Inizia una nuova giornata per tutti i segni zodiacali e l'Oroscopo del 31 dicembre è pronto a rivelare la vostra situazione astrologica dell'ultimo giorno del 2019. Tale giornata vedrà i nativi dei Gemelli trascorrere ore romantiche con la persona amata. I single del Cancro saranno pronti per nuove avventure sentimentali. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di martedì e le previsioni segno per segno.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questo periodo riuscirete a portare termine un progetto molto importante.

Non rincorrerete più a sogni irrealizzabili e tornerete a essere le persone concrete di una volta. Alcuni di voi tratteranno molte questioni burocratiche per cui non troveranno un po’ di tempo per realizzare progetti o ampliare quelli vecchi. Le soddisfazioni non mancheranno mai. Una persona che è stata sempre con voi avrà bisogno del vostro sostegno.

Toro – Se in questo periodo avete bisogno di portare avanti le vostre attività, fareste bene a portare dalla vostra parte chi vi ostacola o chi la pensa diversamente da voi.

Le questioni economiche saranno meno urgenti ma comunque importanti per avviare nuovi progetti. La tranquillità della coppia a qualcuno potrebbe dare noia ma è meglio continuare a tenere questo equilibrio senza chiedere di più.

Gemelli – In questa giornata avrete più modo di divertirvi e trascorrere ore romantiche con il vostro partner. Un po’ di inquietudine si affaccerà sulle storie forti e le meno solide potrebbero interrompersi bruscamente. Non affidatevi troppo alle sensazioni, potrebbero essere false. Il campo professionale sarà più tranquillo, riuscirete ad applicare la vostra razionalità e la vostra vena riflessiva. Tuttavia la vostra attenzione cadere solo sui progetti più urgenti.

Previsioni di martedì 31 dicembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Se dovete spingere l’acceleratore su alcuni progetti, fatelo dopo le feste: avrete la padronanza di tutto e potrete fare ancora delle scelte decisive.

In amore siete carichi di energia e pronti per nuove avventure sentimentali. I single più intraprendenti potrebbero essere protagonisti di scenate divertenti, romantiche e irripetibili.

Leone – Iniziate questa giornata alla grande. Avrete una carica inaspettata dal punto di vista sentimentale e scoprirete di essere vulnerabili al richiamo dell’amore. Tuttavia, questa grande aspettativa intorno a voi potrebbe confondervi le idee. In campo lavorativo avete finalmente capito qual è la vostra migliore attitudine o capacità e non mancherete di metterla in atto. Tentate più approcci con i colleghi e i vostri superiori, riuscirete ad avere dei buoni profitti.

Vergine – Da adesso e per i prossimi giorni del nuovo anno non rimpiangerete un solo attimo del vostro impegno, anche se dovete fare qualche sacrificio in più o rinunciare a qualcosa.

Un tempo non avreste dato nemmeno un minuto del vostro tempo libero per il lavoro. Adesso tutto è cambiato perché sapete dove potete arrivare. In amore, dovreste mettere d’accordo testa e cuore, ragione e sentimento. Dopodiché potete proseguire per la giusta strada che vi condurrà dritto alla mèta, ad avere una vita piena d’amore e di affetto sincero. Chi deve guardare indietro deve farlo con il massimo dell’umiltà.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questo periodo non potete pretendere fuochi e fulmini ma di certo non vi annoierete. Insomma, tutto può succedere ma non sarà niente di eccentrico come vostra abitudine.

Se l'amore si dovesse presentare, lo farà più normalmente del solito, così come si presenta a tutti. Dovrete accontentarvi della normalità, anche se per le coppie più inquiete potrebbero nascere i primi problemi. Invece, di spendere e spandere per i vostri vizi, dovreste essere un po' più concreti e tentare con il risparmio. Meglio pensare ad un ampliamento dell’attività o a qualcosa che possa far crescere il vostro futuro.

Scorpione – Se volete qualcosa in campo lavorativo è già da questa giornata che dovete muovervi, senza guardare indietro e senza guardare in faccia a nessuno. Insomma, niente vie di mezzo o temporeggiamenti.

Le coppie faranno benissimo a fare progetti per il futuro ma sempre con un occhio attento verso ciò che si può mettere in opera e a ciò che si deve rinunciare, poiché le spese da sostenere sono troppe. Non scoraggiatevi, prima o più otterrete tutto ma non tutto in una volta.

Sagittario – In questa giornata vi mostrerete dolci. Questo aspetto piace molto agli altri e vi farà guadagnare punti. Non vi serve corteggiare qualcuno spudoratamente, quando potete farlo al naturale e, infine, affondare il coltello quando l’altro è già bello e cucinato a puntino. Questa giornata vi vedrà molto impegnati in un progetto importantissimo.

Evitate di delegare agli altri le vostre responsabilità, poiché non otterrete risultati soddisfacenti.

L'oroscopo di martedì 31 dicembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – È il momento per risalire la china. L’importante è capire e apprendere dai propri errori, solo in questo modo e con molta pazienza potrete recuperare il tempo perduto. Gli affari non andranno male anzi si manterranno nella media, ma sarete voi a pretendere di più. Se avete difficoltà sociali, sappiate che è tutto nella vostra mente. Ogni tanto, tendete a estraniarvi dal mondo, pretendendo poi di rientrarci come se nulla fosse.

Le persone che corteggiate non apprezzano molto questo vostro modo di fare.

Acquario – In questa giornata sfavillante e piena di affettuosità dovete smettere con le lamentele. Ora è tempo di ripresa e tornare a sognare una vita felice e serena vicino alla persona che amate. L’ambito lavorativo è piuttosto stabile e anche in questo caso potete ritenervi soddisfatti. Perciò via quei musi lunghi e cercate di andare più d’accordo con colleghi.

Pesci – La disponibilità in questa giornata non sarà il vostro forte ma potete mascherare il vostro malumore lasciando spazio a tanta giovialità. Gli affari o i progetti in corso avranno degli sviluppi, non sottovalutate la potenza di qualche nuova entrata o di qualche avversario che potrebbe insegnarvi molto.

I litigi per futili motivi non servono a nulla. Tentate di riequilibrare gli animi e trovate un punto d’incontro tra voi e la persona che vi sta accanto. Abbandonate la malinconia, anzi scacciatela del tutto.