello. Datevi un programma e seguitelo con scrupolo, magari unendolo a qualche buon consiglio da parte di eventuali persone stimate. In campo generale avrete l'abilità e la destrezza di esprimere i vostri desideri con grande integrità ed a qualsiasi livello.

In amore, sarà un periodo felicissimo per tutti coloro che hanno una bella storia sentimentale in corso. La Luna, presente nel comparto dei Gemelli, accarezzerà ogni vostro desiderio regalando momenti intensi e intriganti. Single, sostenuti dagli astri, per essere precisi dalla Luna, userete il massimo impegno per appagare non soltanto le vostre ambizioni, ma anche le vostre inclinazioni personali. Ovunque voi sarete, qualunque cosa facciate, sarete oggetto di attenzioni da coloro che vi stanno attorno. Nel lavoro, infine, il dialogo sarà fondamentale per motivare le vostre scelte. Con buone argomentazioni sarete vincenti e convincenti, a patto di essere anche preparati. Farete un'ottima figura con i superiori.

Astrologia del giorno 13 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★. Questo finale di settimana potrebbe cominciare davvero alla grande per tanti di voi Capricorno, magari anche regalando la possibilità di conquistare obiettivi che apparivano impensabili fino a poco tempo fa. In teoria tutto dovrebbe svolgersi secondo i vostri calcoli. Nella peggiore delle ipotesi qualcuno di voi nativi potrebbe dover fronteggiare un contrattempo ma non sarà assolutamente nulla di difficile. Le predizioni di venerdì in merito all'amore indicano che (forse) non avrete nessuna nube a intralciare i desideri: curiosi di sapere perché?

Bene, diciamo che Luna e Urano ancora una volta saranno speculari positivi, in questo caso per un buon 80%, pertanto vi renderanno seduttivi e affettuosi con le persone di vostro interesse. Qualunque cosa vogliate dal rapporto e/o dal partner, questa giornata sarà sicuramente perfetta per ottenerla. Single, diciamo che l'armonia e la comunione di sentimenti con la persona che interessa si rafforzerà e la conseguente buona intesa spingerà entrambi a considerare l’eventualità di fare un grande passo: l'inizio di qualcosa di grande? Nel lavoro, tutto andrà a gonfie vele. Approfittate del momento per buttarvi alla grande su progetti impegnativi o per creare contatti da sviluppare nel prossimo futuro.

Acquario: ★★★. Il prossimo venerdì si presume possa portare in dono poco o nulla in quanto il periodo è stato classificato con il "sottotono". Se vi sentirete un po' giù di tono, aiutarvi non sarà un'impresa facile. Prima chiedetevi il motivo della vostra insofferenza e poi fate in modo di sbloccarvi. In campo sentimentale altresì, si presume possa arrivare un po' di stress: l'invito è di non dare per scontate certe cose, soprattutto in ambito di coppia. I sentimenti pertanto vanno coltivati sempre, altrimenti appassiscono e muoiono. Single, se vi doveste sentire affaticati non sforzatevi troppo, anzi, cercate di pensare a come risolvere quei problemi che vi portate dietro da tempo.

Certo, non è questo il momento favorevole per venirne fuori, quindi aspettate per agire. Nel lavoro invece, gli astri potrebbero mettervi di fronte a parecchie difficoltà con le quali scontrarsi: sarà il momento di pensare a quello che veramente siete e a quello che volete dalla vita. Non bisognerà perdere tempo, occorrerà rimboccarsi le maniche e cambiare ciò che non vi sta bene in questo momento.

Pesci: ★★★★. Gli astri in questa parte finale della settimana si prospettano decisamente in linea con le vostre più rosee attese. Luna, Marte, Saturno e Plutone, tutti in ottimo aspetto verso il vostro Nettuno, non mancheranno di dare una grossa spinta ove ce ne fosse bisogno, garantendo quindi un bel po' di buona positività generale.

Senz'altro potrebbe essere l'occasione adatta per chiudere eventualmente "un cerchio" e passare ad una nuova fase. Secondo l'oroscopo del giorno 13 dicembre, riguardo l'amore, gli astri invitano ad una certa concentrazione in ambito sentimentale: rimanere semplicemente dietro le quinte sarà la scelta più idonea per voi Pesci, questo per evitate di prendere eventuali iniziative rischiose specialmente a livello di coppia. Se single invece, avrete la conferma che la strada che avete preso è sicuramente quella che prossimamente vi renderà felici: ottimo così! Nel lavoro, gli astri suggeriscono che sarà proprio quest'ultimo (il lavoro) il grande protagonista di questa giornata.

Ottime occasioni per chi è in cerca di una prima occupazione: potrebbero esserci delle buone chance da non perdere.