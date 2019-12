Durante la giornata di venerdì 3 gennaio 2020 la sensazione di 'festività' si sarà un po' mitigata, quindi il lavoro potrebbe essere molto più faticoso a causa della lunga pausa. Il Sagittario sarà uno dei segni dello zodiaco che più di tutti risentirà di questo “peso”, mentre le cose per la Bilancia potrebbero sensibilmente migliorare a dispetto delle numerose difficoltà. A seguire, le previsioni segno per segno.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la stanchezza lavorativa si farà sentire più che mai.

Dei momenti di riposo assoluto saranno quindi essenziali per poter continuare ad essere carichi anche nelle situazioni di estrema difficoltà.

Toro: in ambito amoroso punterete molto sull'aspetto passionale da vivere con il partner piuttosto che ai sentimenti. Questa sostanziale differenza sarà notata dal partner e vi darà motivo di riflettere su cosa provate realmente.

Gemelli: noterete di non essere stati molto attenti al partner, e la distanza ha affievolito l'intesa e la passione. Dimostrate di tenerci facendo una sorpresa che lascerà sbigottito il partner ma anche gli amici.

Cancro: ci sarà spazio per le amicizie e per gli amici che, nonostante gli impegni lavorativi, diventeranno sempre più numerosi. Qualche calo di energie non dovrebbe farvi preoccupare eccessivamente.

Leone: anche se a malincuore ritornerete sul posto di lavoro comunque con un invidiabile spirito d'iniziativa. Fare qualcosa che stupisca il capo e i colleghi sarà il primo obiettivo di inizio anno.

Vergine: innamorati. Una recente conoscenza o all'interno della coppia respirerete una atmosfera pregna di amore e di buoni sentimenti. I presupposti per una relazione duratura saranno sorretti dalla fortuna.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sul posto di lavoro avete assunto un ruolo di rilievo, ma non potrete fare alcun tipo di errore che lo comprometta. Cercate quindi di non essere troppo pensierosi per non avere distrazioni fatali.

Scorpione: la rabbia non prenderà il sopravvento se saprete gestirla al meglio. Qualcosa che vi tranquillizzi sarà sicuramente efficace per ristabilire il vostro equilibrio. Evitate le persone che vi irritano.

Sagittario: dovrete necessariamente adattarvi alle esigenze del vostro capo, e anche se potreste mettervi davvero un po' di tempo alla fine sarà sicuramente un successo assicurato.

I guadagni non tarderanno ad arrivare.

Capricorno: farete una conoscenza che se approfondirete, non vi pentirete di averlo fatto. Con qualche sforzo in più, riuscirete a stringere un accordo lavorativo che però vi darà molto da fare.

Acquario: stringerete i denti per poter mantenere la vostra posizione di rilievo sul posto di lavoro, ma la concorrenza spesso spietata vi metterà in condizione di essere più 'agguerriti'.

Pesci: deciderete di fare qualcosa per la vostra relazione, che sta attraversando un vero e proprio punto morto.

Organizzare qualcosa come una gita fuori porta sarà l'ideale per cambiare atmosfera.