L'Oroscopo del 2 gennaio ci informa sui 12 segni dello zodiaco, relativamente alla sfera sentimentale, prendendo in considerazione coloro che stanno vivendo una situazione sentimentale da single. Il Capricorno raggiungerà il suo obiettivo, il Leone si troverà di fronte ad una decisione importante.

Previsioni dall'Ariete ai Pesci

Ariete: la persona che volevate conoscere si è palesata, ora non vi resta che agire e cercare di conoscerla meglio. Fatele capire che siete realmente interessati a frequentarla.

Toro: avrete la possibilità di incontrare e approfondire la conoscenza di alcune persone. Ora sta a voi sfruttare o meno questa situazione favorevole che avete creato. Alcune occasioni potrebbero essere buone solo come avventure.

Gemelli: il vostro status è a forte rischio cambiamento, per certi versi siete desiderosi di assecondare gli eventi, non fatevene un cruccio se alla fine deciderete il contrario.

Cancro: è arrivato il momento di iniziare a corteggiare una persona che, fino a poco tempo fa, pensavate fosse solo un'amica.

Cercate di capire se l'interesse è reciproco, in caso affermativo non lasciate nulla al caso.

Leone: la proposta ricevuta è particolarmente interessante. Avete solo un unico dubbio: non riuscite a capire se, per voi, potrebbe essere il momento giusto. Decidete in fretta, alcuni treni potrebbero non passare una seconda volta.

Vergine: sarete molto propositivi, le vostre avventure amorose vanno a gonfie vele. Cogliete l'attimo e procedete 'a tutta', come se non ci fosse un domani.

Bilancia: volete una storia solida e duratura, impegnatevi per ottenerla. L'impressione è quella di non riuscire a fare il massimo: se realmente volete ottenere qualcosa di importante dimostratelo.

Scorpione: non abbiate fretta, cercate di limitare il vostro istinto innato e ragionate. Il desiderio di avere un partner potrebbe essere dettato esclusivamente da una voglia momentanea.

Sagittario: conoscerete una persona che deluderà le vostre speranze. Fate sempre attenzione a coloro che ritenete interessanti, non sempre dietro all'apparenza esiste la sostanza. Il tempo è dalla vostra parte, serve più cautela.

Capricorno: finalmente il momento è arrivato, il vostro lungo corteggiamento sta per dare i suoi frutti. L'interessata accetterà con piacere il vostro invito a cena. Sfruttate l'occasione.

Acquario: passerete la serata con alcuni amici fidati. Non è escluso, però, che, sul tardi, si possano verificare delle piacevoli sorprese. Attendete fiduciosi e sarete ripagati.

Pesci: per una volta non ragionate troppo, alcuni consigli potrebbero portarvi fuori strada. Fate valere l'istinto, in caso di errori sarete consapevoli di averli fatti con la vostra testa: avrete meno recriminazioni.