Arriva un nuovo giorno per i 12 segni zodiacali. L'Oroscopo del 18 dicembre è pronto a rivelare la situazione astrologica della giornata di metà settimana.

Questo mercoledì vedrà i nativi del Toro combattere contro i colleghi di lavoro, pronti a mettere il bastone tra le ruote. Per le persone del Capricorno sarà invece un periodo di ripresa.

Di seguito, l'astrologia della giornata di mercoledì e le previsioni astrali per i 12 simboli dello Zodiaco.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questa giornata il vostro umore potrebbe cambiare in base alle persone che frequentate.

Tutto ciò vi farà riflettere su determinati rapporti. Se una persona ha il potere di oscurare la vostra allegria, allora dovete capire se vale la pena continuare o no il rapporto. In campo lavorativo siete molto motivati e avrete voglia di dimostrare a tutti le vostre capacità, soprattutto se di recente avete avuto piccoli screzi con il datore di lavoro o con alcuni colleghi.

Toro – In campo lavorativo, dovete fare attenzione ai vostri avversari, da un momento all'altro potrebbero farvi uno sgambetto e scavalcarvi.

Per fortuna, alcuni di voi avranno modo di prevenire le loro mosse e batterli sul tempo. Gli altri, invece, giudicheranno il loro lavoro e prenderanno esempio per recuperare e migliorare. Anche se i concorrenti saranno un passo avanti a voi, alla fine del mese sarete voi a sorpassarli. In questo periodo riceverete molti inviti ma dovete valutare bene quali accettare e quali rifiutare, per non urtare i sentimenti di alcune persone che tengono molto a voi e alla vostra amicizia.

Gemelli – In amore potreste prendere decisioni importanti insieme al vostro partner.

Non affrettatevi anzi, riflettete bene prima di fare un passo importante, soprattutto se la vostra storia è nata da poco. Ci sono lati del carattere del partner che sarebbe meglio conoscerli subito. In questo periodo non volete assolutamente cedere alla vostra ipocondria. Avete bisogno di tutte le vostre forze per riuscire a fare le cose che vi siete prefisse e, soprattutto, migliorare il vostro umore.

Previsioni di mercoledì 18 dicembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In questo periodo dovete pensare di più alle vostre priorità.

Se queste non includono i sentimenti, allora dovete lasciare stare certe relazioni che non hanno più motivo di andare avanti. Dovete procedere con cautela anche in campo professionale, avrete più occasioni e questo perché, in questo periodo, siete più predisposti per la carriera.

Leone – In amore siete molto tolleranti ma quanto si supera il limite, anche voi diventate aggressivi. Ci sono persone che dovrebbero stare al proprio posto ma si ostinano a corteggiarvi, nonostante siano consapevoli di non avere nessuna chance con voi.

Nel campo lavorativo dovete rimboccarvi le maniche, nessuno vi regala niente. Siete, però, sulla buona strada per raggiungere un obiettivo importante e per realizzare uno dei vostri sogni.

Vergine – Questo è proprio il vostro giorno favorevole: ogni desiderio sarà esaudito. Non potrete proprio fare a meno di conquistare qualcosa, anche se siete già impegnati. Il vostro umore è alle stelle, perciò sarete al top della forma. Potrete sviluppare tutte le vostre idee in tranquillità, poiché le persone si fidano di voi e vi lasceranno lavorare senza problemi. Tirate dritti per la vostra strada.

Predizioni giornaliere: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Dovete cogliere al volo le opportunità che si presenteranno nelle collaborazioni e nei finanziamenti. Se volete crescere nella vostra professione, dovete pur fare qualche sacrificio. Avete mille cose cui pensare, per tale ragione non prestate molta attenzione alla salute. Gli ingredienti per stare bene in amore sono gioia e tranquillità.

Scorpione – In questi giorni vi comportate in modo strano e tutti ve lo fanno notare. A volte avete atteggiamenti attenti e affettuosi verso il partner, mentre in altre occasioni sembra che non vi interessa nulla della persona amata.

Maggiore equilibrio non vi farebbe male. Il lavoro andrà sicuramente meglio, infatti, state riversando tutte le vostre energie per una buona causa o meglio per un buon affare che concluderete a breve.

Sagittario – In questo periodo prendetevi cura delle finanze ma non siate particolarmente taccagni con le spese o con gli affari. Essere attenti va bene, non fa male ogni tanto concedersi un piccolo sfizio. Non dovete rinunciare a qualcosa che migliora il vostro umore o quello della persona amata. Riuscirete a ottenere ciò che volete, poiché avete le giuste alleanze. Alcuni potrebbero pensare di mettersi in proprio o cambiare lavoro.

L'oroscopo di mercoledì 18 dicembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Questo periodo si presenterà all'insegna della ripresa. Grazie alla vostra tenacia e alla vostra caparbietà, sarete in grado di uscire da alcune situazioni spinose. Avete uno spirito combattivo e non vi arrendete mai, nemmeno davanti agli ostacoli insormontabili. Questa settimana sarà ancora fiacca, poiché dovete prendervi del tempo. Alcuni affari potrebbero concludersi in ritardo, magari volete ottenere qualche vantaggio in più, difficile da ottenere in questa giornata.

Acquario – Cercate di non abbattervi per una storia finita, sapete benissimo i motivi di questa rottura.

È arrivato il momento di voltare pagina e guardare il futuro con gli occhi diversi, sempre pronti alle nuove opportunità. Potete finalmente mettere in piazza i nuovi progetti che avete in mente. Potete farvi aiutare da qualcuno che ha sempre creduto sempre in voi. Il vostro spirito d’iniziativa procederà spedito, senza blocchi da parte di un capo e nemmeno dai vostri collaboratori.

Pesci – Questo mercoledì avrete una marcia in più. Considerando quanto avete lavorato in passato vi potete sentire avvantaggiati, anche se nel mese scorso non avete combinato niente. Le relazioni che vanno per la loro strada sono pronte ad affrontare discorsi molto più seri di quelli affrontati fino ad adesso.

Non abbiate paura di prendere decisioni che vengono dal vostro cuore. Verso la fine di dicembre arriveranno anche per voi periodi fortunati. I single potrebbero vivere amicizie intense che, pian piano, potrebbero trasformarsi in qualcosa di più.